La Serie A torna protagonista con i recuperi della sedicesima giornata. Due appuntamenti imperdibili attendono gli appassionati in questo mercoledì 14 gennaio 2026: il Napoli ospita il Parma allo stadio Diego Armando Maradona alle 18:30, mentre l’Inter capolista affronta il Lecce a San Siro nel posticipo delle 20:45. Partite rimandate per la partecipazione delle squadre coinvolte alla Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, dove proprio i partenopei hanno alzato il trofeo.

La lotta scudetto vive un momento cruciale: l’Inter guida la classifica con 43 punti, seguita dal Milan a quota 40 e dal Napoli a 39, appaiato con Roma e Juventus. Ogni punto diventa decisivo in un campionato che si preannuncia combattuto fino all’ultima giornata.

Napoli-Parma: gli azzurri cercano il riscatto dopo due pareggi

McTominay – Roberto Ramaccia / IPA

Il Napoli di Antonio Conte vuole tornare alla vittoria dopo i pareggi consecutivi contro Hellas Verona e Inter. Proprio lo scontro diretto di San Siro, terminato 2-2 con la doppietta di Scott McTominay, ha evidenziato una squadra competitiva ma che fatica a chiudere i conti nelle sfide decisive. Il tecnico salentino non sarà in panchina per squalifica, al suo posto siederà Cristian Stellini.

Gli azzurri possono contare su un fortino praticamente inespugnabile: il Maradona vanta una striscia di 19 partite casalinghe consecutive senza sconfitta in Serie A, con 14 vittorie e 5 pareggi. L’ultimo ko interno risale all’8 dicembre 2024 contro la Lazio, oltre 400 giorni fa. Un ruolino di marcia che rappresenta il record attuale tra le venti formazioni del campionato.

Il Parma di Enzo Cuesta arriva a Fuorigrotta galvanizzato dal successo esterno contro il Lecce, una rimonta da 1-0 a 2-1 che ha regalato ossigeno prezioso in chiave salvezza. I ducali hanno dimostrato carattere e capacità di reagire alle difficoltà, conquistando tre delle ultime quattro trasferte di campionato. Un rendimento lontano dalle mura amiche che sta caratterizzando la stagione degli emiliani.

Info partita Napoli-Parma

La sfida tra Napoli e Parma si disputerà mercoledì 14 gennaio alle ore 18:30 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. La direzione di gara è affidata all’arbitro Fabbri della sezione di Ravenna, coadiuvato dagli assistenti Perotti e Mokhtar. Al VAR ci sarà Gariglio, con La Penna come assistente.

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, disponibile tramite app su smart TV, dispositivi Amazon Firestick, Google Chromecast, console PlayStation e Xbox, oltre che su TIMVISION Box. Per gli abbonati Sky con opzione Zona DAZN attiva, il match sarà visibile anche su DAZN 1 (canale 214).

Probabili formazioni Napoli-Parma

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, McTominay, Olivera; Politano, Lang; Hojlund. Allenatore: Stellini (Conte squalificato).

Indisponibili: Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Meret, Lukaku. Squalificati: Juan Jesus. In panchina: Contini, Ferrante, Gutierrez, Spinazzola, Beukema, Neres, Elmas, Lucca.

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen; Oristanio, Ondrejka; Pellegrino. Allenatore: Cuesta.

Indisponibili: Almqvist, Frigan, Guaita, Lovik, Ndiaye, Suzuki. Diffidati: Delprato. In panchina: Rinaldi, Casentini, Drobnic, Cutrone, Estevez, Benedyczak, Djuric.

Precedenti e statistiche Napoli-Parma

Il bilancio degli scontri diretti sorride nettamente ai partenopei. Su 50 precedenti totali, il Napoli ha ottenuto 23 vittorie contro le 16 del Parma, con 11 pareggi complessivi. Al Maradona il dominio è ancora più evidente: su 21 partite disputate, gli azzurri hanno vinto 12 volte, concedendo solo 4 successi agli emiliani e 5 pareggi.

Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime quattro sfide contro il Parma in campionato, con 3 vittorie e 1 pareggio. Un eventuale quinto risultato utile consecutivo rappresenterebbe un primato storico per i partenopei contro questa avversaria. L’ultimo confronto, lo scorso 18 maggio al Tardini, si è chiuso sullo 0-0.

Negli ultimi cinque match casalinghi contro i ducali, il Napoli ha conquistato quattro vittorie e un pareggio, inclusi i due successi più recenti. L’ultima vittoria del Parma al Maradona risale al 14 dicembre 2019, quando le reti di Kulusevski e Gervinho firmarono il 2-1 finale.

Lautaro Martinez (depositphotos)

Inter-Lecce: i nerazzurri vogliono allungare in vetta

L’Inter di Cristian Chivu deve metabolizzare il pareggio nel big match contro il Napoli, un 2-2 che ha interrotto una striscia di sei vittorie consecutive. Due volte in vantaggio con Dimarco e Çalhanoğlu su rigore, i nerazzurri sono stati raggiunti dalla doppietta di McTominay, evidenziando ancora una volta qualche difficoltà negli scontri diretti.

Nonostante il mezzo passo falso, l’Inter rimane saldamente in testa alla classifica con 43 punti, vantando il miglior attacco del torneo con 42 reti all’attivo, ben dieci in più della Juventus, seconda in questa speciale graduatoria. Contro le cosiddette “piccole”, i nerazzurri sono praticamente infallibili: l’unico scivolone stagionale di questo tipo risale alla sfida con l’Udinese a inizio campionato.

