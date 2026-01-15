Sanremo 2026: veterani, debutti e statistiche dei 30 Big in gara

Teatro Ariston Sanremo (depositphotos)
Il cast del Festival di Sanremo 2026 rappresenta un equilibrio perfetto tra storia e innovazione. Carlo Conti ha selezionato 30 artisti che spaziano da icone della musica italiana con decine di partecipazioni a rapper emergenti al loro debutto assoluto all’Ariston.

I veterani del Festival

Patty Pravo e Francesco Renga: 11 partecipazioni

Con Sanremo 2026, Patty Pravo e Francesco Renga raggiungono quota 11 partecipazioni, piazzandosi al 4° posto nella classifica all-time insieme a Iva Zanicchi, Domenico Modugno, Enrico Ruggeri e Antonella Ruggiero.

Patty Pravo debuttò nel 1970 con “La spada nel cuore” in coppia con Little Tony. Da allora ha collezionato tre Premi della Critica (1984, 1997, 2016) ma non ha mai vinto il Festival. La sua ultima apparizione risale al 2019 con “Un po’ come la vita” insieme a Briga. A 77 anni porterà sul palco “Opera”.

Francesco Renga iniziò nel 1991 con i Timoria nella sezione Giovani. Come solista ha partecipato nel 2001, 2002, 2005 (vittoria con “Angelo”), 2009, 2012, 2014, 2019, 2021 e 2024 in coppia con Nek. Porterà “Il meglio di me”.

Marco Masini: 10 partecipazioni

Con la decima partecipazione, Marco Masini (in coppia con Fedez) entra nel club esclusivo degli artisti a doppia cifra. Il cantautore fiorentino vanta due vittorie: nel 1990 tra le Nuove Proposte con “Disperato” e nel 2004 tra i Big con “L’uomo volante”. Le altre partecipazioni: 1991, 2000, 2005, 2009, 2015, 2017, 2020. Presenterà “Male necessario” con Fedez.

Arisa: 8 partecipazioni e 2 vittorie

Arisa torna all’Ariston per l’ottava volta con “Magica favola”. La cantante lucana ha trionfato due volte: nel 2009 tra le Nuove Proposte con “Sincerità” e nel 2014 tra i Big con “Controvento”. È stata anche co-conduttrice nel 2015 con Carlo Conti.

Le sue partecipazioni: 2009 (vittoria NP), 2010, 2012 (2° posto), 2014 (vittoria), 2016, 2019, 2021.

Malika Ayane: 6 partecipazioni

Malika Ayane raggiunge la sesta partecipazione con “Animali notturni”. Ha vinto due volte il Premio della Critica “Mia Martini” (2010 e 2015). Nel 2010 fu protagonista di un episodio memorabile: l’orchestra stracciò gli spartiti protestando per la sua esclusione dal podio.

Anni: 2009 (NP, 2° posto), 2010, 2013, 2015 (3° posto), 2021.

Ermal Meta e Raf: 5 partecipazioni

Ermal Meta partecipa per la quinta volta con “Stella stellina”. Ha vinto nel 2018 in coppia con Fabrizio Moro con “Non mi avete fatto niente”, brano che ha poi rappresentato l’Italia all’Eurovision (5° posto). Nel 2021 si è classificato terzo con “Un milione di cose da dirti”.

Anni da solista: 2016 (NP), 2017 (3° posto), 2018 (vittoria), 2021 (3° posto).

Raf torna dopo 11 anni con “Ora e per sempre”. Le sue partecipazioni precedenti: 1988 (“Inevitabile follia”), 1989 (“Cosa resterà degli anni ’80”), 1991 (“Oggi un Dio non ho”), 2015 (“Come una favola”).

Gli ex vincitori in gara

Sanremo 2026 conta 5 ex vincitori:

ArtistaVittoriaCanzone vincitrice
Arisa2009 NP, 2014Sincerità, Controvento
Marco Masini1990 NP, 2004Disperato, L’uomo volante
Francesco Renga2005Angelo
Ermal Meta2018Non mi avete fatto niente
Leo Gassmann2020 NPVai bene così

I 10 debutti assoluti

Il Festival 2026 vede ben 10 esordi all’Ariston:

Tommaso Paradiso – L’ex frontman dei Thegiornalisti debutta finalmente da solista con “I romantici”.

