Annalisa resta al comando dell’airplay radio con “Esibizionista” (9–15 gennaio 2026)

Non cambia la vetta della classifica dei brani più trasmessi in radio nella settimana 3 del 2026. Dal 9 al 15 gennaio, Annalisa conferma il primo posto con Esibizionista, che si mantiene stabile come canzone più programmata dalle emittenti italiane.
Il singolo, scritto insieme a Paolo Antonacci e Davide Simonetta, continua a funzionare in radio grazie a una struttura pop immediata e a una forte riconoscibilità, elemento chiave per la tenuta nelle rotazioni settimanali.
Noemi e Tommaso Paradiso consolidano il podio
Alle spalle di Annalisa sale Noemi, seconda con Bianca, che guadagna una posizione e si conferma uno dei brani italiani più solidi di questo inizio 2026.
In terza posizione resta Tommaso Paradiso con Forse, una presenza costante nelle playlist radiofoniche invernali, apprezzata per il suo tono intimo e diretto.
Taylor Swift scende, Cremonini e Ernia crescono
Scivola al quarto posto Taylor Swift con The Fate of Ophelia, dopo settimane ai vertici, ma resta tra i titoli internazionali più forti in rotazione.
In quinta posizione troviamo Cesare Cremonini con Ragazze Facili, mentre Ernia continua la sua risalita e si piazza sesto con Berlino, uno dei brani italiani che stanno guadagnando spazio settimana dopo settimana.
RAYE e Jovanotti in lieve calo
Scende al settimo posto RAYE con Where Is My Husband!, dopo il buon exploit iniziale. Subito dietro, in ottava posizione, Jovanotti con So solo che la vita, che perde terreno ma resta stabilmente in top 10.
Debutti per Giorgia e Bruno Mars
La settimana registra due nuove entrate interessanti. Al nono posto debutta Giorgia con Corpi celesti, un brano elegante che entra subito nelle rotazioni radio.
Chiude la top 10 Bruno Mars con I Just Might, nuova proposta internazionale che trova rapidamente spazio nei palinsesti italiani.
Classifica completa Top 10 brani più trasmessi in radio (9–15 gennaio 2026)
- Esibizionista – Annalisa (Warner)
- Bianca – Noemi (Sony)
- Forse – Tommaso Paradiso (Sony)
- The Fate of Ophelia – Taylor Swift (Island)
- Ragazze Facili – Cesare Cremonini (EMI)
- Berlino – Ernia (Island)
- Where Is My Husband! – RAYE (Human Re Sources)
- So solo che la vita – Jovanotti, Felipe Hostins, Gil Oliveira, Ronaldo Andrade (Island)
- Corpi celesti – Giorgia (Sony)
- I Just Might – Bruno Mars (Warner)