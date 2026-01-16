Una nuova idea di alimentazione. Non solo calorie o nutrienti, ma un vero strumento capace di dialogare con il nostro patrimonio genetico. Di questo si parlerà nella nuova puntata di Check-Up, lo storico spazio di informazione sanitaria condotto da Luana Ravegnini.

La puntata andrà in onda domenica 18 gennaio alle 9.30 su Rai 1, disponibile anche su RaiPlay e in podcast su RaiPlay Sound.

Alimentazione e genetica

Ad aprire il tema sarà la dottoressa Sara Farnetti, specialista in Medicina Interna. Al centro il rapporto tra cibo, geni, benessere e prevenzione delle malattie, con un approccio che guarda alla longevità e alla salute nel lungo periodo.

Dermatologia e diagnosi precoce

Spazio poi ai progressi della dermatologia. Il professor Giovanni Pellacani, direttore della Clinica di Dermatologia della Sapienza Università di Roma, illustrerà l’uso della microscopia confocale e il suo ruolo nella diagnosi precoce del melanoma.

Rene, chirurgia e nuove tecniche

Con l’aiuto della grafica 3D, il professor Loreto Gesualdo spiegherà come nasce la malattia renale cronica.

A seguire, focus sulla chirurgia estetica moderna con il professor Pietro Lorenzetti, sempre più orientata a interventi poco invasivi e risultati naturali.

Ricerca su diabete e salute mentale

Ampio spazio alla ricerca sul diabete con il professor Lorenzo Piemonte, che farà il punto su una patologia che colpisce oltre 800 milioni di persone nel mondo.

Si parlerà anche di salute mentale con il professor Giampaolo Perna, direttore del Mental Health Center del Gruppo Humanitas, tra nuove conoscenze e approcci terapeutici.

Farmaci e nuove terapie

In chiusura, un approfondimento sulla ricerca farmacologica con la professoressa Annalisa Capuano, per capire come stanno nascendo farmaci sempre più mirati ed efficaci.