Da noi a Ruota Libera: ospiti e storie della puntata di domenica 18 gennaio

di 16 Gennaio 2026

Nuovo appuntamento con Da noi a Ruota Libera, in onda domenica 18 gennaio alle 17.20 su Rai 1.
Il programma condotto da Francesca Fialdini intreccia interviste ai protagonisti dello spettacolo e storie di persone comuni che hanno cambiato la propria vita, affrontando difficoltà e nuove sfide.

Gli ospiti in studio

Tra gli ospiti celebri della puntata ci sarà Sergio Friscia, attore, comico e conduttore radiofonico siciliano. Spazio poi alla musica con Mietta, tornata con il nuovo singolo Per avere me.

Presente anche Edoardo Leo, protagonista al cinema dal 22 gennaio della nuova commedia 2 cuori e 2 capanne, diretta da Massimiliano Bruno.

La storia di Vanessa Casu

Accanto ai volti noti, il programma racconterà la storia di Vanessa Casu, trentenne romana che ha perso la vista a 19 anni. Oggi vive la sua disabilità come una sfida quotidiana: è vicina alla cintura nera di kick-boxing e utilizza i social per smontare, con ironia, gli stereotipi legati alla cecità. Al suo fianco c’è Pancake, il suo cane-guida, parte fondamentale della sua vita di ogni giorno.

Una testimonianza di forza, autonomia e determinazione, in linea con lo spirito del programma.

