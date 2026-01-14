Sanremo 2026, Carlo Conti smentisce Madonna: “Impossibile, strada non percorribile”

Il direttore artistico del Festival spegne le voci sulla presenza della popstar americana all’Ariston: “Cortocircuito nato dalla cover de La Bambola di Patty Pravo”

La smentita ufficiale

Niente Madonna al Festival di Sanremo 2026. A spegnere definitivamente le speranze dei fan è stato lo stesso Carlo Conti, intervenuto oggi durante un seminario alla Scuola di giornalismo di Perugia.

“Credo sia abbastanza impossibile che Madonna possa venire al Festival di Sanremo”, ha dichiarato il conduttore e direttore artistico agli studenti del master. “Si è creato questo cortocircuito perché Madonna ha cantato ‘La Bambola’ di Patty Pravo, che è una delle artiste in gara. Ma non credo sia percorribile questa strada”.

L’origine delle voci

Le indiscrezioni sulla possibile presenza della Regina del Pop all’Ariston erano esplose dopo che Madonna aveva interpretato “La Bambola”, storico successo di Patty Pravo, per una campagna pubblicitaria di Dolce & Gabbana. La coincidenza con la partecipazione di Patty Pravo tra i 30 Big del Festival aveva alimentato speculazioni su un possibile duetto tra le due icone della musica.

Il rumor era stato lanciato da Adnkronos e aveva rapidamente fatto il giro del web, con molti fan che già sognavano un evento storico sul palco dell’Ariston.

Conti racconta il suo Sanremo

Incalzato dalle domande degli studenti, Carlo Conti ha svelato alcuni retroscena sulla preparazione del Festival. “È una macchina a ciclo continuo, la preparazione comincia il giorno dopo la chiusura del festival precedente”, ha spiegato.

Ma durante le cinque serate della gara, il conduttore toscano si dice rilassato: “Per me è un momento di divertimento. Mentre tutti sono in tensione, io mi scambio messaggi nella chat con Panariello e Pieraccioni”.

Laura Pausini co-conduttrice

Conti ha anche parlato di Laura Pausini, annunciata come co-conduttrice per tutte e cinque le serate: “Ho capito che aveva una gran voglia di farlo, di mettersi in gioco e di divertirsi con me. Laura è molto spontanea, se riusciremo a tirar fuori questa sua caratteristica, lavorando molto sull’improvvisazione, senza nulla di scritto, sarà una chiave vincente”.

Per la cantante romagnola sarà un ritorno simbolico sul palco che l’ha lanciata nel 1993, quando vinse tra le Nuove Proposte con “La solitudine”.

La soddisfazione più grande

Il direttore artistico ha infine svelato quale sia per lui il momento più gratificante: “Quando finito il Festival salgo in macchina e accendo la radio, dove trasmettono le canzoni di Sanremo”. Un segnale, ha spiegato, che la manifestazione continua a vivere oltre il palco dell’Ariston.

Patty Pravo protagonista senza Madonna

Patty Pravo sarà quindi protagonista del Festival con la sua canzone “Opera”, raggiungendo l’undicesima partecipazione in carriera, ma senza il duetto con Madonna che avrebbe fatto la storia della kermesse. La “ragazza del Piper” dovrà accontentarsi di un altro primato: essere l’artista con più partecipazioni a non aver mai vinto il Festival.

Festival di Sanremo 2026