Nel 2026, quando si parla di sentimenti, gli uomini sono rimasti davvero “tali e quali”?

A questa domanda prova a rispondere la nuova puntata di Ciao Maschio, in onda sabato 17 gennaio alle 17.10 su Rai 1, condotta da Nunzia De Girolamo.

Nicola Savino e gli altri ospiti

Al centro del confronto arriva Nicola Savino, volto simbolo di Tali e Quali, pronto a parlare di emozioni, relazioni e linguaggi maschili oggi.

Con lui in studio anche Marco Columbro e Ricky Tognazzi, per un dialogo che intreccia esperienze personali, carriera e vita privata.

Musica, ironia e nuovi linguaggi

Come sempre, l’intrattenimento musicale è affidato alle Swingeresse, mentre non mancherà uno spazio più leggero con Edoardo Tavassi, protagonista di un nuovo rap improvvisato dal titolo “FreesTali & Quali”.

Spazio ai nuovi talenti

In chiusura, il programma apre una finestra sui giovani talenti. Sul palco di Ciao Maschio debuttano in tv due artisti pugliesi: Gioia Squeo e Corrado Camporeale, alla loro prima esperienza televisiva.