Sanremo 2026: veterani, debutti e statistiche dei 30 Big in gara

Il cast del Festival di Sanremo 2026 rappresenta un equilibrio perfetto tra storia e innovazione. Carlo Conti ha selezionato 30 artisti che spaziano da icone della musica italiana con decine di partecipazioni a rapper emergenti al loro debutto assoluto all’Ariston.

I veterani del Festival

Patty Pravo e Francesco Renga: 11 partecipazioni

Con Sanremo 2026, Patty Pravo e Francesco Renga raggiungono quota 11 partecipazioni, piazzandosi al 4° posto nella classifica all-time insieme a Iva Zanicchi, Domenico Modugno, Enrico Ruggeri e Antonella Ruggiero.

Patty Pravo debuttò nel 1970 con “La spada nel cuore” in coppia con Little Tony. Da allora ha collezionato tre Premi della Critica (1984, 1997, 2016) ma non ha mai vinto il Festival. La sua ultima apparizione risale al 2019 con “Un po’ come la vita” insieme a Briga. A 77 anni porterà sul palco “Opera”.

Francesco Renga iniziò nel 1991 con i Timoria nella sezione Giovani. Come solista ha partecipato nel 2001, 2002, 2005 (vittoria con “Angelo”), 2009, 2012, 2014, 2019, 2021 e 2024 in coppia con Nek. Porterà “Il meglio di me”.

Marco Masini: 10 partecipazioni

Con la decima partecipazione, Marco Masini (in coppia con Fedez) entra nel club esclusivo degli artisti a doppia cifra. Il cantautore fiorentino vanta due vittorie: nel 1990 tra le Nuove Proposte con “Disperato” e nel 2004 tra i Big con “L’uomo volante”. Le altre partecipazioni: 1991, 2000, 2005, 2009, 2015, 2017, 2020. Presenterà “Male necessario” con Fedez.

Arisa: 8 partecipazioni e 2 vittorie

Arisa torna all’Ariston per l’ottava volta con “Magica favola”. La cantante lucana ha trionfato due volte: nel 2009 tra le Nuove Proposte con “Sincerità” e nel 2014 tra i Big con “Controvento”. È stata anche co-conduttrice nel 2015 con Carlo Conti.

Le sue partecipazioni: 2009 (vittoria NP), 2010, 2012 (2° posto), 2014 (vittoria), 2016, 2019, 2021.

Malika Ayane: 6 partecipazioni

Malika Ayane raggiunge la sesta partecipazione con “Animali notturni”. Ha vinto due volte il Premio della Critica “Mia Martini” (2010 e 2015). Nel 2010 fu protagonista di un episodio memorabile: l’orchestra stracciò gli spartiti protestando per la sua esclusione dal podio.

Anni: 2009 (NP, 2° posto), 2010, 2013, 2015 (3° posto), 2021.

Ermal Meta e Raf: 5 partecipazioni

Ermal Meta partecipa per la quinta volta con “Stella stellina”. Ha vinto nel 2018 in coppia con Fabrizio Moro con “Non mi avete fatto niente”, brano che ha poi rappresentato l’Italia all’Eurovision (5° posto). Nel 2021 si è classificato terzo con “Un milione di cose da dirti”.

Anni da solista: 2016 (NP), 2017 (3° posto), 2018 (vittoria), 2021 (3° posto).

Raf torna dopo 11 anni con “Ora e per sempre”. Le sue partecipazioni precedenti: 1988 (“Inevitabile follia”), 1989 (“Cosa resterà degli anni ’80”), 1991 (“Oggi un Dio non ho”), 2015 (“Come una favola”).

Gli ex vincitori in gara

Sanremo 2026 conta 5 ex vincitori:

Artista Vittoria Canzone vincitrice Arisa 2009 NP, 2014 Sincerità, Controvento Marco Masini 1990 NP, 2004 Disperato, L’uomo volante Francesco Renga 2005 Angelo Ermal Meta 2018 Non mi avete fatto niente Leo Gassmann 2020 NP Vai bene così

I 10 debutti assoluti

Il Festival 2026 vede ben 10 esordi all’Ariston:

Tommaso Paradiso – L’ex frontman dei Thegiornalisti debutta finalmente da solista con “I romantici”.

Luchè – Icona del rap napoletano, porta “Labirinto” al suo primo Sanremo.

