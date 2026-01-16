È Agnone, nel cuore del Molise, la meta della nuova puntata di Linea Verde, in onda domenica 18 gennaio alle 12.20 su Rai 1.

Con Peppone Calabrese, Fabio Gallo e Margherita Granbassi al centro del racconto c’è una delle feste più identitarie del territorio: la Ndocciata, rito antico dedicato al fuoco.

La puntata segue il ritmo della giornata. Dalle prime scintille del mattino fino alla grande accensione serale. Un racconto corale che coinvolge tutta la comunità di Agnone: artigiani, famiglie, giovani ’ndocciatori, maestri del metallo e del bronzo.

Il fuoco come lavoro e memoria

Peppone Calabrese racconta il fuoco come strumento di trasformazione quotidiana. Incontra un vecchio fabbro e le giovani casare di Fonte Romita, dove il calore è parte essenziale del lavoro e della tradizione. Il percorso continua nella cucina locale, dove il fuoco domestico accompagna gesti antichi e condivisi.

Il metallo che prende forma

Fabio Gallo entra nel mondo del bronzo e del rame. Tappa centrale alla Pontificia Fonderia Marinelli, dove nasce la campana grazie a un sapere artigianale conosciuto in tutto il mondo. Poi le botteghe del rame e i rioni storici, fino all’incontro con le famiglie degli ’ndocciatori. Fabio indossa la cappa tradizionale e diventa ’ndocciatore per un giorno.

Natura e territorio

Per Margherita Granbassi la ’Ndocciata è incontro tra elementi primari. Il fuoco conduce ai cavalli, simbolo di forza ancestrale. L’acqua accompagna invece il racconto lungo il fiume Verrino, risorsa fondamentale per le antiche lavorazioni del territorio.

Il momento del corteo

Con il calare della sera arriva l’attesa accensione. Peppone sale sulla torre campanaria per suonare la campana che dà inizio al corteo. Fabio segue la lunga scia luminosa delle ’ndocce fino al grande falò finale, segno di appartenenza e comunità.

All’alba del giorno successivo la festa si rinnova. Un cerchio che si chiude e si riapre, tra passato e presente.