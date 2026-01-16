Linea Bianca Olympia con Massimiliano Ossini e Lino Zani

Linea Bianca Olympia, sabato 17 gennaio su Rai 1: tappa in Valtellina verso Milano-Cortina 2026

di 16 Gennaio 2026

Nel quarto appuntamento di Linea Bianca Olympia, in onda sabato 17 gennaio alle 11.25 su Rai 1, Massimiliano Ossini e Lino Zani arrivano in Valtellina, tra Sondrio e i territori che ospiteranno le gare di Milano-Cortina 2026.

Il racconto parte dal Pizzo Bernina, confine naturale tra Italia e Svizzera, e prosegue verso Livigno e Bormio, luoghi simbolo dello sci e del grande sport invernale.

Sport, memoria e futuro

Lino Zani incontra Elio Presazzi, allenatore ed ex atleta, per parlare di formazione, talento e valori nello sci alpino. Un dialogo che lega passato e nuove generazioni.

Ghiacciai e cambiamento climatico

Massimiliano Ossini affronta il tema della fusione dei ghiacciai insieme ad Andrea Toffaletti, tra dati concreti e conseguenze per i territori di montagna.

Identità e tradizione

La puntata si chiude con un gesto che racconta la Valtellina meglio di mille parole: i pizzoccheri, simbolo di cultura, storia e comunità prima ancora che ricetta.

Alice A. Gatti

Alice A. Gatti

Sono una new entry di Lifestyleblog.it. Adoro il mondo del food e del beverage, mi piace viaggiare, adoro tutto quello che è Lifestyle!

