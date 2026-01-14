Il 14 gennaio è una data speciale nel calendario dei compleanni celebri. Sotto il segno del Capricorno, questo giorno ha visto nascere alcuni dei talenti più straordinari del panorama italiano e internazionale. Dalla politica allo sport, dal cinema alla musica, passando per la televisione e la cultura, i nati in questa data condividono determinazione, ambizione e una straordinaria capacità di lasciare il segno nel proprio campo.

Scopriamo insieme chi sono i personaggi famosi che spengono le candeline oggi, ripercorrendo le loro carriere, i traguardi raggiunti e le curiosità che li rendono unici. Una galleria di talenti che attraversa confini e generazioni, dimostrando come una semplice data possa unire storie così diverse eppure accomunate dal successo.

I VIP italiani nati il 14 gennaio

Giancarlo Fisichella: la freccia romana della Formula 1 compie 53 anni

Tra i nati il 14 gennaio in Italia, Giancarlo Fisichella occupa un posto d’onore nel cuore degli appassionati di motori. Nato a Roma nel 1973 nel quartiere popolare di Pietralata, dove il padre gestiva un’officina di carrozzeria, oggi festeggia 53 anni e può vantare una delle carriere più longeve e apprezzate della Formula 1 italiana.

Soprannominato “la Freccia” per la sua velocità e determinazione, Fisichella ha corso nella massima serie automobilistica dal 1996 al 2009, disputando la bellezza di 231 Gran Premi e conquistando 275 punti iridati. Ha vestito le tute di team prestigiosi come Minardi, Jordan, Benetton, Sauber, Renault, Force India e, coronamento di un sogno, Ferrari.

Il suo palmares in Formula 1 comprende tre vittorie (Brasile 2003, Australia 2005 e Malesia 2006), quattro pole position, diciannove podi e due giri veloci. Particolarmente memorabile resta la pole conquistata al Gran Premio del Belgio 2009 con la Force India, un risultato storico per il team indiano.

Dopo la Formula 1, Fisichella ha proseguito brillantemente nel Campionato del Mondo Endurance, conquistando due vittorie alla 24 Ore di Le Mans (2012 e 2014) nella classe GTE Pro con la Ferrari. Oggi è opinionista televisivo per le trasmissioni di motorsport e continua a essere un punto di riferimento per gli appassionati italiani.

Davide Casaleggio compie 50 anni: l’erede digitale

Un compleanno importante oggi per Davide Casaleggio, nato a Milano nel 1976, che raggiunge il traguardo dei 50 anni. Figlio di Gianroberto Casaleggio, fondatore insieme a Beppe Grillo del Movimento 5 Stelle, Davide ha ereditato la guida della Casaleggio Associati, la società di consulenza strategica che ha rivoluzionato la comunicazione politica in Italia.

Considerato un bambino prodigio già a dodici anni, si è laureato in Economia aziendale alla Bocconi e ha costruito la propria carriera nel mondo del digital marketing e della consulenza strategica. Figura controversa e spesso al centro del dibattito politico italiano, rappresenta una delle voci più influenti nel rapporto tra tecnologia e democrazia.

Giampiero Ventura: l’allenatore compie 78 anni

Nato a Genova nel 1948, Giampiero Ventura festeggia oggi 78 anni. Cresciuto calcisticamente nella Sampdoria, ha costruito una lunga carriera da allenatore che lo ha portato a guidare squadre come Lecce, Verona, Cagliari, Napoli, Bari, Pisa e soprattutto il Torino, dove ha vissuto le stagioni più felici della sua carriera.

La sua esperienza sulla panchina della Nazionale italiana (2016-2017) resta controversa, segnata dalla mancata qualificazione ai Mondiali di Russia 2018 dopo lo spareggio perso contro la Svezia. Un episodio doloroso che non cancella tuttavia una carriera ricca di soddisfazioni nei club.

Il cardinale Angelo Bagnasco compie 83 anni

Nato a Pontevico, in provincia di Brescia, nel 1943, il cardinale Angelo Bagnasco festeggia oggi 83 anni. Figura di primo piano nella Chiesa cattolica italiana, è stato Presidente della Conferenza Episcopale Italiana dal 2007 al 2017, guidando i vescovi italiani in un periodo di grandi trasformazioni per la Chiesa.

