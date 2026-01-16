Pompei, museo a cielo aperto e cantiere archeologico in continua evoluzione, è al centro della nuova puntata di Passaggio a nord ovest, in onda sabato 17 gennaio alle 15.00 su Rai 1.

Il programma di Rai Cultura, ideato e condotto da Alberto Angela, accompagna ancora una volta lo spettatore tra luoghi, storie e civiltà, con immagini realizzate in Italia e nel mondo.

Pompei e l’Insula Occidentalis

Il viaggio parte dagli scavi di Pompei, con un focus sull’Insula Occidentalis.

Si tratta di un vasto quartiere residenziale di circa 15mila metri quadrati, sorto appena fuori le mura ormai in disuso della città antica. Un’area che sorprende per elementi inediti come terrazze e balconi affacciati sul mare e per soluzioni edilizie avanzate, tra cui l’acqua corrente, segno del livello di comfort raggiunto dall’edilizia romana.

La Rocca di Radicofani e la Via Francigena

Alberto Angela si sposterà poi in Toscana, alla scoperta della Rocca di Radicofani.

La rocca domina la Val d’Orcia dall’alto di un’antica altura vulcanica ed è visibile da chilometri di distanza. Sorge lungo la Via Francigena, in un luogo che secondo alcune ipotesi è legato a sorgenti termali considerate sacre in epoca antica. Il nome potrebbe derivare da Radix Fanum, cioè “radice” e “luogo sacro”.

Carl Fabergé e i gioielli dei Romanov

La puntata racconta anche la storia di Carl Fabergé, geniale orafo e creatore delle celebri uova Fabergé, simbolo del lusso legato alla dinastia dei Romanov.

Da una piccola bottega di bigiotteria e occhiali, Fabergé riuscì a costruire la più importante gioielleria d’Europa dell’Ottocento, dando vita a un marchio conosciuto ancora oggi in tutto il mondo.

Dallo spazio alla Terra: Luna, Marte e nuove sfide

Spazio anche al futuro, con un approfondimento sui prossimi viaggi spaziali. Il programma si interroga sulla possibilità di creare insediamenti permanenti prima sulla Luna e poi su Marte, grazie ai progetti sviluppati dalla NASA e da altre agenzie internazionali. Una sfida che coinvolge ingegneri e architetti impegnati a progettare moduli abitativi autosufficienti per altri pianeti.

Passaggio in volo: Scala dei Turchi e Castel Beseno

Per la rubrica Passaggio in volo, le immagini porteranno lo spettatore alla Scala dei Turchi, spettacolare falesia bianca della costa agrigentina, e a Castel Beseno, la più grande fortezza della regione, costruita in una posizione tanto suggestiva quanto strategica.