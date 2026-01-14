Serata amara per la Roma di Gian Piero Gasperini, eliminata dalla Coppa Italia agli ottavi di finale. All’Olimpico il Torino si impone per 3-2 al termine di una partita ricca di colpi di scena, con i granata capaci di andare in vantaggio per tre volte e di resistere alla rimonta giallorossa. La squadra di Marco Baroni vola ai quarti dove affronterà l’Inter, mentre per i capitolini sfuma il primo obiettivo stagionale. L’ultima Coppa Italia vinta dalla Roma resta quella del 2008: sono ormai 18 anni di digiuno.
La serata regala comunque una favola: l’esordio con gol del sedicenne Antonio Arena, mandato in campo dalla disperazione e capace di trovare il 2-2 al primo pallone toccato. Un lampo di speranza durato appena 8 minuti, prima che Ilkhan spegnesse definitivamente i sogni romanisti al 90′.
Primo tempo: Adams sblocca, Roma in difficoltà
Gasperini si presenta all’appuntamento con una formazione rivoluzionata, tra turnover e assenze forzate. Difesa inedita con Celik, Ziolkowski e Ghilardi, mentre in attacco la scelta ricade su Bailey come falso nove, con Soulé ed El Shaarawy ai suoi lati. Dybala inizialmente in panchina.
La Roma fatica a trovare le giuste combinazioni e il Torino si dimostra più convinto. Al 35′ arriva il vantaggio granata: Ché Adams riceve al limite dell’area, si gira con una finta e lascia partire un tiro preciso che si insacca nell’angolino. Prima del gol, qualche occasione per i giallorossi con Pisilli ed El Shaarawy, ma nulla di concreto.
All’intervallo Gasperini corre ai ripari: fuori Rensch e Ziolkowski, dentro Hermoso e Ndicka, con il difensore spagnolo appena rientrato dalla Coppa d’Africa.
Secondo tempo: gol, rimonte e colpi di scena
La mossa di Gasperini paga immediatamente. Hermoso impiega meno di un minuto per trovare il gol del pareggio con un’azione tipica dei “braccetti” del sistema gasperiniano: 1-1 al 46′.
La gioia romanista dura pochissimo. Al 52′ Adams firma la doppietta personale, sfruttando un assist di Vlasic e una marcatura lenta di Ndicka: 2-1 Torino.
Gasperini inserisce anche Dybala e Koné alla ricerca della rimonta, ma la Joya non riesce a incidere. Al 68′ l’argentino ci prova ma non trova la porta.
La favola Arena
All’80’ arriva la mossa della disperazione: dentro Antonio Arena, attaccante classe 2009 di appena 16 anni. Ed è proprio lui, al primo pallone toccato in carriera da professionista, a trovare il gol del 2-2 con un colpo di testa. Esordio da sogno per il giovane talento della Primavera giallorossa, che per qualche minuto fa sognare l’Olimpico.
Il gol beffa di Ilkhan
Ma la favola si spezza al 90′. Su calcio d’angolo, Casadei colpisce di testa, Svilar respinge ma sulla ribattuta si avventa Ilkhan che da due passi insacca il gol del definitivo 3-2. Il Torino esulta, la Roma esce dalla Coppa Italia.
Il tabellino della partita
Roma-Torino 2-3
Marcatori: 34′ Adams (T), 46′ Hermoso (R), 52′ Adams (T), 80′ Arena (R), 90′ Ilkhan (T)
Roma (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ziolkowski (45′ Ndicka), Celik; Rensch (45′ Hermoso), Cristante, Pisilli (56′ Koné), Wesley; El Shaarawy, Soulé (56′ Dybala); Bailey (79′ Arena). All. Gasperini
Torino (3-5-2): Paleari; Tameze, Ismajli (69′ Maripan), Coco; Lazaro, Ilkhan, Gineitis (69′ Casadei), Vlasic, Aboukhlal; Simeone (69′ Njie), Adams. All. Baroni
Le conseguenze: Torino ai quarti contro l’Inter
Con questa vittoria il Torino accede ai quarti di finale dove affronterà l’Inter. Per i granata di Baroni si tratta di un successo importante dopo le sconfitte consecutive contro Udinese e Atalanta in campionato. Il Torino conferma di essere una squadra ostica per la Roma: già all’andata in Serie A i granata avevano inflitto ai giallorossi la prima sconfitta stagionale.
Per la Roma, invece, sfuma il primo obiettivo della stagione. La squadra di Gasperini dovrà ora concentrarsi esclusivamente sul campionato e sulle coppe europee, con la consapevolezza che il sogno della decima Coppa Italia dovrà attendere ancora.
Le due squadre si ritroveranno di fronte già domenica 18 gennaio per la 21ª giornata di Serie A, questa volta allo Stadio Olimpico Grande Torino.