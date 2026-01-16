È sempre mezzogiorno su Rai 1: ricette e ospiti dal 19 al 23 gennaio

Tra cucina e leggerezza, tornano i nuovi appuntamenti di È sempre mezzogiorno!, il programma condotto da Antonella Clerici, in onda da lunedì 19 a venerdì 23 gennaio alle 11.55 su Rai 1.

Il format, realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time, accompagna come sempre il pubblico all’ora di prananzo con ricette, storie e momenti di puro intrattenimento.

Gli ospiti della settimana

Nel corso della settimana non mancheranno gli ospiti.

Mercoledì 21 gennaio sarà in studio Daria Bignardi, mentre venerdì 23 gennaio arriverà Nicola Savino.

Il menù: ricette semplici e sapori di casa

Il cuore del programma resta la cucina.

Pane e prodotti da forno, primi e secondi piatti, dolci e preparazioni sfiziose: ogni ricetta viene spiegata in modo chiaro dall’allegra brigata di cuochi che si alterna ogni giorno ai fornelli, portando in tavola sapori tradizionali e idee originali.

Il cast fisso e le rubriche

In studio torna anche Alfio Bottaro, il factotum del programma, pronto a sorprendere tutti con travestimenti improbabili e gag improvvise.

Accanto a lui:

Evelina Flachi , nutrizionista, con consigli per mangiare meglio senza rinunciare al gusto

, nutrizionista, con consigli per mangiare meglio senza rinunciare al gusto Fulvio Marino , maestro panificatore, con una nuova ricetta ogni giorno

, maestro panificatore, con una nuova ricetta ogni giorno Andrea Amadei , per gli abbinamenti tra cibo e vino

, per gli abbinamenti tra cibo e vino Daniele Persegani , con piatti capaci di stupire

, con piatti capaci di stupire Angela Frenda , che racconta storie e personaggi legati alla cucina

, che racconta storie e personaggi legati alla cucina Federico Quaranta, in viaggio tra i luoghi più belli d’Italia

Il venerdì torna anche la rubrica di Carlotta Mantovan, dedicata alle novità più curiose del mondo food.

Giochi e premi per il pubblico

Ogni giorno spazio anche al gioco.

Gli spettatori possono partecipare e provare a vincere buoni spesa, divani e set di pentole, prenotandosi online tramite GiocheRai o telefonicamente.