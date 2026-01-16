L’Agro Prenestino è al centro della nuova puntata di Linea Verde Discovery – Racconti di Provincia, in onda sabato 17 gennaio alle 12 su Rai 1.

La miniserie, composta da quattro puntate, è condotta da Federico Quaranta ed è interamente dedicata alla Provincia di Roma. Il racconto segue luoghi, persone e storie di chi ha scelto di restare o tornare, investendo sulle tradizioni e sulle eccellenze locali.

Palestrina tra storia e sapori

Il viaggio parte da Palestrina, città ricca di testimonianze archeologiche e cultura. Qui trova spazio una tradizione antica come il giglietto di Palestrina, biscotto simbolo del territorio, prodotto ancora oggi secondo metodi tramandati da secoli.

Agricoltura eroica e nuove imprese

Dalla città ci si sposta nella campagna, dove vengono raccontate le scelte di due giovani imprenditori che hanno puntato sull’agricoltura eroica. Un lavoro difficile, fatto in condizioni ambientali complesse, ma sostenuto dalla volontà di valorizzare la terra.

Capranica Prenestina e il valore della comunità

La tappa successiva è Capranica Prenestina, uno dei borghi più belli d’Italia. Qui la comunità locale mantiene vivo il legame con il territorio grazie al museo naturalistico e alle attività di studio e conservazione della natura.

Un agriturismo diffuso come scelta di vita

In chiusura, la storia di Luca. Dopo aver recuperato un fondo agricolo abbandonato, ha dato vita a un agriturismo diffuso nel cuore dell’Agro Prenestino. Un progetto che unisce ospitalità, paesaggio e identità locale.