Nayt – Rapper romano tra i più apprezzati della nuova scena, in gara con “Prima che”.

Chiello – Ex FSK Satellite, esordisce con “Ti penso sempre”.

Sayf – Rapper emergente con “Tu mi piaci tanto”.

Samurai Jay – Dopo il successo di “Halo”, debutta con “Ossessione”.

Tredici Pietro – Figlio di Gianni Morandi, in gara con “Uomo che cade”.

Maria Antonietta & Colombre – Duo indie con “La felicità e basta”.

Eddie Brock – Artista urban emergente con “Avvoltoi”.

Bambole di Pezza – Rock band tutta al femminile con “Resta con me”.

Classifica all-time: gli artisti con più partecipazioni

Pos. Artisti Part. 1° Al Bano, Anna Oxa, Milva, Peppino Di Capri, Toto Cutugno 15 2° Claudio Villa, Fausto Leali, Michele Zarrillo 13 3° Bobby Solo, Gigliola Cinquetti, Loredana Bertè, Matia Bazar, Orietta Berti, Ricchi e Poveri 12 4° Iva Zanicchi, Domenico Modugno, Enrico Ruggeri, Antonella Ruggiero, Patty Pravo, Francesco Renga 11 5° Amedeo Minghi, Paola Turci, Ron, Marco Masini 10

I numeri di Sanremo 2026

76ª edizione del Festival

del Festival 30 Big in gara

in gara 4 Nuove Proposte (Angelica Bove, Nicolò Filippucci + 2 da Area Sanremo)

(Angelica Bove, Nicolò Filippucci + 2 da Area Sanremo) 10 debutti assoluti

assoluti 5 ex vincitori in gara

in gara Conduttore e direttore artistico : Carlo Conti

: Carlo Conti Date: 24-28 febbraio 2026

Curiosità statistiche

Patty Pravo è l’unica artista con 11 partecipazioni a non aver mai vinto il Festival

è l’unica artista con 11 partecipazioni a non aver mai vinto il Festival Sal Da Vinci torna dopo 17 anni dalla sua unica partecipazione (2009, 3° posto)

torna dopo 17 anni dalla sua unica partecipazione (2009, 3° posto) Francesco Renga e Patty Pravo sono i veterani assoluti di questa edizione, entrambi a quota 11

Sanremo 2026 – I 30 Big in gara

Festival della Canzone Italiana – 76ª edizione – 24-28 febbraio 2026

Artista Canzone N° part. Note Arisa Magica favola 8ª 2 vittorie (2009 NP, 2014) Bambole di Pezza Resta con me 1ª Debutto – Band rock al femminile Chiello Ti penso sempre 1ª Debutto – Ex FSK Satellite Dargen D’Amico Ai Ai 3ª Debutto 2022 con “Dove si balla” Ditonellapiaga Che fastidio! 2ª Debutto 2022 con Rettore Eddie Brock Avvoltoi 1ª Debutto Elettra Lamborghini Voilà 2ª Debutto 2020 Enrico Nigiotti Ogni volta che non so volare 4ª 2015 NP, 2019, 2020 Ermal Meta Stella stellina 5ª Vittoria 2018 con Fabrizio Moro Fedez & Marco Masini Male necessario 10ª (Masini) Masini: 2 vittorie (1990 NP, 2004) Francesco Renga Il meglio di me 11ª Vittoria 2005 con “Angelo” Fulminacci Stupida sfortuna 2ª Debutto 2021 J-Ax Italia Starter Pack 2ª 2017 con Fedez LDA & Aka7even Poesie clandestine 2ª (entrambi) Entrambi debutto 2022 da Amici Leo Gassmann Naturale 3ª Vittoria NP 2020 Levante Sei tu 4ª 2020, 2021, 2023 Luchè Labirinto 1ª Debutto – Rapper napoletano Malika Ayane Animali notturni 6ª 2 Premi Critica (2010, 2015) Mara Sattei Le cose che non sai di me 2ª Debutto 2023 Maria Antonietta & Colombre La felicità e basta 1ª Debutto – Duo indie Michele Bravi Prima o poi 3ª 2017, 2022 Nayt Prima che 1ª Debutto – Rapper romano Patty Pravo Opera 11ª 3 Premi Critica. Mai vinta Raf Ora e per sempre 5ª 1988, 1989, 1991, 2015 Sal Da Vinci Per sempre sì 2ª 2009: 3° posto. Ritorno dopo 17 anni Samurai Jay Ossessione 1ª Debutto – Rapper Sayf Tu mi piaci tanto 1ª Debutto – Rapper emergente Serena Brancale Qui con me 3ª 2015 NP, 2025. Debutto Big Tommaso Paradiso I romantici 1ª Debutto – Ex Thegiornalisti Tredici Pietro Uomo che cade 1ª Debutto – Figlio di Gianni Morandi

