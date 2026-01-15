Il Napoli non riesce a sfondare il muro eretto dal Parma e si ferma sullo 0-0 nel recupero della sedicesima giornata di Serie A. Al Diego Armando Maradona gli azzurri dominano territorialmente ma non trovano la via del gol, incappando nel terzo pareggio consecutivo dopo quelli con Verona e Inter. Una frenata pesante per la squadra partenopea, che vede l’Inter volare a +6 in classifica.
La cronaca della partita
Antonio Conte è costretto a seguire la gara dalla tribuna a causa della squalifica rimediata dopo l’espulsione nel match contro l’Inter. In panchina c’è il vice Stellini, che deve gestire una situazione complicata contro un Parma venuto a Napoli con un unico obiettivo: difendere il risultato.
Il copione della partita è chiaro fin dai primi minuti: il Napoli tiene il pallone e cerca varchi, il Parma si chiude con tutti gli effettivi dietro la linea della palla. Al 10′ sembra arrivare il gol del vantaggio con McTominay, che risolve una mischia dopo un traversone di Mazzocchi deviato sul palo da Circati. Ma il VAR annulla per una posizione di fuorigioco millimetrica dello stesso Mazzocchi all’inizio dell’azione.
Assedio sterile nella ripresa
Nella ripresa il Napoli aumenta la pressione. Conte dalla tribuna ordina i cambi: dentro Spinazzola, Elmas e il rientrante Neres, che però ha autonomia limitata. Il forcing azzurro produce 27 ingressi nell’area avversaria nei primi 70 minuti, ma il muro gialloblù regge.
Il giovane portiere Rinaldi si dimostra decisivo in più occasioni, mentre la difesa orchestrata da Cuesta non concede spazi. Ci provano Hojlund, McTominay, Rrahmani e Lobotka, ma ogni tentativo si infrange contro la diga ducale.
La classifica aggiornata
Con questo risultato il Napoli sale a 40 punti, agganciando momentaneamente il Milan al secondo posto, mentre il Parma conquista un prezioso punto in chiave salvezza, salendo a quota 22. Nel prossimo turno gli azzurri ospiteranno il Sassuolo, mentre i ducali affronteranno il Genoa al Tardini.