Pisa-Atalanta: dove vederla, formazioni e precedenti

La seconda giornata del girone di ritorno di Serie A si apre con un confronto che mette di fronte due realtà agli antipodi della classifica. Pisa e Atalanta si sfidano questa sera alla Cetilar Arena in un match che promette scintille tra la disperazione salvezza dei toscani e le rinnovate ambizioni europee della Dea di Raffaele Palladino. I nerazzurri di Alberto Gilardino cercano punti pesanti per uscire dall’ultimo posto, mentre i bergamaschi vogliono allungare la striscia positiva che li ha riportati a sognare in grande.

Orario, stadio e dove vedere la partita in tv

La sfida tra Pisa e Atalanta è in programma oggi, venerdì 16 gennaio 2026, con calcio d’inizio fissato alle ore 20:45. Il teatro dell’incontro sarà la Cetilar Arena, l’impianto pisano noto anche come Arena Garibaldi-Romeo Anconetani, che potrà contare sul calore di circa 11.000 spettatori per sostenere la squadra di casa in un momento cruciale della stagione.

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva sia su DAZN che su Sky, nello specifico sui canali Sky Sport (251) e Sky Sport Calcio. Per chi preferisce lo streaming, il match sarà disponibile tramite l’app di DAZN, Sky Go e NOW per gli abbonati ai rispettivi servizi. La telecronaca su DAZN è stata affidata a Gabriele Giustiniani con il commento tecnico dell’ex centrocampista Christian Brocchi.

La designazione arbitrale

A dirigere l’incontro sarà Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido. Il fischietto laziale verrà coadiuvato dagli assistenti Meli e Luciani, mentre il quarto uomo sarà Marinelli. La sala VAR vedrà all’opera Marini, con La Penna nel ruolo di assistente. Una terna esperta per una partita che nasconde più insidie di quanto la classifica possa suggerire.

Il momento del Pisa: Gilardino cerca la svolta

La situazione in casa nerazzurra è decisamente complicata. Il Pisa occupa l’ultimo posto in classifica con 13 punti, appaiato al Verona, e la zona salvezza dista quattro lunghezze. I toscani, tornati in Serie A dopo 34 anni di assenza, stanno pagando a caro prezzo l’adattamento al massimo campionato: una sola vittoria stagionale, ottenuta contro la Cremonese lo scorso 7 novembre, e un rendimento casalingo che non ha ancora regalato le gioie sperate.

L’ultima uscita ha però lasciato segnali incoraggianti. Al Bluenergy Stadium di Udine, la squadra di Gilardino ha strappato un prezioso pareggio per 2-2 contro l’Udinese, rimontando dallo svantaggio con carattere e personalità. Matteo Tramoni ha illuminato la partita con una prodezza balistica all’incrocio dei pali, mentre Henrik Meister ha firmato il gol del definitivo pareggio, dimostrando che questo Pisa ha le qualità per lottare fino alla fine.

Questa sera i nerazzurri dovranno fare a meno del capitano Antonio Caracciolo, fermato dal giudice sportivo dopo l’ammonizione rimediata a Udine. Una defezione pesante per un reparto arretrato già orfano di elementi importanti come Albiol e Cuadrado. Restano inoltre indisponibili Vural, Stengs e Akinsanmiro, quest’ultimo impegnato con la nazionale in Coppa d’Africa.

L’Atalanta di Palladino vola: tre vittorie consecutive

Tutt’altro clima si respira in casa Atalanta. Da quando Raffaele Palladino ha preso il posto di Ivan Juric sulla panchina bergamasca, la Dea ha cambiato volto e risultati. Nelle ultime sette partite di campionato sotto la sua guida sono arrivate sei vittorie, con l’unica battuta d’arresto nel confronto interno contro la capolista Inter.

Le ultime tre uscite raccontano di un’Atalanta in crescita esponenziale: vittorie consecutive contro Roma, Bologna e Torino, tutte ottenute senza subire gol. Un ruolino impressionante che ha permesso ai bergamaschi di risalire al settimo posto con 31 punti, rimettendo nel mirino la zona Europa che, dopo l’avvio complicato sotto la gestione Juric, sembrava un traguardo irraggiungibile.

Nell’ultima partita, disputata sabato scorso alla New Balance Arena, la squadra di Palladino ha superato 2-0 il Torino grazie alle reti di Charles De Ketelaere nel primo tempo e di Mario Pasalic in pieno recupero. Il belga, tornato al gol dopo 118 giorni, sta ritrovando la forma migliore e rappresenta una delle armi più pericolose dell’arsenale atalantino.

La novità più rilevante riguarda il mercato: l’arrivo di Giacomo Raspadori dall’Atletico Madrid ha acceso l’entusiasmo della piazza bergamasca. Il fantasista italiano, che ha scelto la maglia numero 18, completa un reparto offensivo già ricco di qualità con Scamacca, De Ketelaere, Krstovic e Zalewski. Come annunciato dallo stesso Palladino in conferenza stampa, l’attaccante ex Napoli non sarà disponibile per le prossime sfide di Champions League ma potrebbe già trovare spazio stasera a Pisa.

Le probabili formazioni

Gilardino dovrà ridisegnare la difesa senza il capitano Caracciolo. Nel modulo 3-4-2-1, davanti a Scuffet (favorito su Semper) dovrebbero agire Calabresi, Canestrelli e Bonfanti. A centrocampo Touré e Angori presidieranno le fasce, con Aebischer e uno tra Piccinini e Marin in mezzo. Sulla trequarti Tramoni e Moreo agiranno alle spalle dell’unica punta Meister.