Legenda: NP = Nuove Proposte

I veterani: artisti con più partecipazioni storiche

Artista Canzone 2026 Tot. Anni di partecipazione Vittorie Francesco Renga Il meglio di me 11 1991*, 2001, 2002, 2005, 2009, 2012, 2014, 2019, 2021, 2024 1 (2005) Patty Pravo Opera 11 1970, 1984, 1987, 1995, 1997, 2002, 2009, 2011, 2016, 2019 0 Marco Masini Male necessario 10 1990 NP, 1991, 2000, 2004, 2005, 2009, 2015, 2017, 2020 2 (1990 NP, 2004) Arisa Magica favola 8 2009 NP, 2010, 2012, 2014, 2016, 2019, 2021 2 (2009 NP, 2014) Malika Ayane Animali notturni 6 2009 NP, 2010, 2013, 2015, 2021 0 Ermal Meta Stella stellina 5 2016 NP, 2017, 2018, 2021 1 (2018) Raf Ora e per sempre 5 1988, 1989, 1991, 2015 0

* Francesco Renga nel 1991 partecipò con i Timoria

I 10 debutti assoluti a Sanremo 2026

Artista Canzone Genere/Provenienza Tommaso Paradiso I romantici Pop/Rock – Ex frontman Thegiornalisti Luchè Labirinto Rap – Icona hip-hop napoletano Nayt Prima che Rap – Rapper romano Chiello Ti penso sempre Rap/Urban – Ex FSK Satellite Sayf Tu mi piaci tanto Rap – Artista emergente Samurai Jay Ossessione Rap – Hit “Halo” 2024 Tredici Pietro Uomo che cade Rap – Figlio di Gianni Morandi Maria Antonietta & Colombre La felicità e basta Indie – Duo artistico Eddie Brock Avvoltoi Urban – Artista emergente Bambole di Pezza Resta con me Rock – Band tutta al femminile

Gli ex vincitori in gara a Sanremo 2026

Artista Canzone 2026 Anno vittoria Canzone vincitrice Categoria Arisa Magica favola 2009, 2014 Sincerità, Controvento NP + Big Marco Masini Male necessario 1990, 2004 Disperato, L’uomo volante NP + Big Francesco Renga Il meglio di me 2005 Angelo Big Ermal Meta Stella stellina 2018 Non mi avete fatto niente Big (con Fabrizio Moro) Leo Gassmann Naturale 2020 Vai bene così Nuove Proposte

Classifica storica: artisti con più partecipazioni a Sanremo

Pos. Artisti Part. 1° Al Bano, Anna Oxa, Milva, Peppino Di Capri, Toto Cutugno 15 2° Claudio Villa, Fausto Leali, Michele Zarrillo 13 3° Bobby Solo, Gigliola Cinquetti, Loredana Bertè, Matia Bazar, Orietta Berti, Ricchi e Poveri 12 4° Iva Zanicchi, Domenico Modugno, Enrico Ruggeri, Antonella Ruggiero, Patty Pravo, Francesco Renga 11 5° Amedeo Minghi, Paola Turci, Ron, Marco Masini 10

Info Festival

Date: 24-28 febbraio 2026

24-28 febbraio 2026 Edizione: 76ª

76ª Direttore artistico e conduttore: Carlo Conti

Carlo Conti Co-conduttrice: Laura Pausini (tutte le serate)

Laura Pausini (tutte le serate) Location: Teatro Ariston, Sanremo

Teatro Ariston, Sanremo Big in gara: 30

30 Nuove Proposte: 4

Fonti: Wikipedia, Sky TG24, Fanpage, Rolling Stone Italia. Titoli canzoni annunciati durante “Sarà Sanremo” il 14 dicembre 2025.