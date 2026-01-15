L’Inter batte di misura il Lecce a San Siro e approfitta del pareggio del Napoli per allungare in classifica. Decide una rete di Pio Esposito al 78′, che regala ai nerazzurri tre punti pesantissimi e il titolo di campioni d’inverno. La squadra di Chivu sale a +6 su Napoli e Milan (che deve ancora recuperare la sfida col Como).

Primo tempo bloccato

La gara si rivela più complicata del previsto per i nerazzurri, ancora appesantiti dalle fatiche del pareggio contro il Napoli di domenica. Il primo tempo è sottotono: Thuram manca un colpo di testa al 4′, poi Bonny impegna Falcone con un destro dal limite.

Al 24′ l’arbitro Maresca concede un rigore all’Inter per fallo di Veiga su Bonny, ma dopo la revisione al VAR la decisione viene revocata. Si va al riposo sullo 0-0, con un Lecce ordinato e ben messo in campo da Di Francesco.

La zampata di Pio Esposito

Nella ripresa Chivu prova a scuotere i suoi con un triplo cambio: dentro Frattesi, Luis Henrique e Pio Esposito. Ma è il Lecce a creare la migliore occasione al 73′: Siebert si ritrova in area e calcia a botta sicura, ma Sommer compie un intervento prodigioso.

Gol sbagliato, gol subito. Al 77′ Chivu gioca la carta Lautaro Martinez, passando al tridente pesante. E la mossa paga immediatamente: al 78′ Esposito serve il capitano argentino che calcia di potenza, Falcone respinge centralmente ma sulla ribattuta è ancora Pio Esposito il più lesto a depositare in rete. San Siro esplode.

Classifica e prossimo turno

L’Inter vola a 46 punti, consolidando il primo posto e laureandosi campione d’inverno. Il vantaggio sul Napoli è ora di 6 lunghezze, lo stesso sul Milan che però deve ancora giocare contro il Como. Il Lecce resta a 17 punti, al quartultimo posto a +3 sulla zona retrocessione.

Nel prossimo turno i nerazzurri affronteranno l’Udinese in trasferta, mentre il Lecce sarà ancora a San Siro, questa volta contro il Milan.