Cagliari-Juventus: dove vederla, formazioni e precedenti

Una squadra in cerca di riscatto contro una lanciatissima verso l’alta classifica. Cagliari e Juventus si affrontano domani sera all’Unipol Domus nella sfida che chiude il sabato della 21ª giornata di Serie A. I sardi di Fabio Pisacane devono reagire dopo il pesante 3-0 subito a Genova, mentre i bianconeri di Luciano Spalletti arrivano con il vento in poppa dopo il roboante 5-0 rifilato alla Cremonese. Una partita che mette di fronte due realtà con obiettivi e stati d’animo diametralmente opposti.

Orario, stadio e dove vedere la partita in tv

La sfida tra Cagliari e Juventus è in programma sabato 17 gennaio 2026, con calcio d’inizio fissato alle ore 20:45. Il teatro dell’incontro sarà l’Unipol Domus di Cagliari, lo stadio che può ospitare circa 16.000 spettatori e che rappresenta il fortino dei rossoblù nella corsa salvezza.

La partita sarà trasmessa in diretta sia su DAZN che su Sky. Gli abbonati Sky potranno seguire il match sui canali Sky Sport, mentre chi ha l’abbonamento a DAZN potrà vederla collegandosi al sito o all’app della piattaforma. Lo streaming sarà disponibile anche tramite Sky Go e NOW per gli abbonati ai rispettivi servizi.

Il momento del Cagliari: reazione cercasi dopo la batosta di Genova

Il Cagliari sta attraversando un momento delicato. La pesante sconfitta per 3-0 subita al Ferraris contro il Genoa ha lasciato il segno nello spogliatoio rossoblù, certificando le difficoltà di una squadra che fatica a trovare continuità di risultati. Una partita iniziata male, con il gol di Lorenzo Colombo dopo soli 7 minuti, e chiusa definitivamente nel finale dalle reti di Frendrup e Ostigard.

La classifica vede i sardi al quindicesimo posto con 19 punti, a pari merito proprio con il Genoa che li ha raggiunti con il successo di lunedì. Il margine sulla zona retrocessione resta di 5 punti, con la Fiorentina terzultima a quota 14, ma la situazione richiede attenzione massima. I rossoblù non possono permettersi ulteriori passi falsi, specialmente considerando il calendario che li attende.

Fabio Pisacane dovrà fare a meno di diversi elementi importanti per la sfida contro la Juventus. Oltre ai lungodegenti Andrea Belotti e Mattia Felici (entrambi alle prese con la rottura del legamento crociato), mancheranno sicuramente Alessandro Deiola (lesione muscolare al retto femorale) e Michael Folorunsho (distrazione del legamento collaterale mediale). Da valutare le condizioni di Yerri Mina, ancora in dubbio per un problema al ginocchio: se non dovesse farcela, al suo posto giocherà Juan Rodriguez al centro della difesa.

Il Cagliari ha bisogno di una reazione immediata per invertire un trend negativo che dura ormai da tre partite. L’ultima vittoria in campionato risale al 28 dicembre 2025, quando i rossoblù espugnarono il campo del Torino con il punteggio di 2-1.

La Juventus di Spalletti: in volo dopo la manita alla Cremonese

La Juventus vive un momento completamente opposto. Il 5-0 rifilato alla Cremonese nel Monday Night dell’Allianz Stadium ha certificato la crescita esponenziale della squadra di Luciano Spalletti, sempre più lanciata verso le zone altissime della classifica. Una vittoria che ha visto protagonisti Bremer (deviazione fortunosa), Jonathan David, Kenan Yildiz (su rigore), un’autorete di Terracciano e Weston McKennie.

I bianconeri occupano attualmente il terzo posto in classifica con 39 punti, a pari merito con Roma e Napoli (che hanno però una partita in meno da recuperare). L’Inter capolista è distante 7 lunghezze, ma la Juventus si è decisamente inserita nella lotta per lo scudetto dopo un avvio di stagione complicato. La striscia positiva è impressionante: otto vittorie nelle ultime dieci partite tra tutte le competizioni, con soli due pareggi a interrompere il filotto.

Per la trasferta di Cagliari, Spalletti recupera parzialmente Federico Gatti e Francisco Conceição, entrambi rientrati in gruppo dopo gli acciacchi dei giorni scorsi e pronti almeno per la panchina. Da valutare le condizioni di Kenan Yildiz, reduce da una leggera influenza ma che dovrebbe comunque essere della partita dal primo minuto.

Resta invece lunga la lista degli indisponibili certi: Dusan Vlahovic è out per una lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo sinistro (rientro previsto non prima di febbraio), così come Daniele Rugani (lesione al gemello mediale), Arkadiusz Milik (noie fisiche persistenti) e Samuel Rouhi (problema muscolare all’adduttore). L’assenza di Vlahovic continua a pesare in zona gol, ma Jonathan David sta rispondendo presente con prestazioni di alto livello.

Le probabili formazioni

Pisacane dovrebbe schierare il 4-3-2-1 con Caprile tra i pali. La difesa a quattro sarà composta da Zappa e Obert sulle fasce, con Luperto (favorito su Mina) e Rodriguez al centro. A centrocampo Adopo, Prati e Mazzitelli si divideranno i compiti di copertura e impostazione. Sulla trequarti Palestra e Sebastiano Esposito a supporto dell’unica punta Semih Kilicsoy.

Spalletti risponderà con il consueto 4-2-3-1. In porta Di Gregorio, protetto dalla linea difensiva composta da Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso. In mezzo al campo Locatelli e Khéphren Thuram garantiranno equilibrio, mentre sulla trequarti agiranno McKennie, Fabio Miretti e il talento turco Yildiz. In attacco, confermato Jonathan David come terminale offensivo.

