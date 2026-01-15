Sanremo 2026: veterani, debutti e statistiche dei 30 Big in gara

Il cast del Festival di Sanremo 2026 rappresenta un equilibrio perfetto tra storia e innovazione. Carlo Conti ha selezionato 30 artisti che spaziano da icone della musica italiana con decine di partecipazioni a rapper emergenti al loro debutto assoluto all’Ariston.
I veterani del Festival
Patty Pravo e Francesco Renga: 11 partecipazioni
Con Sanremo 2026, Patty Pravo e Francesco Renga raggiungono quota 11 partecipazioni, piazzandosi al 4° posto nella classifica all-time insieme a Iva Zanicchi, Domenico Modugno, Enrico Ruggeri e Antonella Ruggiero.
Patty Pravo debuttò nel 1970 con “La spada nel cuore” in coppia con Little Tony. Da allora ha collezionato tre Premi della Critica (1984, 1997, 2016) ma non ha mai vinto il Festival. La sua ultima apparizione risale al 2019 con “Un po’ come la vita” insieme a Briga. A 77 anni porterà sul palco “Opera”.
Francesco Renga iniziò nel 1991 con i Timoria nella sezione Giovani. Come solista ha partecipato nel 2001, 2002, 2005 (vittoria con “Angelo”), 2009, 2012, 2014, 2019, 2021 e 2024 in coppia con Nek. Porterà “Il meglio di me”.
Marco Masini: 10 partecipazioni
Con la decima partecipazione, Marco Masini (in coppia con Fedez) entra nel club esclusivo degli artisti a doppia cifra. Il cantautore fiorentino vanta due vittorie: nel 1990 tra le Nuove Proposte con “Disperato” e nel 2004 tra i Big con “L’uomo volante”. Le altre partecipazioni: 1991, 2000, 2005, 2009, 2015, 2017, 2020. Presenterà “Male necessario” con Fedez.
Arisa: 8 partecipazioni e 2 vittorie
Arisa torna all’Ariston per l’ottava volta con “Magica favola”. La cantante lucana ha trionfato due volte: nel 2009 tra le Nuove Proposte con “Sincerità” e nel 2014 tra i Big con “Controvento”. È stata anche co-conduttrice nel 2015 con Carlo Conti.
Le sue partecipazioni: 2009 (vittoria NP), 2010, 2012 (2° posto), 2014 (vittoria), 2016, 2019, 2021.
Malika Ayane: 6 partecipazioni
Malika Ayane raggiunge la sesta partecipazione con “Animali notturni”. Ha vinto due volte il Premio della Critica “Mia Martini” (2010 e 2015). Nel 2010 fu protagonista di un episodio memorabile: l’orchestra stracciò gli spartiti protestando per la sua esclusione dal podio.
Anni: 2009 (NP, 2° posto), 2010, 2013, 2015 (3° posto), 2021.
Ermal Meta e Raf: 5 partecipazioni
Ermal Meta partecipa per la quinta volta con “Stella stellina”. Ha vinto nel 2018 in coppia con Fabrizio Moro con “Non mi avete fatto niente”, brano che ha poi rappresentato l’Italia all’Eurovision (5° posto). Nel 2021 si è classificato terzo con “Un milione di cose da dirti”.
Anni da solista: 2016 (NP), 2017 (3° posto), 2018 (vittoria), 2021 (3° posto).
Raf torna dopo 11 anni con “Ora e per sempre”. Le sue partecipazioni precedenti: 1988 (“Inevitabile follia”), 1989 (“Cosa resterà degli anni ’80”), 1991 (“Oggi un Dio non ho”), 2015 (“Come una favola”).
Gli ex vincitori in gara
Sanremo 2026 conta 5 ex vincitori:
|Artista
|Vittoria
|Canzone vincitrice
|Arisa
|2009 NP, 2014
|Sincerità, Controvento
|Marco Masini
|1990 NP, 2004
|Disperato, L’uomo volante
|Francesco Renga
|2005
|Angelo
|Ermal Meta
|2018
|Non mi avete fatto niente
|Leo Gassmann
|2020 NP
|Vai bene così
I 10 debutti assoluti
Il Festival 2026 vede ben 10 esordi all’Ariston:
Tommaso Paradiso – L’ex frontman dei Thegiornalisti debutta finalmente da solista con “I romantici”.
Luchè – Icona del rap napoletano, porta “Labirinto” al suo primo Sanremo.
Nayt – Rapper romano tra i più apprezzati della nuova scena, in gara con “Prima che”.