Palladino conferma il collaudato 3-4-2-1 che sta dando ottimi frutti. Carnesecchi tra i pali, difesa a tre con Scalvini, Hien e Ahanor (con Kossounou pronto a insidiare una maglia da titolare dopo il rientro dalla Coppa d’Africa). A centrocampo Zappacosta e Bernasconi agiranno sulle corsie esterne, mentre De Roon ed Ederson garantiranno equilibrio e qualità in mezzo. De Ketelaere e Zalewski supporteranno Scamacca in attacco.

PISA (3-4-2-1): Scuffet; Calabresi, Canestrelli, Bonfanti; Touré, Aebischer, Piccinini, Angori; Tramoni, Moreo; Meister. All. Gilardino.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. All. Palladino.

I precedenti storici tra Pisa e Atalanta

La storia degli scontri diretti sorride decisamente alla Dea. Nelle 22 sfide complessive in Serie A, l’Atalanta ha ottenuto 16 vittorie contro un solo successo del Pisa e 5 pareggi. I bergamaschi hanno segnato 31 gol subendone 15, a testimonianza di un dominio quasi totale nei confronti diretti.

L’ultimo precedente risale al match d’andata di questa stagione, giocato il 24 agosto 2025 alla New Balance Arena di Bergamo: in quell’occasione le due squadre si divisero la posta con un pareggio per 1-1, risultato che segnò il ritorno del Pisa in Serie A dopo oltre tre decenni di assenza dal massimo campionato. Per i toscani fu un punto di grande valore emotivo, ottenuto contro una formazione che all’epoca era ancora guidata da Ivan Juric.

L’ultima vittoria del Pisa contro l’Atalanta in Serie A si perde nella notte dei tempi e risale alla stagione 1990/91, l’ultima disputata dai toscani nel massimo campionato prima della lunga parentesi nelle serie inferiori.

Le chiavi tattiche della partita

Dal punto di vista tattico, la sfida presenta temi interessanti. Il Pisa dovrà necessariamente cercare di limitare il palleggio avversario e sfruttare le ripartenze, arma che si è rivelata efficace nell’ultima uscita di Udine. Tramoni sarà l’uomo chiave per innescare le transizioni offensive dei toscani, mentre Meister dovrà fare a sportellate con una difesa bergamasca che nelle ultime tre partite non ha subito gol.

L’Atalanta, dal canto suo, cercherà di imporre il proprio gioco fatto di possesso palla, pressing alto e sfruttamento delle corsie laterali. De Ketelaere e Zalewski dovranno trovare gli spazi giusti per servire Scamacca, che in questa stagione ha già messo a segno 5 reti. Attenzione anche agli inserimenti di Bernasconi, autore di un assist decisivo contro il Torino, e alla qualità di Ederson nella gestione del pallone in mezzo al campo.

Palladino ha messo in guardia i suoi in conferenza stampa: la Cetilar Arena è uno stadio caldo e il Pisa, nonostante la classifica deficitaria, è una squadra temibile in casa, dotata di gamba, velocità e abilità nelle ripartenze. La mentalità giusta sarà fondamentale per evitare brutte sorprese.

Pronostico e quote

Le quote dei bookmaker vedono l’Atalanta nettamente favorita, con la vittoria esterna quotata intorno a 1.58-1.60. Il pareggio si attesta attorno a 4.00, mentre il successo del Pisa paga oltre 6.00. I mercati più caldi riguardano l’Under 2.5 gol, in virtù della solidità difensiva mostrata dalla Dea nelle ultime uscite, e il No Gol considerando le tre partite consecutive senza subire reti della squadra di Palladino.

Tuttavia, come insegna il calcio, le statistiche e i pronostici valgono fino a un certo punto. Il Pisa ha dimostrato di poter mettere in difficoltà qualsiasi avversario quando gioca con la giusta cattiveria agonistica, e la necessità di punti potrebbe fungere da ulteriore motivazione per i ragazzi di Gilardino.

Curiosità e statistiche

I numeri confermano il momento magico dell’Atalanta sotto la guida di Palladino: sei vittorie in nove partite di campionato da quando il tecnico napoletano si è seduto sulla panchina bergamasca. La Dea non otteneva tre successi consecutivi in Serie A da maggio 2025 e non vinceva tre gare di fila senza subire gol addirittura da luglio 2020.

Charles De Ketelaere è tornato a segnare dopo 118 giorni dall’ultima rete (14 settembre contro il Lecce), mentre Gianluca Scamacca guida la classifica marcatori interna della squadra con 5 gol. Per il Pisa, il capocannoniere stagionale è M’Bala Nzola con 3 reti, ma l’attaccante sembra ormai fuori dal progetto tecnico di Gilardino.

Matteo Tramoni, figlio d’arte e grande protagonista della promozione dalla Serie B, sta confermando le sue qualità anche nel massimo campionato. Il suo gol contro l’Udinese, una prodezza all’incrocio dei pali, ricorda quello siglato da Lamberto Piovanelli nell’ultima stagione del Pisa in Serie A (1990/91): anche in quel caso il capocannoniere della precedente stagione in B firmò il primo gol dei toscani nel massimo campionato.

La sfida di stasera rappresenta per il Pisa un crocevia fondamentale nella corsa salvezza, mentre per l’Atalanta è l’occasione per consolidare il momento positivo e continuare ad avvicinarsi alla zona Europa. Appuntamento alle 20:45 alla Cetilar Arena per una partita che promette emozioni.