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Luperto, Rodriguez, Obert; Adopo, Prati, Mazzitelli; Palestra, S. Esposito; Kilicsoy. All. Pisacane.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti.

I precedenti storici tra Cagliari e Juventus

La storia degli scontri diretti è un monologo bianconero. In 86 partite di Serie A disputate tra le due formazioni, la Juventus ha conquistato ben 46 vittorie, con 28 pareggi e appena 12 successi del Cagliari. Solo il Milan (47 vittorie) ha fatto meglio della Vecchia Signora contro i rossoblù nella storia del massimo campionato italiano.

I numeri recenti sono ancora più impietosi per il Cagliari: i bianconeri sono imbattuti in 26 delle ultime 27 partite contro i sardi in Serie A (21 vittorie, 5 pareggi), con l’unico successo rossoblù nel periodo che risale al 29 luglio 2020. Dal 2010 a oggi, il Cagliari ha battuto la Juventus solo una volta in 26 incontri di campionato, con 20 sconfitte e 5 pareggi.

L’ultimo precedente stagionale, disputato all’Allianz Stadium il 29 novembre 2025 per la gara d’andata, ha visto la Juventus imporsi in rimonta per 2-1 grazie a una sontuosa doppietta di Kenan Yildiz. I sardi erano passati in vantaggio al 26′ con Sebastiano Esposito, ma il talento turco ha ribaltato il risultato nel giro di venti minuti, firmando prima il pareggio al 27′ e poi il gol decisivo nel recupero del primo tempo.

Curiosità: il punteggio più frequente tra le due squadre in Serie A è l’1-1, finale registrato in ben 17 incontri, l’ultimo dei quali il 6 ottobre 2024. Negli ultimi tre confronti diretti, però, Cagliari e Juventus hanno pareggiato due volte prima della vittoria bianconera all’andata.

Le chiavi tattiche della partita

Dal punto di vista tattico, la sfida presenta temi interessanti. Il Cagliari dovrà necessariamente trovare il modo di contenere la qualità offensiva della Juventus, che nelle ultime partite ha mostrato un gioco fluido e imprevedibile. La chiave per Pisacane sarà mantenere compattezza difensiva e sfruttare le ripartenze, puntando sulla velocità di Luvumbo (pronto a entrare dalla panchina) e sulle giocate di Palestra, uno dei più in forma della rosa.

Il giovane esterno in prestito dall’Atalanta è stato protagonista anche nella gara d’andata, quando servì l’assist per il gol di Esposito umiliando Kostic sulla fascia. La sua capacità di saltare l’uomo e di mettere in difficoltà le difese avversarie sarà fondamentale per creare pericoli alla retroguardia bianconera.

La Juventus, dal canto suo, cercherà di imporre il proprio gioco fin dai primi minuti, sfruttando il possesso palla e la qualità dei suoi interpreti. Kenan Yildiz è l’uomo più atteso: il turco classe 2005 sta vivendo una stagione straordinaria ed è diventato il riferimento tecnico e carismatico della squadra. Con sette partecipazioni al gol nelle sole partite casalinghe (quattro reti e tre assist), è il giocatore più decisivo tra le mura amiche nei cinque maggiori campionati europei tra quelli con sole marcature interne.

Attenzione anche a Jonathan David, che in assenza di Vlahovic si è preso sulle spalle il peso dell’attacco. Il canadese ha bisogno di continuità e la trasferta di Cagliari potrebbe essere l’occasione giusta per sbloccarsi definitivamente.

Pronostico e quote

Le quote dei bookmaker vedono la Juventus nettamente favorita, con il segno 2 quotato intorno a 1.65-1.70. Il pareggio si attesta attorno a 3.80-4.00, mentre il successo del Cagliari paga oltre 5.00. I mercati più interessanti riguardano il Gol Sì (entrambe le squadre a segno), considerando che il Cagliari è riuscito a segnare in tutte le ultime quattro sfide casalinghe contro la Juventus.

La combo X2 + Gol potrebbe essere un’opzione interessante per chi cerca una scommessa equilibrata tra rischio e copertura, mentre per i più audaci il Gol di Yildiz è quotato intorno a 2.50-2.80.

Curiosità e statistiche

La Juventus ha vinto tutte le ultime 10 partite disputate nel girone di andata contro il Cagliari in Serie A. Una striscia impressionante che i bianconeri vogliono prolungare anche nel girone di ritorno.

Kenan Yildiz ha raggiunto Pietro Anastasi al settimo posto dei migliori marcatori della Juventus in Serie A prima di compiere 21 anni, con 13 gol all’attivo. Il turco è diventato un vero e proprio leader tecnico della squadra e ogni sua giocata genera entusiasmo tra i tifosi.

Il Cagliari è la squadra contro cui Dusan Vlahovic ha segnato più gol in Serie A: otto in undici sfide. L’assenza del serbo potrebbe essere un sollievo per la difesa rossoblù, anche se Jonathan David ha dimostrato di saperci fare.

Marco Palestra è tra i difensori più prolifici in termini di assist in questa Serie A (tre), alla pari con Alessandro Bastoni. Solo Federico Dimarco e Emil Holm (entrambi quattro) hanno fatto meglio. Il giovane esterno dell’Atalanta in prestito al Cagliari è una delle rivelazioni della stagione.

Per Fabio Pisacane, alla sua prima stagione da allenatore in Serie A, la sfida contro la Juventus rappresenta un banco di prova importante. Il tecnico sardo cercherà di regalare ai suoi tifosi una prestazione di carattere contro una delle squadre più forti del campionato.