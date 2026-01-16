È Imperia la nuova tappa di Linea Verde Italia, in onda sabato 17 gennaio alle 12.25 su Rai 1.

Il programma è condotto da Monica Caradonna e Tinto.

La puntata porta lo spettatore in un territorio unico, stretto tra montagne, colline e mare, alla scoperta della Riviera dei Fiori, dove paesaggio, tradizione e innovazione convivono ogni giorno.

Dalla costa al mare aperto

Monica Caradonna segue la linea del mare fino a Ventimiglia, facendo tappa nei suggestivi Giardini Botanici Hanbury. Il viaggio prosegue nel cuore del Santuario dei Cetacei, area marina protetta simbolo di tutela ambientale e biodiversità.

Le due anime di Imperia

Tinto parte invece da Imperia e risale verso le colline che sovrastano Porto Maurizio e Oneglia, raccontando le due anime della città: quella storica e quella più legata al lavoro e all’impresa.

Innovazione, agricoltura e qualità della vita

La puntata dedica spazio anche all’agricoltura di precisione, alla formazione, al patrimonio artistico e ai progetti di mobilità sostenibile. Un racconto che mette al centro il territorio e chi lo vive, tra tradizione e nuove tecnologie.

Sapori a chilometro zero

Come da tradizione, non manca l’angolo gastronomico. Una ricetta legata al territorio, preparata secondo i principi del chilometro zero e della stagionalità, chiude il viaggio con i sapori tipici della Riviera.