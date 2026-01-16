Playlist su Rai2

Playlist su Rai 2: Rob apre la puntata, musica live e il racconto di Iva Zanicchi

di 16 Gennaio 2026

Sabato 17 gennaio alle 14.00 su Rai 2 torna Playlist, condotto da Nina Zilli e Gabriele Vagnato.

Ad aprire il palco sarà Rob, giovane cantautrice catanese che ha già conquistato pubblico e critica vincendo l’ultima edizione di X Factor. Per lei, un debutto importante in un programma che unisce musica dal vivo e racconto.

Tra passato e presente: Neri Per Caso e Selton

La puntata prosegue con un viaggio tra generazioni. I Neri Per Caso saliranno sul palco per duettare con Nina Zilli e proporre un medley dei loro successi più amati.

Spazio poi ai Selton, attualmente in tour nei principali club italiani. Il trio presenta il nuovo progetto discografico Gringo vol. 2, un disco nato in Puglia e registrato a Londra, dove sonorità brasiliane e influenze europee si incontrano in modo naturale.

Playlist Talk: Iva Zanicchi tra musica, ricordi e scrittura

Nella seconda parte del programma, nello spazio Playlist Talk, Iva Zanicchi sarà ospite di Federica Gentile.

Premiata alla carriera nell’ultima edizione del Festival di Sanremo, la cantante emiliana racconterà il suo ritorno alla scrittura con il libro Quel profumo di brodo caldo. Tra cucina, ricordi e sapori dell’infanzia, Zanicchi condividerà aneddoti e passioni, ricordando la madre, fonte di ispirazione, e l’amato Fausto Pinna, “Pippi”, scomparso nel 2024.