Luchè – Icona del rap napoletano, porta “Labirinto” al suo primo Sanremo.

Nayt – Rapper romano tra i più apprezzati della nuova scena, in gara con “Prima che”.

Chiello – Ex FSK Satellite, esordisce con “Ti penso sempre”.

Sayf – Rapper emergente con “Tu mi piaci tanto”.

Samurai Jay – Dopo il successo di “Halo”, debutta con “Ossessione”.

Tredici Pietro – Figlio di Gianni Morandi, in gara con “Uomo che cade”.

Maria Antonietta & Colombre – Duo indie con “La felicità e basta”.

Eddie Brock – Artista urban emergente con “Avvoltoi”.

Bambole di Pezza – Rock band tutta al femminile con “Resta con me”.

Classifica all-time: gli artisti con più partecipazioni

Pos.ArtistiPart.
Al Bano, Anna Oxa, Milva, Peppino Di Capri, Toto Cutugno15
Claudio Villa, Fausto Leali, Michele Zarrillo13
Bobby Solo, Gigliola Cinquetti, Loredana Bertè, Matia Bazar, Orietta Berti, Ricchi e Poveri12
Iva Zanicchi, Domenico Modugno, Enrico Ruggeri, Antonella Ruggiero, Patty Pravo, Francesco Renga11
Amedeo Minghi, Paola Turci, Ron, Marco Masini10

I numeri di Sanremo 2026

  • 76ª edizione del Festival
  • 30 Big in gara
  • 4 Nuove Proposte (Angelica Bove, Nicolò Filippucci + 2 da Area Sanremo)
  • 10 debutti assoluti
  • 5 ex vincitori in gara
  • Conduttore e direttore artistico: Carlo Conti
  • Date: 24-28 febbraio 2026

Curiosità statistiche

  • Patty Pravo è l’unica artista con 11 partecipazioni a non aver mai vinto il Festival
  • Sal Da Vinci torna dopo 17 anni dalla sua unica partecipazione (2009, 3° posto)
  • Francesco Renga e Patty Pravo sono i veterani assoluti di questa edizione, entrambi a quota 11

Sanremo 2026 – I 30 Big in gara

Festival della Canzone Italiana – 76ª edizione – 24-28 febbraio 2026

Artista Canzone N° part. Note
Arisa Magica favola 2 vittorie (2009 NP, 2014)
Bambole di Pezza Resta con me Debutto – Band rock al femminile
Chiello Ti penso sempre Debutto – Ex FSK Satellite
Dargen D’Amico Ai Ai Debutto 2022 con “Dove si balla”
Ditonellapiaga Che fastidio! Debutto 2022 con Rettore
Eddie Brock Avvoltoi Debutto
Elettra Lamborghini Voilà Debutto 2020
Enrico Nigiotti Ogni volta che non so volare 2015 NP, 2019, 2020
Ermal Meta Stella stellina Vittoria 2018 con Fabrizio Moro
Fedez & Marco Masini Male necessario 10ª (Masini) Masini: 2 vittorie (1990 NP, 2004)
Francesco Renga Il meglio di me 11ª Vittoria 2005 con “Angelo”
Fulminacci Stupida sfortuna Debutto 2021
J-Ax Italia Starter Pack 2017 con Fedez
LDA & Aka7even Poesie clandestine 2ª (entrambi) Entrambi debutto 2022 da Amici
Leo Gassmann Naturale Vittoria NP 2020
Levante Sei tu 2020, 2021, 2023
Luchè Labirinto Debutto – Rapper napoletano
Malika Ayane Animali notturni 2 Premi Critica (2010, 2015)
Mara Sattei Le cose che non sai di me Debutto 2023
Maria Antonietta & Colombre La felicità e basta Debutto – Duo indie
Michele Bravi Prima o poi 2017, 2022
Nayt Prima che Debutto – Rapper romano
Patty Pravo Opera 11ª 3 Premi Critica. Mai vinta
Raf Ora e per sempre 1988, 1989, 1991, 2015
Sal Da Vinci Per sempre sì 2009: 3° posto. Ritorno dopo 17 anni
Samurai Jay Ossessione Debutto – Rapper
Sayf Tu mi piaci tanto Debutto – Rapper emergente
Serena Brancale Qui con me 2015 NP, 2025. Debutto Big
Tommaso Paradiso I romantici Debutto – Ex Thegiornalisti
Tredici Pietro Uomo che cade Debutto – Figlio di Gianni Morandi