Chiello – Ex FSK Satellite, esordisce con “Ti penso sempre”.
Sayf – Rapper emergente con “Tu mi piaci tanto”.
Samurai Jay – Dopo il successo di “Halo”, debutta con “Ossessione”.
Tredici Pietro – Figlio di Gianni Morandi, in gara con “Uomo che cade”.
Maria Antonietta & Colombre – Duo indie con “La felicità e basta”.
Eddie Brock – Artista urban emergente con “Avvoltoi”.
Bambole di Pezza – Rock band tutta al femminile con “Resta con me”.
Classifica all-time: gli artisti con più partecipazioni
|Pos.
|Artisti
|Part.
|1°
|Al Bano, Anna Oxa, Milva, Peppino Di Capri, Toto Cutugno
|15
|2°
|Claudio Villa, Fausto Leali, Michele Zarrillo
|13
|3°
|Bobby Solo, Gigliola Cinquetti, Loredana Bertè, Matia Bazar, Orietta Berti, Ricchi e Poveri
|12
|4°
|Iva Zanicchi, Domenico Modugno, Enrico Ruggeri, Antonella Ruggiero, Patty Pravo, Francesco Renga
|11
|5°
|Amedeo Minghi, Paola Turci, Ron, Marco Masini
|10
I numeri di Sanremo 2026
- 76ª edizione del Festival
- 30 Big in gara
- 4 Nuove Proposte (Angelica Bove, Nicolò Filippucci + 2 da Area Sanremo)
- 10 debutti assoluti
- 5 ex vincitori in gara
- Conduttore e direttore artistico: Carlo Conti
- Date: 24-28 febbraio 2026
Curiosità statistiche
- Patty Pravo è l’unica artista con 11 partecipazioni a non aver mai vinto il Festival
- Sal Da Vinci torna dopo 17 anni dalla sua unica partecipazione (2009, 3° posto)
- Francesco Renga e Patty Pravo sono i veterani assoluti di questa edizione, entrambi a quota 11
Sanremo 2026 – I 30 Big in gara
Festival della Canzone Italiana – 76ª edizione – 24-28 febbraio 2026
|Artista
|Canzone
|N° part.
|Note
|Arisa
|Magica favola
|8ª
|2 vittorie (2009 NP, 2014)
|Bambole di Pezza
|Resta con me
|1ª
|Debutto – Band rock al femminile
|Chiello
|Ti penso sempre
|1ª
|Debutto – Ex FSK Satellite
|Dargen D’Amico
|Ai Ai
|3ª
|Debutto 2022 con “Dove si balla”
|Ditonellapiaga
|Che fastidio!
|2ª
|Debutto 2022 con Rettore
|Eddie Brock
|Avvoltoi
|1ª
|Debutto
|Elettra Lamborghini
|Voilà
|2ª
|Debutto 2020
|Enrico Nigiotti
|Ogni volta che non so volare
|4ª
|2015 NP, 2019, 2020
|Ermal Meta
|Stella stellina
|5ª
|Vittoria 2018 con Fabrizio Moro
|Fedez & Marco Masini
|Male necessario
|10ª (Masini)
|Masini: 2 vittorie (1990 NP, 2004)
|Francesco Renga
|Il meglio di me
|11ª
|Vittoria 2005 con “Angelo”
|Fulminacci
|Stupida sfortuna
|2ª
|Debutto 2021
|J-Ax
|Italia Starter Pack
|2ª
|2017 con Fedez
|LDA & Aka7even
|Poesie clandestine
|2ª (entrambi)
|Entrambi debutto 2022 da Amici
|Leo Gassmann
|Naturale
|3ª
|Vittoria NP 2020
|Levante
|Sei tu
|4ª
|2020, 2021, 2023
|Luchè
|Labirinto
|1ª
|Debutto – Rapper napoletano
|Malika Ayane
|Animali notturni
|6ª
|2 Premi Critica (2010, 2015)
|Mara Sattei
|Le cose che non sai di me
|2ª
|Debutto 2023
|Maria Antonietta & Colombre
|La felicità e basta
|1ª
|Debutto – Duo indie
|Michele Bravi
|Prima o poi
|3ª
|2017, 2022
|Nayt
|Prima che
|1ª
|Debutto – Rapper romano
|Patty Pravo
|Opera
|11ª
|3 Premi Critica. Mai vinta
|Raf
|Ora e per sempre
|5ª
|1988, 1989, 1991, 2015
|Sal Da Vinci
|Per sempre sì
|2ª
|2009: 3° posto. Ritorno dopo 17 anni
|Samurai Jay
|Ossessione
|1ª
|Debutto – Rapper
|Sayf
|Tu mi piaci tanto
|1ª
|Debutto – Rapper emergente
|Serena Brancale
|Qui con me
|3ª
|2015 NP, 2025. Debutto Big
|Tommaso Paradiso
|I romantici
|1ª
|Debutto – Ex Thegiornalisti
|Tredici Pietro
|Uomo che cade
|1ª
|Debutto – Figlio di Gianni Morandi
Legenda: NP = Nuove Proposte
I veterani: artisti con più partecipazioni storiche
|Artista
|Canzone 2026
|Tot.
