Napoli-Sassuolo: dove vederla, formazioni e precedenti

I campioni d’Italia devono ritrovare la vittoria per non perdere altro terreno dalla vetta. Napoli e Sassuolo si affrontano domani al Diego Armando Maradona in una sfida che mette di fronte due squadre in difficoltà: gli azzurri di Antonio Conte vengono da tre pareggi consecutivi e vedono l’Inter sempre più lontana, i neroverdi di Fabio Grosso non vincono da sei giornate e cercano punti per mantenere la tranquillità in classifica. Una partita che sulla carta non dovrebbe riservare sorprese, ma che nasconde più di un’insidia.

Orario, stadio e dove vedere la partita in tv

La sfida tra Napoli e Sassuolo è in programma sabato 17 gennaio 2026, con calcio d’inizio fissato alle ore 18:00. Il teatro dell’incontro sarà lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, l’impianto di Fuorigrotta che può ospitare circa 54.000 spettatori e che rappresenta il fortino degli azzurri in questa stagione.

La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, la piattaforma che detiene i diritti di tutte le gare di Serie A nella stagione 2025/2026. Per chi ha sottoscritto il doppio abbonamento DAZN-Sky, sarà possibile seguire il match anche sul canale Zona DAZN 1 (214) previo attivazione. Lo streaming sarà disponibile collegandosi al sito o all’app di DAZN da computer, smart TV, smartphone, tablet e console.

Il momento del Napoli: tre pareggi consecutivi e la vetta che si allontana

L’inizio del 2026 si è rivelato più complicato del previsto per il Napoli di Antonio Conte. I campioni d’Italia in carica sono reduci da tre pareggi consecutivi che hanno complicato non poco la corsa scudetto: il 2-2 di San Siro contro l’Inter, lo 0-0 in casa contro il Verona e l’ultimo deludente 0-0 contro il Parma nel recupero della 16ª giornata. Risultati che hanno fatto scivolare gli azzurri a -6 dalla vetta occupata dai nerazzurri.

Il pareggio contro il Parma ha lasciato l’amaro in bocca. Nonostante un netto dominio territoriale, con il 66% di possesso palla, il Napoli non è riuscito a sfondare il muro eretto dalla squadra di Carlos Cuesta, difesa stoicamente dal giovanissimo portiere Filippo Rinaldi al debutto in Serie A. Un gol annullato a McTominay per fuorigioco di Mazzocchi e diverse occasioni sprecate hanno certificato le difficoltà offensive degli azzurri.

La classifica vede il Napoli al secondo posto con 40 punti, a pari merito con il Milan ma a 6 lunghezze dall’Inter capolista. Non solo: anche Roma e Juventus si sono avvicinate pericolosamente, distanti appena un punto. Un momento delicato che richiede una risposta immediata.

Per la sfida contro il Sassuolo, Conte tornerà in panchina dopo aver scontato la seconda e ultima giornata di squalifica rimediata per l’espulsione nel big match contro l’Inter. Il tecnico salentino ritroverà anche Juan Jesus, che ha scontato il turno di stop e dovrebbe tornare titolare nella difesa a tre.

Resta invece lunga la lista degli indisponibili: Kevin De Bruyne è ancora ai box per una lesione di alto grado al bicipite femorale (rientro previsto a febbraio), così come Zambo Anguissa (rientro a metà gennaio) e Romelu Lukaku (noie fisiche). Out anche Alex Meret per un problema alla spalla e Billy Gilmour per un fastidio muscolare. Da valutare le condizioni di David Neres, che ha avvertito un riacutizzarsi del dolore alla caviglia contro il Parma.

Il Sassuolo di Grosso: sei partite senza vittorie

Momento delicato anche per il Sassuolo di Fabio Grosso. I neroverdi non vincono da sei giornate di campionato, un digiuno che inizia a preoccupare nonostante la classifica sia ancora dalla loro parte. L’ultima vittoria risale al 6 dicembre 2025, quando il Sassuolo si impose 3-1 in casa contro la Fiorentina. Da allora sono arrivati tre pareggi (Milan, Bologna, Parma) e tre sconfitte (Torino, Juventus, Roma).

L’ultima uscita ha visto i neroverdi capitolare all’Olimpico contro la Roma di Gian Piero Gasperini: un 2-0 firmato dalle reti di Manu Koné e Matías Soulé nel finale di partita. Una sconfitta che ha evidenziato i limiti di una squadra che fatica a concretizzare quanto creato in campo. Grosso, nel post-partita, si era detto soddisfatto della prestazione per 70 minuti ma ha rimarcato come contro squadre di qualità sia necessario segnare per primo.

Il Sassuolo occupa attualmente l’undicesima posizione in classifica con 23 punti, frutto di 6 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte. Un bottino che garantisce ancora un discreto margine sulla zona retrocessione, ma che richiede una svolta immediata per non rischiare di essere risucchiati nelle zone calde della graduatoria.

Per la trasferta di Napoli, Grosso dovrà fare a meno di diversi elementi importanti. Domenico Berardi è ancora out per una lesione muscolare (rientro previsto a metà gennaio), così come Edoardo Pieragnolo (crociato, rientro ad aprile). Indisponibili anche Volpato e Boloca per problemi muscolari e Fali Candé per un problema al ginocchio. Dovrebbe farcela invece Armand Laurienté, tra i più pericolosi nel primo tempo della partita contro la Roma.

