Sarà disponibile da domani, venerdì 16 gennaio, “BLOOOM”, il nuovo album di inediti dei Planet Funk, collettivo che da oltre 25 anni rappresenta uno dei nomi più riconoscibili della scena dance ed elettronica italiana nel mondo.

Il disco esce per Wisemama, con distribuzione digitale a cura di The Orchard e in CD e vinile tramite Self Distribuzione.

Un disco nato da un anno intenso

“BLOOOM” arriva dopo un periodo ricco di studio, live e collaborazioni che ha coinvolto Alex Neri, Marco Baroni, Dan Black e Alex Uhlmann.

Dodici brani che raccontano frammenti di vita, scritti e costruiti tra l’Italia – con Firenze e Napoli come punti di riferimento – e il Regno Unito, dove l’album è stato mixato.

È un lavoro che guarda avanti. Energia, visione aperta, suono internazionale. Un disco pensato per il presente, ma pronto a viaggiare nel mondo anche dal vivo.

L’eredità di Sergio Della Monica e Gigi Canu

In “BLOOOM” è forte il legame con la storia dei Planet Funk. Il ricordo di Sergio Della Monica e Domenico “Gigi” Canu, anime fondatrici del progetto, attraversa tutto il disco.

La loro firma compare anche in alcuni brani, a testimonianza di una continuità artistica che non si è mai interrotta.

“BLOOOM” è una fioritura. Personale e collettiva. Parte da radici profonde e si trasforma in crescita, cambiamento e scoperta. Non c’è nostalgia, ma consapevolezza. Non uno sguardo indietro, ma uno slancio verso il futuro.

La tracklist di “BLOOOM”

Feel Everything The World’s End Nights in White Satin Any Given Day There’s a Stranger Two Lost Souls I Get a Rush Rolling Dice You Are Not Alone Leap Into the Light Nowhere Nowhere Family Reunion

Il ritorno live: BLOOOM European Tour

I Planet Funk torneranno dal vivo a maggio 2026 con il “BLOOOM European Tour”, una serie di date nei principali club europei per presentare il nuovo album.

Calendario:

6 maggio – Madrid (Moby Dick)

11 maggio – Amsterdam (Melkweg)

12 maggio – Londra (Scala)

13 maggio – Barcellona (La Nau)

19 maggio – Bruxelles (VK)

20 maggio – Berlino (Club Gretchen)

Un percorso che continua

Esattamente un anno fa usciva “Nights in White Satin”, singolo arrivato ai vertici delle classifiche radio. Da lì una stagione intensa fatta di concerti, dj set e collaborazioni, da Alfa e Manu Chao fino a Francesca Michielin.

Dal debutto nel 1999 a oggi, i Planet Funk continuano a rinnovarsi senza perdere identità. “BLOOOM” è l’ennesima conferma di una storia ancora viva.