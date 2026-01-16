Come si vivrà domani? È la domanda al centro di La Città Ideale, il nuovo programma di Rai Cultura condotto da Massimiliano Ossini, in onda sabato 17 gennaio in prima serata su Rai 3.

La puntata porterà il pubblico a Copenaghen, spesso indicata come una delle città più vivibili e felici al mondo. Un luogo diventato laboratorio urbano, dove qualità della vita, sostenibilità e innovazione convivono ogni giorno.

Ospiti e confronto

In studio e in collegamento, il racconto si arricchisce grazie al contributo di Renzo Arbore, Nina Zilli, Riccardo Iacona, Andrea Segrè, Francesco Petretti, Giusy Buscemi e Paolo Mieli.

Il confronto serve a capire cosa renda davvero “ideale” una città: mobilità, benessere, ambiente, relazioni sociali.

Un modello urbano concreto

Copenaghen viene raccontata come esempio reale, non teorico. La mobilità ciclabile attraversa tutta la città. Il turismo è pensato in modo sostenibile. Il cibo biologico è una scelta diffusa. La lotta allo spreco è diventata parte delle politiche pubbliche.

Tra i simboli più forti c’è CopenHill, l’impianto che trasforma i rifiuti in energia e, allo stesso tempo, in spazio pubblico. Un luogo dove ambiente e vita quotidiana si incontrano.

Guardare avanti

La puntata mostra come le grandi sfide ambientali possano diventare opportunità. Non soluzioni perfette, ma scelte concrete. Un modo diverso di immaginare il futuro delle città.