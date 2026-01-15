Passaporto, guinzaglio e via: come viaggiare oltreoceano con il tuo amico a quattro zampe

L’idea di una vacanza on the road sulla Route 66 o di una passeggiata tra i ciliegi in fiore in Giappone insieme al proprio cane è il sogno di molti pet lovers. Fino a qualche anno fa sembrava un’impresa impossibile, ma oggi, grazie a una maggiore sensibilità delle compagnie aeree e delle strutture ricettive, esplorare il mondo insieme al proprio amico a quattro zampe è diventato realtà. Tuttavia, se viaggiare all’interno dell’Unione Europea è relativamente semplice grazie al Passaporto Europeo per animali da compagnia, varcare i confini continentali apre uno scenario burocratico diverso e più insidioso.

L’entusiasmo della partenza non deve mai offuscare la pianificazione: ogni Paese extra-UE ha regole d’ingresso ferree per tutelare la propria biosicurezza. In molti casi, presentare la documentazione standard in italiano o in un inglese approssimativo non è sufficiente per superare i controlli doganali. A seconda della destinazione, le autorità locali potrebbero richiedere documenti specifici redatti nella loro lingua ufficiale e, per questo, affidarsi a professionisti per le traduzioni legal dei certificati veterinari e delle cartelle cliniche diventa un passaggio obbligato per evitare che il vostro compagno di viaggio venga respinto alla frontiera o, peggio, messo in quarantena forzata.

I requisiti sanitari

Il primo errore da evitare è pensare che il vaccino antirabbico sia l’unico requisito necessario. Sebbene sia obbligatorio quasi ovunque, molti Paesi richiedono la “titolazione anticorpale“, un esame del sangue che dimostra l’efficacia del vaccino, da eseguire in laboratori accreditati diversi mesi prima della partenza.

Inoltre, bisogna prestare molta attenzione ai trattamenti antiparassitari. Alcune nazioni richiedono che il cane venga trattato contro specifici parassiti interni o esterni entro una finestra temporale ristretta, solitamente tra le 24 e le 120 ore prima dell’imbarco. Arrivare in aeroporto con un certificato scaduto anche solo di un’ora significa non partire. Verificate sempre le fonti ufficiali dei consolati o del Ministero della Salute del Paese di destinazione, poiché le normative cambiano con frequenza.

Scegliere il trasportino e la compagnia giusta

Una volta sistemata la parte sanitaria, bisogna affrontare la logistica del volo. Non tutte le compagnie aeree accettano animali e, tra quelle che lo fanno, le regole variano enormemente. Mentre i cani di piccola taglia (solitamente sotto gli 8-10 kg, trasportino incluso) possono viaggiare in cabina con voi, quelli di taglia media e grande dovranno viaggiare in stiva. Ma attenzione: nonostante la stiva si pressurizzata e climatizzata, resta un ambiente stressante. Per questa ragione, è necessario dotarsi di un trasportino omologato IATA (International Air Transport Association), rigido e abbastanza spazioso da permettere al cane di stare in piedi e girarsi.

Un capitolo a parte meritano le razze brachicefale (come Bulldog, Carlini o Boxer): molte compagnie vietano il loro trasporto in stiva a causa dei rischi respiratori legati all’alta quota. In questo caso, l’unica alternativa potrebbe essere scegliere compagnie specializzate in “pet cargo” o valutare destinazioni raggiungibili via terra o mare.

Il rientro in Italia

Spesso ci si concentra così tanto sull’andata da dimenticare il ritorno. Rientrare in Unione Europea da un Paese terzo non è automatico, infatti se il vostro viaggio dura a lungo, il certificato di buona salute fatto in Italia potrebbe non essere più valido per il rientro.

Sarà necessario recarsi presso un veterinario ufficiale del Paese in cui vi trovate per farvi rilasciare un “Certificato Sanitario per l’introduzione di animali domestici nell’UE“. Questo documento deve essere validato dalle autorità locali prima di salire sull’aereo di ritorno. Ignorare questo passaggio rischia di bloccarvi alla dogana italiana, trasformando la fine di una vacanza da sogno in un incubo amministrativo. Viaggiare con il proprio amico a quattro zampe è un’esperienza meravigliosa che rafforza il legame, ma richiede la precisione di un agente di viaggio e l’amore di un genitore attento.