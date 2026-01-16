Storie di fragilità, scelte difficili e nuovi inizi. È questo il filo che unisce la nuova settimana de La Porta Magica, il programma condotto da Andrea Delogu, in onda da lunedì 19 a venerdì 23 gennaio alle 17.00 su Rai 2.

Ad aprire la settimana è la storia di Bruno e Apolline. Due vite lontane che si incontrano nel momento più fragile. Lui arriva da un lutto e da un periodo di precarietà. Lei è un’ex suora francescana del Congo, entrata in convento da bambina per sfuggire alla guerra. Insieme trovano forza, spiritualità e un cammino che li porterà al matrimonio, celebrato con la benedizione di Papa Francesco.

Nella stessa puntata, Eléonore, francese da anni in Italia, racconta come la danza sia diventata il suo rifugio dopo una separazione dolorosa. Chiederà di esibirsi con Simone Di Pasquale per ringraziare simbolicamente il ballo.

Le storie giorno per giorno

Martedì 20 gennaio Andrea Delogu presenta Teresa, pensionata che ha dedicato la vita ai bambini malati e che continua a fare volontariato. Alla Porta Magica chiederà di incontrare il suo idolo, Nikita Perotti.

Segue la storia di Mirella, che ha affrontato la perdita del fratello, la malattia del padre e un tumore al seno. Alla Porta Magica cerca uno spazio solo per sé, per ritrovarsi e concedersi leggerezza.

Mercoledì 21 gennaio è il turno di Sara, cresciuta in una famiglia emotivamente distante e finita in relazioni sbagliate e dipendenze. Da due anni ha cambiato vita grazie alla famiglia e a un nuovo lavoro. Racconterà il suo percorso di rinascita e cucinerà una crema catalana vegana con Giorgia Di Sabatino.

Poi Maria Teresa, impiegata statale che, dopo aver rinunciato a una seconda gravidanza, ha scelto l’adozione a distanza. Alla Porta Magica danzerà in onore di Hamuna, la bambina dello Zimbabwe che sente come una figlia.

Giovedì 22 gennaio la storia di Ivan, che convive con la sclerosi multipla dal 2013. Un tempo fotomodello, oggi in sedia a rotelle, ha trovato nella danza una nuova identità. Si esibirà con la figlia Viola, di dieci anni.

Spazio poi a Lara, vigile del fuoco dell’unità cinofila, che lavora nelle emergenze con il cane Luce. In studio arriverà Maria, una donna salvata da Lara anni prima. Per una volta, Lara chiederà di togliersi la divisa e riscoprire la propria femminilità con un cambio look.

Venerdì 23 gennaio, ultima puntata della settimana. Giorgia, giovane mamma separata, cerca nella musica un compagno con cui condividere la passione per il canto e il karaoke.

Infine Nunzio, affetto da una rara malattia genetica, che non ha mai smesso di inseguire il sogno di diventare attore. Il suo desiderio è semplice e speciale: imparare a preparare la pizza di scarola per la sua famiglia.