Oroscopo settimanale 19–25 gennaio 2026: amore, lavoro e benessere segno per segno

La settimana dal 19 al 25 gennaio 2026 segna un passaggio importante: il Sole lascia il Capricorno ed entra in Acquario il 20 gennaio. L’energia cambia. Dopo settimane di rigore e concretezza, ora si apre una fase più mentale, libera e orientata al futuro.

È una settimana di transizione: i primi giorni sono ancora pratici e riflessivi, poi cresce il bisogno di novità, idee diverse e maggiore autonomia.

Venere sostiene i rapporti autentici, Mercurio aiuta a guardare avanti con più lucidità, mentre Marte invita a non disperdere energie. È il momento giusto per capire cosa portare avanti e cosa lasciare indietro.

Segni top della settimana: Acquario e Capricorno

Ariete

Settimana di riassestamento. In amore senti il bisogno di spazi più chiari. Nel lavoro emergono nuove idee, ma vanno organizzate meglio. Da giovedì in poi l’energia migliora e torna la voglia di agire.

Voto: 7

Toro

Settimana solida, anche se un po’ lenta. In amore cerchi stabilità e rassicurazioni. Nel lavoro continui a costruire, senza scossoni ma con risultati concreti nel medio periodo.

Voto: 8

Gemelli

La settimana porta stimoli mentali e nuovi contatti. In amore c’è più dialogo. Nel lavoro una proposta o un confronto ti fa vedere una strada diversa. Attenzione solo a non fare troppe cose insieme.

Voto: 8

Cancro

Periodo emotivamente delicato. Il cambio di energia ti rende più sensibile. In amore serve ascolto reciproco. Nel lavoro evita tensioni inutili e concentrati solo su ciò che dipende da te.

Voto: 6

Leone

Settimana discreta. In amore potresti sentirti meno al centro dell’attenzione, ma è solo una fase. Nel lavoro serve adattamento a nuove dinamiche o richieste.

Voto: 7

Vergine

Settimana produttiva, anche se meno brillante delle precedenti. In amore tutto scorre con tranquillità. Nel lavoro sistemi, organizzi e rendi più efficiente ciò che hai avviato a inizio anno.

Voto: 8

Bilancia

Il Sole in Acquario ti favorisce. In amore torna leggerezza, nel lavoro arrivano idee più stimolanti. È una settimana utile per riallacciare rapporti e collaborazioni.

Voto: 8

Scorpione

Settimana stabile ma un po’ chiusa. In amore tendi a proteggerti di più. Nel lavoro meglio non forzare cambiamenti: attendi tempi migliori.

Voto: 7

Sagittario

La settimana ti riporta movimento mentale. In amore hai voglia di parlare chiaro. Nel lavoro nuove idee prendono forma, ma serve ancora pazienza prima di agire.

Voto: 7

Capricorno

Ultimi giorni con un’energia forte ancora addosso. In amore sei più disponibile, nel lavoro raccogli ciò che hai seminato nelle scorse settimane. Buona settimana di chiusura di un ciclo.

Voto: 9

Acquario

Con l’ingresso del Sole nel segno, inizi a sentire una nuova spinta. In amore vuoi libertà e sincerità. Nel lavoro puoi lanciare un’idea o cambiare approccio. Settimana di ripartenza.

Voto: 9

Pesci

Settimana introspettiva ma costruttiva. In amore cerchi comprensione. Nel lavoro rifletti su una scelta che farai a breve. Meglio ascoltare l’intuito.

Voto: 8

Classifica settimana 19–25 gennaio 2026

Acquario, Capricorno (9) Toro, Gemelli, Vergine, Bilancia, Pesci (8) Ariete, Leone, Scorpione, Sagittario (7) Cancro (6)

Segni top

Acquario, Capricorno

Segni flop

Cancro