Le probabili formazioni

Conte dovrebbe schierare il consueto 3-4-2-1 con Milinkovic-Savic tra i pali. La difesa a tre vedrà protagonisti Beukema, Rrahmani e il rientrante Juan Jesus. A centrocampo Di Lorenzo agirà da esterno destro con Spinazzola sulla corsia opposta, mentre in mezzo Lobotka e McTominay garantiranno equilibrio e qualità. Sulla trequarti Politano e Elmas a supporto dell’unica punta Rasmus Højlund.

Grosso risponderà con il 4-3-3. Tra i pali Arijanet Muric, difesa a quattro composta da Walukiewicz, Idzes, Muharemović e Doig. A centrocampo Nemanja Matic agirà da perno centrale affiancato da Ismael Koné e da Lipani (favorito su Vranckx). In attacco il tridente formato da Fadera, Pinamonti e Laurienté.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Politano, Elmas; Højlund. All. Conte.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemović, Doig; Lipani, Matic, I. Koné; Fadera, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

I precedenti storici tra Napoli e Sassuolo

La storia degli scontri diretti sorride nettamente ai partenopei. In 24 partite ufficiali disputate tra le due formazioni (di cui una sola in Coppa Italia), il Napoli ha conquistato 15 vittorie contro le appena 2 del Sassuolo, con 7 pareggi a completare il bilancio.

Un dato particolarmente significativo riguarda il rendimento del Sassuolo al Maradona (ex San Paolo): i neroverdi non hanno mai vinto in trasferta a Napoli in Serie A. L’ultima e unica vittoria del Sassuolo contro gli azzurri risale al 1° novembre 2020, quando i neroverdi si imposero con un rocambolesco 0-2 proprio allo stadio partenopeo, con reti di Lopez e Maxime Lopez. Da allora, però, il Napoli non ha più perso contro i neroverdi.

L’ultimo precedente stagionale, disputato al Mapei Stadium il 26 ottobre 2025 per la gara d’andata, ha visto il Napoli imporsi con un netto 2-0 grazie alle reti di Scott McTominay e Kevin De Bruyne. Una vittoria che confermò la superiorità degli azzurri nei confronti diretti con la formazione emiliana.

Le chiavi tattiche della partita

Dal punto di vista tattico, la sfida presenta temi interessanti. Il Napoli dovrà necessariamente ritrovare efficacia offensiva dopo i recenti pareggi a reti bianche. Il problema principale evidenziato nelle ultime uscite è stata la difficoltà nel creare occasioni nitide da gol, con Højlund spesso isolato e poco servito dai compagni. L’assenza di Neres potrebbe pesare sulla qualità della manovra offensiva.

Conte potrebbe chiedere maggiore incisività sugli esterni, con Di Lorenzo e Spinazzola chiamati a spingere con continuità per creare superiorità numerica sulle fasce. In mezzo al campo, McTominay dovrà essere più decisivo negli inserimenti in area, mentre Lobotka avrà il compito di dettare i tempi della manovra.

Il Sassuolo, dal canto suo, cercherà di sfruttare le ripartenze e la qualità dei suoi esterni. Laurienté e Fadera possono essere armi letali in contropiede, mentre Pinamonti dovrà far valere la sua esperienza in area di rigore. L’esperienza di Matic in cabina di regia sarà fondamentale per dare equilibrio e gestire i momenti delicati della partita.

Grosso dovrà però trovare il modo di scardinare una difesa, quella del Napoli, che pur non essendo la migliore del campionato ha dimostrato grande solidità nelle partite casalinghe.

Pronostico e quote

Le quote dei bookmaker vedono il Napoli nettamente favorito, con la vittoria casalinga quotata intorno a 1.40-1.45. Il pareggio si attesta attorno a 4.50-5.00, mentre il successo del Sassuolo paga oltre 7.00. I mercati più interessanti riguardano l’Under 2.5, considerata la difficoltà offensiva mostrata dal Napoli nelle ultime uscite, e il No Gol, vista la probabile chiusura difensiva che adotterà il Sassuolo.

Tuttavia, i precedenti parlano chiaro: il Napoli ha sempre fatto bene contro i neroverdi, specialmente tra le mura amiche. La pressione per tornare alla vittoria potrebbe però giocare un brutto scherzo agli azzurri, che dovranno affrontare la partita con la giusta mentalità.

Curiosità e statistiche

Il Napoli è imbattuto nelle ultime 19 gare casalinghe di Serie A (14 vittorie, 5 pareggi), la striscia più lunga attualmente in corso nel campionato. L’ultima sconfitta interna degli azzurri risale all’8 dicembre 2024, quando la Lazio si impose 0-1 con rete di Isaksen.

Scott McTominay è uno dei giocatori più in forma della rosa napoletana. Lo scozzese ha segnato in entrambe le ultime due partite contro il Parma con maglie diverse (Napoli nel gennaio 2021 e Torino nel marzo 2025) e potrebbe essere decisivo anche contro il Sassuolo.

Andrea Pinamonti attraversa invece un momento complicato: l’attaccante del Sassuolo non segna da due mesi e non calcia nello specchio della porta da sei partite consecutive. Un dato preoccupante per Grosso, che ha bisogno dei gol del suo centravanti per uscire da questo momento difficile.

Il Napoli ha terminato due partite consecutive contro il Parma senza segnare per la terza volta nella sua storia in Serie A. Un dato negativo che Conte vorrà cancellare immediatamente contro il Sassuolo.

Per il Sassuolo, questa sarà un’occasione importante per dimostrare di poter competere contro le grandi. I neroverdi non hanno mai vinto al Maradona: riuscirci proprio in un momento così delicato per il Napoli sarebbe un’impresa storica.