Arcivescovo emerito di Genova, Bagnasco è stato anche Presidente del Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa. Una carriera ecclesiastica di altissimo livello che lo ha reso uno dei volti più riconoscibili del cattolicesimo italiano contemporaneo.

Lorenzo Branchetti: il conduttore di Melevisione compie 45 anni

Per una generazione di italiani cresciuti negli anni Duemila, il nome Lorenzo Branchetti è indissolubilmente legato alla Melevisione, lo storico programma di Rai YoYo dove interpretava il Mago Merlì (e successivamente Tonio Cartonio). Nato a Prato nel 1981, oggi compie 45 anni.

Conduttore, attore e cantante, Branchetti ha saputo costruire una carriera solida nel mondo dell’intrattenimento per bambini, diventando un volto familiare per milioni di famiglie italiane.

In memoria di Giulio Andreotti

Il 14 gennaio è anche la data di nascita di uno dei politici più importanti e discussi della storia repubblicana italiana. Giulio Andreotti, nato a Roma nel 1919 e scomparso nel 2013, è stato sette volte Presidente del Consiglio e ha attraversato da protagonista oltre mezzo secolo di vita politica italiana. Una figura che continua a dividere e a far discutere, simbolo di un’epoca irripetibile della politica italiana.

Le celebrità internazionali nate il 14 gennaio

Faye Dunaway: l’icona di Hollywood compie 85 anni

Tra le star internazionali che festeggiano oggi, spicca Faye Dunaway, nata a Bascom, in Florida, nel 1941. L’attrice statunitense raggiunge il traguardo degli 85 anni confermandosi una delle icone più durature del cinema americano.

La sua carriera è costellata di ruoli indimenticabili:

Bonnie Parker in Gangster Story (1967), che le valse la prima nomination all’Oscar

in Gangster Story (1967), che le valse la prima nomination all’Oscar Evelyn Mulwray in Chinatown (1974) di Roman Polanski

in Chinatown (1974) di Roman Polanski Diana Christensen in Quinto potere (1976), ruolo per cui vinse l’ Oscar come Miglior Attrice

in Quinto potere (1976), ruolo per cui vinse l’ Joan Crawford in Mammina cara (1981)

Dunaway ha definito il concetto stesso di femme fatale nel cinema degli anni Settanta, incarnando donne forti, complesse e spesso tormentate con un’intensità raramente eguagliata.

Dave Grohl: il rocker dei Foo Fighters compie 57 anni

Il rock mondiale festeggia oggi Dave Grohl, nato a Warren, Ohio, nel 1969. Il musicista statunitense compie 57 anni e può guardare a una carriera straordinaria che lo ha visto protagonista di due delle band più influenti degli ultimi trent’anni.

Prima come batterista dei Nirvana al fianco di Kurt Cobain, contribuendo al successo epocale di album come Nevermind (1991), poi come frontman dei Foo Fighters, band da lui fondata nel 1994 dopo la tragica morte di Cobain. Con i Foo Fighters ha venduto oltre 30 milioni di dischi e vinto numerosi Grammy Award, dimostrando una versatilità rara nel panorama rock.

Grohl è considerato uno dei batteristi più influenti della storia del rock e uno dei musicisti più rispettati dell’industria musicale contemporanea.

Jason Bateman: da enfant prodige a star di Ozark compie 57 anni

Stesso anno di nascita per Jason Bateman, nato a Rye, New York, nel 1969, che oggi festeggia anch’egli 57 anni. L’attore e regista statunitense ha costruito una carriera impressionante che attraversa quattro decenni di televisione e cinema americano.

Dopo gli esordi da bambino negli anni Ottanta, Bateman ha raggiunto la consacrazione definitiva con due ruoli televisivi iconici:

Michael Bluth nella sitcom cult Arrested Development, che gli è valsa un Golden Globe

nella sitcom cult Arrested Development, che gli è valsa un Golden Globe Marty Byrde nel thriller Ozark, per cui ha vinto un Emmy Award sia come attore che come regista

La sua capacità di passare dalla commedia al dramma con naturalezza lo ha reso uno degli attori più apprezzati della sua generazione.

