Nuova puntata di Buongiorno Benessere in onda sabato 17 gennaio alle 10.30 su Rai 1. Il programma torna con un focus ampio sulla salute, dalla corretta alimentazione alla prevenzione cardiovascolare, passando per intestino, menopausa e nuove frontiere della medicina.
Ad aprire lo spazio dedicato alla salute e all’attualità sarà il Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova.
Si parlerà poi di alimentazione con il Ezio Di Flaviano, che farà chiarezza sul valore nutrizionale delle uova e sul loro corretto utilizzo nella dieta quotidiana.
Spazio alla prevenzione vascolare con il Angelo Santoliquido, presidente del Collegio Italiano di Flebologia, che approfondirà il tema della trombosi, spiegando fattori di rischio e segnali da non sottovalutare.
Si parlerà anche di autocontrollo e prevenzione chirurgica con il Tommaso Pellegrino, direttore medico della Chirurgia Generale e Oncologica del Policlinico Federico II di Napoli, che illustrerà l’importanza del monitoraggio personale per arrivare a una diagnosi precoce.
Riflettori puntati sulla salute intestinale con il Silvio Danese, direttore della Gastroenterologia dell’IRCCS San Raffaele di Milano, che parlerà di diverticoli, chiarendo differenze, sintomi e possibili terapie.
Un approfondimento sarà dedicato al benessere femminile con il Fabrizio Cerusico, ginecologo dell’Università Unicamillus, che affronterà il tema della menopausa.
Si tornerà sulla prevenzione vascolare con il Luca Santoro, specialista in Angiologia e Diagnostica Vascolare non invasiva del Policlinico Gemelli di Roma, che spiegherà il trattamento delle piccole varici e l’uso della scleroterapia.
Spazio anche alla sicurezza alimentare con il Valerio Rossi Albertini, fisico del CNR, che aiuterà a capire come riconoscere gli alimenti deteriorati.
Uno sguardo alla medicina del futuro arriverà dal Fernando Colao, che illustrerà le applicazioni delle cellule staminali. A chiudere la puntata, il focus sull’invecchiamento delle mani con la Fiorella Donati, specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva.