La Roma piazza il secondo colpo di questo calciomercato invernale. Dopo Robinio Vaz, arrivato dal Marsiglia, i giallorossi hanno chiuso l’operazione per Donyell Malen, attaccante olandese dell’Aston Villa. Una trattativa lampo che ha bruciato la concorrenza dell’Atletico Madrid, pronto a inserirsi dopo la cessione di Raspadori all’Atalanta. Gian Piero Gasperini può finalmente sorridere: i rinforzi richiesti per il reparto offensivo sono arrivati.

L’accordo tra Roma e Aston Villa è stato raggiunto sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni in caso di qualificazione alle coppe europee. Una formula che permette ai giallorossi di posticipare l’esborso principale a giugno, quando sperano di incassare i ricavi della Champions League. Per l’attaccante olandese è pronto un contratto quadriennale da circa 4 milioni di euro a stagione.

Chi è Donyell Malen: carriera e caratteristiche tecniche

Donyell Malen nasce il 19 gennaio 1999 a Wieringen, nei Paesi Bassi, da padre di origini surinamesi e madre olandese. Un percorso calcistico iniziato nelle giovanili dell’Ajax, dove resta fino ai 16 anni prima di trasferirsi all’Arsenal. L’esordio tra i professionisti arriva però con la maglia del PSV Eindhoven, club che lo preleva a 18 anni e gli permette di esplodere definitivamente.

Con il PSV, Malen vive le sue stagioni della consacrazione. Nella sua ultima annata in Eredivisie mette a segno 19 reti, attirando l’interesse dei maggiori club europei. Il Borussia Dortmund decide di investire 30 milioni di euro per portarlo in Bundesliga nell’estate 2021, una cifra che testimonia le aspettative attorno al suo talento.

In Germania, l’olandese totalizza 132 presenze con la maglia giallonera, realizzando 39 gol e 20 assist in tre stagioni e mezza. Numeri importanti che includono anche la partecipazione alla finale di Champions League 2023-2024, persa contro il Real Madrid. A gennaio 2025, l’Aston Villa decide di puntare su di lui, versando circa 25 milioni di euro nelle casse del Dortmund.

La sua esperienza in Premier League si rivela più complicata del previsto. In un anno esatto a Birmingham, Malen colleziona 46 presenze con un bottino di 10 gol complessivi. Nella prima metà della stagione 2025-2026, i numeri parlano di 7 reti e 2 assist in 29 partite disputate, per un totale di 1106 minuti sul campo. Cifre non esaltanti che testimoniano le difficoltà di adattamento al calcio inglese.

Le caratteristiche tecniche di Malen

Alto 176 centimetri, destro naturale, Malen è un attaccante polivalente capace di agire sull’intero fronte offensivo. Può giocare come prima punta, ma dà il meglio di sé partendo dalla fascia o come seconda punta alle spalle del centravanti. Un profilo tattico che si sposa perfettamente con le richieste di Gasperini, allenatore che ama avere soluzioni diverse in attacco.

La velocità è la sua arma principale. Esplosivo nei primi metri, Malen eccelle nelle ripartenze e negli inserimenti senza palla, caratteristiche che lo rendono letale negli spazi aperti. Nonostante la statura non imponente, ha dimostrato anche discrete doti nel gioco aereo, frutto di un ottimo tempismo negli inserimenti in area.

La tecnica individuale rappresenta un altro punto di forza. Buon primo controllo, conduzione veloce del pallone e capacità di protezione palla lo rendono un attaccante completo, in grado di svariare su tutto il fronte offensivo senza perdere efficacia. Con la maglia dell’Olanda ha totalizzato 13 gol in 49 presenze, partecipando anche a Euro 2024 in Germania.

Perché la Roma ha scelto Malen

La scelta di puntare su Malen nasce dalle esigenze tattiche manifestate da Gasperini fin dal suo arrivo sulla panchina giallorossa. L’allenatore piemontese ha sempre chiesto rinforzi in attacco, trovandosi a fare i conti con una rosa sbilanciata e inadatta al suo sistema di gioco. Dovbyk e Ferguson, i centravanti a disposizione, non hanno mai convinto pienamente il tecnico, che li considera poco funzionali al suo calcio.

L’emergenza infortuni ha accelerato i tempi del mercato. Entrambi i nove sono finiti ai box proprio nel momento più delicato della stagione, costringendo la dirigenza a intervenire con urgenza. Massara ha lavorato su più tavoli contemporaneamente, cercando di accontentare le richieste dell’allenatore senza sforare i parametri del Fair Play Finanziario.

Il mancato arrivo di Raspadori, che ha preferito l’Atalanta alla chiamata giallorossa, ha rappresentato un punto di svolta nella strategia di mercato. La Roma ha dovuto virare rapidamente su obiettivi alternativi, trovando in Malen il profilo ideale per caratteristiche tecniche e costo dell’operazione. I buoni rapporti con l’Aston Villa, club proprietario del cartellino di Bailey attualmente in prestito ai giallorossi, hanno facilitato la trattativa.

La formula dell’operazione con l’Aston Villa

L’accordo raggiunto tra Roma e Aston Villa prevede un prestito oneroso da 2 milioni di euro con obbligo di riscatto condizionato fissato a 25 milioni. Una formula che permette ai giallorossi di spalmare l’investimento nel tempo, evitando un esborso immediato importante in un momento delicato per le casse del club.

L’obbligo di riscatto scatterà automaticamente in caso di qualificazione alle coppe europee, non necessariamente alla Champions League. Una condizione più morbida rispetto alle prime richieste dell’Aston Villa, che inizialmente pretendeva garanzie legate al massimo torneo continentale. La trattativa si è sbloccata proprio sulla modifica di questa clausola.

Per evitare l’inserimento dell’Atletico Madrid, che si era fatto sotto con decisione dopo la cessione di Raspadori, la Roma ha accelerato i tempi della chiusura. I Colchoneros avevano messo sul piatto un’offerta competitiva, ma la rapidità dei giallorossi e la volontà del giocatore di restare in un campionato europeo di primo livello hanno fatto la differenza.

Il mercato della Roma: non solo Malen

L’arrivo di Malen si aggiunge a quello di Robinio Vaz, diciottenne francese prelevato dal Marsiglia per circa 25 milioni di euro bonus inclusi. Un investimento importante per un talento classe 2007, considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo. Nato nella periferia di Parigi, Robinio deve il suo nome alla passione del padre per il brasiliano Robinho.

Il mercato giallorosso potrebbe non fermarsi qui. Resta viva la pista che porta a Radu Dragusin, difensore centrale del Tottenham. Il romeno, ex Genoa e Juventus, ha già trovato un’intesa contrattuale con la Roma e spinge per il trasferimento. Tra i club resta una distanza economica di circa 5 milioni: gli Spurs chiedono 20 milioni, Massara non vorrebbe spingersi oltre i 15.

Sullo sfondo rimane anche l’ipotesi Zirkzee. L’attaccante del Manchester United, dopo il cambio di allenatore all’Old Trafford, potrebbe essere ceduto in prestito. La Roma monitora la situazione, consapevole che l’eventuale arrivo dell’olandese rappresenterebbe il colpo da novanta per il reparto offensivo di Gasperini.

Le uscite: Dovbyk, Ferguson e Baldanzi in bilico

Parallelamente agli acquisti, la Roma lavora anche sul fronte delle cessioni. Dovbyk e Ferguson, i centravanti considerati inadatti al calcio di Gasperini, potrebbero lasciare Trigoria. L’ucraino ha estimatori in Spagna e in Premier League, con una valutazione di circa 25 milioni che eviterebbe una minusvalenza. Ferguson, di proprietà del Brighton, non verrà riscattato dai giallorossi.

Anche Baldanzi è in uscita. Sul giovane fantasista c’è il forte interesse del Genoa di Daniele De Rossi, pronto a rilanciare la sua carriera dopo una prima parte di stagione sottotono. La sua partenza libererebbe risorse per eventuali ulteriori acquisti, completando la rivoluzione voluta da Gasperini.

A giugno la trasformazione della rosa sarà completa. Oltre a Ferguson e Bailey, sono in scadenza di contratto Dybala, Pellegrini ed El Shaarawy, i cui rinnovi non sono ancora in discussione. Un’estate che si preannuncia bollente per i tifosi giallorossi, chiamati ad assistere a un ricambio generazionale senza precedenti.

Quando arriva Malen a Roma

Donyell Malen è atteso nella Capitale nelle prossime ore. L’attaccante olandese volerà in Italia per sostenere le visite mediche di rito prima della firma sul contratto. Se tutto procederà secondo i piani, potrebbe essere già a disposizione di Gasperini per la prossima partita di campionato.

L’obiettivo della società è inserirlo quanto prima nel gruppo, permettendogli di ambientarsi al calcio italiano e al sistema di gioco dell’allenatore piemontese. Con Dovbyk e Ferguson ai box per infortunio, Malen potrebbe trovare subito spazio da titolare, accelerando il suo processo di integrazione nella rosa giallorossa.

Un colpo importante per le ambizioni della Roma, attualmente quarta in classifica a 39 punti, in piena corsa per la qualificazione alla Champions League. L’arrivo di Malen e Robinio Vaz dimostra la volontà dei Friedkin di investire per tornare ai vertici del calcio italiano, regalando a Gasperini gli strumenti necessari per competere ai massimi livelli.