|Anni di partecipazione
|Vittorie
|Francesco Renga
|Il meglio di me
|11
|1991*, 2001, 2002, 2005, 2009, 2012, 2014, 2019, 2021, 2024
|1 (2005)
|Patty Pravo
|Opera
|11
|1970, 1984, 1987, 1995, 1997, 2002, 2009, 2011, 2016, 2019
|0
|Marco Masini
|Male necessario
|10
|1990 NP, 1991, 2000, 2004, 2005, 2009, 2015, 2017, 2020
|2 (1990 NP, 2004)
|Arisa
|Magica favola
|8
|2009 NP, 2010, 2012, 2014, 2016, 2019, 2021
|2 (2009 NP, 2014)
|Malika Ayane
|Animali notturni
|6
|2009 NP, 2010, 2013, 2015, 2021
|0
|Ermal Meta
|Stella stellina
|5
|2016 NP, 2017, 2018, 2021
|1 (2018)
|Raf
|Ora e per sempre
|5
|1988, 1989, 1991, 2015
|0
* Francesco Renga nel 1991 partecipò con i Timoria
I 10 debutti assoluti a Sanremo 2026
|Artista
|Canzone
|Genere/Provenienza
|Tommaso Paradiso
|I romantici
|Pop/Rock – Ex frontman Thegiornalisti
|Luchè
|Labirinto
|Rap – Icona hip-hop napoletano
|Nayt
|Prima che
|Rap – Rapper romano
|Chiello
|Ti penso sempre
|Rap/Urban – Ex FSK Satellite
|Sayf
|Tu mi piaci tanto
|Rap – Artista emergente
|Samurai Jay
|Ossessione
|Rap – Hit “Halo” 2024
|Tredici Pietro
|Uomo che cade
|Rap – Figlio di Gianni Morandi
|Maria Antonietta & Colombre
|La felicità e basta
|Indie – Duo artistico
|Eddie Brock
|Avvoltoi
|Urban – Artista emergente
|Bambole di Pezza
|Resta con me
|Rock – Band tutta al femminile
Gli ex vincitori in gara a Sanremo 2026
|Artista
|Canzone 2026
|Anno vittoria
|Canzone vincitrice
|Categoria
|Arisa
|Magica favola
|2009, 2014
|Sincerità, Controvento
|NP + Big
|Marco Masini
|Male necessario
|1990, 2004
|Disperato, L’uomo volante
|NP + Big
|Francesco Renga
|Il meglio di me
|2005
|Angelo
|Big
|Ermal Meta
|Stella stellina
|2018
|Non mi avete fatto niente
|Big (con Fabrizio Moro)
|Leo Gassmann
|Naturale
|2020
|Vai bene così
|Nuove Proposte
Classifica storica: artisti con più partecipazioni a Sanremo
|Pos.
|Artisti
|Part.
|1°
|Al Bano, Anna Oxa, Milva, Peppino Di Capri, Toto Cutugno
|15
|2°
|Claudio Villa, Fausto Leali, Michele Zarrillo
|13
|3°
|Bobby Solo, Gigliola Cinquetti, Loredana Bertè, Matia Bazar, Orietta Berti, Ricchi e Poveri
|12
|4°
|Iva Zanicchi, Domenico Modugno, Enrico Ruggeri, Antonella Ruggiero, Patty Pravo, Francesco Renga
|11
|5°
|Amedeo Minghi, Paola Turci, Ron, Marco Masini
|10
Info Festival
- Date: 24-28 febbraio 2026
- Edizione: 76ª
- Direttore artistico e conduttore: Carlo Conti
- Co-conduttrice: Laura Pausini (tutte le serate)
- Location: Teatro Ariston, Sanremo
- Big in gara: 30
- Nuove Proposte: 4
Fonti: Wikipedia, Sky TG24, Fanpage, Rolling Stone Italia. Titoli canzoni annunciati durante “Sarà Sanremo” il 14 dicembre 2025.