Legenda: NP = Nuove Proposte

I veterani: artisti con più partecipazioni storiche

Artista Canzone 2026 Tot. Anni di partecipazione Vittorie
Francesco Renga Il meglio di me 11 1991*, 2001, 2002, 2005, 2009, 2012, 2014, 2019, 2021, 2024 1 (2005)
Patty Pravo Opera 11 1970, 1984, 1987, 1995, 1997, 2002, 2009, 2011, 2016, 2019 0
Marco Masini Male necessario 10 1990 NP, 1991, 2000, 2004, 2005, 2009, 2015, 2017, 2020 2 (1990 NP, 2004)
Arisa Magica favola 8 2009 NP, 2010, 2012, 2014, 2016, 2019, 2021 2 (2009 NP, 2014)
Malika Ayane Animali notturni 6 2009 NP, 2010, 2013, 2015, 2021 0
Ermal Meta Stella stellina 5 2016 NP, 2017, 2018, 2021 1 (2018)
Raf Ora e per sempre 5 1988, 1989, 1991, 2015 0

* Francesco Renga nel 1991 partecipò con i Timoria

I 10 debutti assoluti a Sanremo 2026

Artista Canzone Genere/Provenienza
Tommaso Paradiso I romantici Pop/Rock – Ex frontman Thegiornalisti
Luchè Labirinto Rap – Icona hip-hop napoletano
Nayt Prima che Rap – Rapper romano
Chiello Ti penso sempre Rap/Urban – Ex FSK Satellite
Sayf Tu mi piaci tanto Rap – Artista emergente
Samurai Jay Ossessione Rap – Hit “Halo” 2024
Tredici Pietro Uomo che cade Rap – Figlio di Gianni Morandi
Maria Antonietta & Colombre La felicità e basta Indie – Duo artistico
Eddie Brock Avvoltoi Urban – Artista emergente
Bambole di Pezza Resta con me Rock – Band tutta al femminile

Gli ex vincitori in gara a Sanremo 2026

Artista Canzone 2026 Anno vittoria Canzone vincitrice Categoria
Arisa Magica favola 2009, 2014 Sincerità, Controvento NP + Big
Marco Masini Male necessario 1990, 2004 Disperato, L’uomo volante NP + Big
Francesco Renga Il meglio di me 2005 Angelo Big
Ermal Meta Stella stellina 2018 Non mi avete fatto niente Big (con Fabrizio Moro)
Leo Gassmann Naturale 2020 Vai bene così Nuove Proposte

Classifica storica: artisti con più partecipazioni a Sanremo

Pos. Artisti Part.
Al Bano, Anna Oxa, Milva, Peppino Di Capri, Toto Cutugno 15
Claudio Villa, Fausto Leali, Michele Zarrillo 13
Bobby Solo, Gigliola Cinquetti, Loredana Bertè, Matia Bazar, Orietta Berti, Ricchi e Poveri 12
Iva Zanicchi, Domenico Modugno, Enrico Ruggeri, Antonella Ruggiero, Patty Pravo, Francesco Renga 11
Amedeo Minghi, Paola Turci, Ron, Marco Masini 10

Info Festival

  • Date: 24-28 febbraio 2026
  • Edizione: 76ª
  • Direttore artistico e conduttore: Carlo Conti
  • Co-conduttrice: Laura Pausini (tutte le serate)
  • Location: Teatro Ariston, Sanremo
  • Big in gara: 30
  • Nuove Proposte: 4

Fonti: Wikipedia, Sky TG24, Fanpage, Rolling Stone Italia. Titoli canzoni annunciati durante “Sarà Sanremo” il 14 dicembre 2025.

