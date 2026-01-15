Mariana Rodriguez racconta il provino “a casa” con Checco Zalone

Nel corso di un’intervista a Caterina Balivo, Mariana Rodriguez ha raccontato come è stata scelta per il ruolo della “fidanzata” di Checco Zalone nel film Buen Camino, diventato uno dei maggiori successi al botteghino.

La Rodriguez ha spiegato che tutto è partito da un semplice provino registrato in casa.

Screenshot

«La storia è abbastanza divertente perché ho fatto questo provino a casa. Quindi niente, alla fine ho fatto questo provino tramite un video. Dopo ho inviato il secondo e ho detto: “Beh, se va, va”. E invece è andata».

Il momento più sorprendente è arrivato subito dopo.

«Io sono scioccata. Perché loro, invece di dirmi “sei confermata”, mi hanno praticamente dato direttamente un appuntamento per la prova costume. Io ho detto: “In che senso?”. Se fanno così significa che sei stata presa».

Un passaggio che l’ha lasciata spiazzata, ma che ha segnato l’inizio dell’avventura sul set.

«Sono andata così, in macchina. Non riuscivo a capire. Ero troppo incredula. È stata una cosa “manifestata”, e per questo ero ancora più incredula».

Durante la chiacchierata, Caterina Balivo le ha poi chiesto se conoscesse già Checco Zalone.

Balivo: «Ma tu conoscevi Checco Zalone?»

Rodriguez: «Ovvio. Ma non dal vivo. Avevo visto i film. E infatti una delle ultime volte che sono stata al cinema ho “manifestato” il desiderio di fare un film con lui».

Un desiderio espresso quasi per gioco, diventato realtà pochi mesi dopo.