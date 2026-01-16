Dopo l’ottimo esordio stagionale, sabato 17 gennaio, in prima serata su Canale 5, torna C’è Posta per Te, il people show condotto da Maria De Filippi.

Al centro del programma, come da tradizione, ci sono storie di vita quotidiana. Racconti intensi, amori messi alla prova, incomprensioni da chiarire, momenti di commozione ma anche di leggerezza e sorriso. Maria accompagna i protagonisti con il suo stile diretto e umano, cercando di capire fragilità e motivazioni, con l’obiettivo di arrivare, quando possibile, a un lieto fine.

Per la puntata di questa settimana sono previste due sorprese speciali. In studio arriveranno due ospiti molto amati dal pubblico: la cantautrice Emma Marrone e il conduttore e showman Stefano De Martino, pronti a essere protagonisti di storie cariche di emozione.

C’è Posta per Te si conferma anche quest’anno uno dei programmi più seguiti della televisione italiana, capace di raccontare sentimenti e relazioni con un linguaggio semplice e immediato.

Il programma è prodotto da Fascino P.G.T. per Mediaset, con la regia di Paolo Carcano.