LL Cool J: il pioniere dell’hip-hop compie 58 anni

Il rap celebra oggi uno dei suoi pionieri. LL Cool J, pseudonimo di James Todd Smith (che sta per Ladies Love Cool James), è nato a Bay Shore, Long Island, nel 1968 e compie 58 anni.

Scoperto dalla Def Jam Recordings a soli 16 anni, LL Cool J ha pubblicato il suo album di debutto Radio nel 1985, diventando uno dei primi rapper a raggiungere il successo commerciale mainstream. Con brani come I Need Love, Mama Said Knock You Out e Hey Lover, ha venduto oltre 10 milioni di dischi solo negli Stati Uniti.

Oltre alla musica, ha costruito una solida carriera televisiva come protagonista della serie NCIS: Los Angeles, dimostrando una longevità artistica rara nel mondo dell’hip-hop.

Steven Soderbergh: il regista delle esplosioni d’autore compie 63 anni

Il cinema d’autore festeggia Steven Soderbergh, nato ad Atlanta nel 1963, che oggi compie 63 anni. Regista, sceneggiatore e produttore, Soderbergh è uno dei cineasti più prolifici e versatili di Hollywood.

La sua carriera è segnata da successi sia commerciali che critici:

Sesso, bugie e videotape (1989), Palma d’Oro a Cannes

Traffic (2000), Oscar per la Miglior Regia

La trilogia di Ocean’s Eleven (2001, 2004, 2007)

Erin Brockovich (2000)

Contagion (2011)

La sua capacità di alternare progetti indie a blockbuster lo rende un caso unico nel panorama hollywoodiano contemporaneo.

Grant Gustin: il Flash della TV compie 36 anni

Per i fan delle serie televisive sui supereroi, il 14 gennaio significa Grant Gustin. Nato a Norfolk, Virginia, nel 1990, l’attore compie oggi 36 anni ed è conosciuto in tutto il mondo per aver interpretato Barry Allen/Flash nell’omonima serie The CW dal 2014 al 2023.

Con nove stagioni e oltre 180 episodi, Gustin ha dato vita a uno dei supereroi più amati del piccolo schermo, conquistando una fanbase globale e diventando il volto del cosiddetto Arrowverse.

Kai degli EXO compie 32 anni

Il mondo del K-pop festeggia oggi Kai, nome d’arte di Kim Jong-in, nato a Suncheon, Corea del Sud, nel 1994. Il cantante, ballerino e modello compie 32 anni ed è uno dei membri più popolari degli EXO, una delle boy band più famose al mondo.

Considerato uno dei migliori ballerini dell’industria K-pop, Kai è anche membro del supergruppo SuperM e ha intrapreso una carriera solista di successo. La sua influenza nel mondo della moda coreana lo ha reso un’icona di stile riconosciuta a livello internazionale.

Altre celebrità internazionali

Tra gli altri personaggi famosi che festeggiano oggi ricordiamo:

Emily Watson (1967), attrice britannica candidata all’Oscar per Le onde del destino e Hilary e Jackie, compie 59 anni

(1967), attrice britannica candidata all’Oscar per Le onde del destino e Hilary e Jackie, compie 59 anni Holland Taylor (1943), attrice statunitense nota per Due uomini e mezzo e The Practice, compie 83 anni

(1943), attrice statunitense nota per Due uomini e mezzo e The Practice, compie 83 anni Caleb Followill (1982), frontman dei Kings of Leon, compie 44 anni

Figure storiche nate il 14 gennaio

Albert Schweitzer: il Nobel della pace

Il 14 gennaio 1875 nasceva Albert Schweitzer, medico, filosofo, teologo e musicista alsaziano. Premio Nobel per la Pace nel 1952 per la sua opera umanitaria in Africa, Schweitzer fondò un ospedale a Lambaréné, in Gabon, dedicando la vita alla cura dei più bisognosi. La sua filosofia del “rispetto per la vita” continua a ispirare generazioni di medici e volontari.

Berthe Morisot: la signora dell’Impressionismo

Nata a Bourges, in Francia, nel 1841, Berthe Morisot è stata una delle figure più importanti del movimento impressionista. Unica donna tra i fondatori del gruppo, espose al fianco di Monet, Renoir e Degas, conquistandosi un posto di primo piano nella storia dell’arte. Le sue opere, caratterizzate da pennellate delicate e soggetti intimi, sono oggi esposte nei più importanti musei del mondo.