Il Lecce di Eusebio Di Francesco attraversa un momento delicato dopo la sconfitta casalinga contro il Parma. I salentini occupano la 17ª posizione in classifica e hanno bisogno di punti per mantenere le distanze dalla zona retrocessione. L’unica nota positiva recente è rappresentata dal pareggio conquistato a Torino contro la Juventus, un risultato che ha dimostrato come la squadra sappia competere anche contro le big.

Info partita Inter-Lecce

Il recupero tra Inter e Lecce andrà in scena mercoledì 14 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Maresca della sezione di Napoli, assistito da Passeri e Di Gioia. Al VAR è stato designato Maggioni, con Chiffi come assistente.

Anche questa sfida sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN attraverso tutte le piattaforme supportate. Per gli abbonati Sky con Zona DAZN attiva, la partita sarà trasmessa su DAZN 1 (canale 214).

Probabili formazioni Inter-Lecce

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Bonny, Thuram. Allenatore: Chivu.

In panchina: Calligaris, Taho, De Vrij, Bisseck, Dimarco, Cocchi, Luis Henrique, Frattesi, Sucic, Esposito, Lautaro Martinez.

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Maleh, Gandelman; Pierotti, Stulic, Sottil. Allenatore: Di Francesco.

Squalificati: Banda, Gaspar. In panchina: Samooja, Kouassi, Perez, Jean, Ndaba, Sala, Fofana, Helgason, Kaba, Ngom, N’Dri, Morente.

Precedenti e statistiche Inter-Lecce

I numeri parlano chiaro: San Siro è un vero e proprio tabù per il Lecce. L’Inter ha vinto il 95% delle partite casalinghe contro i salentini nella storia della Serie A, con 18 successi su 19 incontri e una sola sconfitta. Si tratta della percentuale più alta di vittorie interne per i nerazzurri contro qualsiasi avversario, considerando le squadre affrontate almeno 15 volte.

La striscia positiva attuale è impressionante: l’Inter ha vinto tutte le ultime sei sfide contro il Lecce in campionato, segnando sempre almeno due reti nel periodo con una media di 2,7 gol a partita. Solo una volta nella storia i nerazzurri hanno ottenuto sette successi consecutivi contro i salentini, tra il 1991 e il 1999.

L’Inter ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime cinque partite contro il Lecce in campionato, e solo contro il Como vanta una striscia aperta più lunga di clean sheet consecutivi in Serie A. Il Lecce, dal canto suo, non ha mai ottenuto due risultati utili consecutivi in trasferta in questo campionato.

Le chiavi tattiche delle due sfide

Al Maradona, il Napoli dovrà fare a meno di pedine importanti come Anguissa, De Bruyne, Gilmour e Lukaku, oltre al portiere titolare Meret. La presenza di Milinkovic-Savic tra i pali e l’emergenza in attacco costringeranno Stellini a soluzioni alternative, con Hojlund confermato come riferimento offensivo. Il giovane danese ha mostrato progressi costanti nel posizionamento e nella protezione della palla, diventando un elemento sempre più importante negli schemi azzurri.

Il Parma cercherà di sfruttare gli spazi concessi dai partenopei, affidandosi alla velocità di Oristanio e alla fantasia di Ondrejka alle spalle della punta Pellegrino. I ducali hanno dimostrato di saper soffrire e colpire in ripartenza, come accaduto proprio a Lecce nell’ultima trasferta.

A San Siro, Chivu potrebbe optare per un leggero turnover in vista dei prossimi impegni ravvicinati. Lautaro Martinez potrebbe partire dalla panchina, lasciando spazio alla coppia Bonny-Thuram in attacco. A centrocampo, l’assenza di Çalhanoğlu apre le porte a Zielinski in regia, con Barella e Mkhitaryan ai suoi lati.

Il Lecce dovrà fare i conti con le squalifiche di Banda e Gaspar, assenze pesanti che riducono ulteriormente le rotazioni a disposizione di Di Francesco. I salentini punteranno su una difesa compatta e ripartenze rapide, consapevoli che affrontare l’Inter a San Siro richiede una prestazione difensiva pressoché perfetta.

Pronostico e considerazioni finali

Il Napoli parte nettamente favorito nel confronto con il Parma, forte del rendimento casalingo straordinario e della necessità di non perdere ulteriore terreno dalla vetta. L’assenza di Conte in panchina potrebbe rappresentare una variabile, ma la solidità del gruppo e la voglia di riscatto dopo due pareggi consecutivi dovrebbero prevalere. L’1 appare il risultato più probabile, anche se i ducali hanno dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque in trasferta.

Per quanto riguarda Inter-Lecce, il pronostico è ancora più scontato. I precedenti, il divario tecnico e il momento delle due squadre suggeriscono una vittoria nerazzurra senza particolari patemi. Chivu vorrà consolidare il primato e riprendere la marcia verso lo scudetto dopo il rallentamento imposto dal Napoli. Il Lecce cercherà di limitare i danni e magari strappare un pareggio che avrebbe del miracoloso, considerando la tradizione sfavorevole a San Siro.

Due sfide che promettono spettacolo e gol, con la corsa scudetto che si arricchisce di nuovi capitoli in questa intensa settimana di recuperi.