La decima stagione della soap più amata di Rai 1 continua a conquistare il pubblico con storie sempre più avvincenti e ricche di sorprese. Le anticipazioni de Il paradiso delle signore dal 19 al 23 gennaio 2026 promettono una settimana intensa e movimentata, con Fulvio al centro di un dramma familiare inaspettato, Irene alle prese con una gelosia difficile da nascondere e il grande magazzino milanese pronto a trasformarsi in un vero set cinematografico. Tra ritorni attesi, scelte decisive e nuovi equilibri da costruire, gli episodi in onda su Rai 1 alle 16:10 sapranno tenere i telespettatori incollati allo schermo.

Il malore di Fulvio e il dramma familiare

Il vero protagonista della settimana sarà senza dubbio Fulvio, travolto da una serie di eventi che lo porteranno a un punto di rottura emotiva e fisica. L’uomo, già provato da un periodo particolarmente complesso, dovrà affrontare uno scossone che cambierà radicalmente la sua prospettiva.

Tutto inizia quando Fulvio si scusa con Roberto per il suo comportamento recente, ma senza fare un passo indietro sulla decisione di lasciare il Paradiso. Sempre più determinato ad abbandonare il lavoro, l’uomo continua nel tentativo di proteggere la figlia Caterina raccontandole un’altra menzogna su Mario. Tuttavia, questo atteggiamento finisce per farlo sentire profondamente a disagio.

La fuga segreta di Caterina

Fulvio ignora che proprio in quel momento Caterina sta organizzando una fuga segreta per raggiungere Roma e ricongiungersi con Mario. Quando l’uomo scopre che la figlia è in procinto di partire, il colpo emotivo si rivela troppo forte: Fulvio viene colto da un improvviso malore che lo costringe a fermarsi.

L’episodio segna una svolta decisiva nella vicenda. Caterina, spaventata dalle condizioni del padre, decide di rinunciare al viaggio e a Mario pur di restare accanto a lui. Un gesto che cambia radicalmente la prospettiva di Fulvio, spingendolo a riconsiderare l’idea di abbandonare il Paradiso.

La decisione finale di Fulvio

La fragilità mostrata durante il malore, unita al desiderio di recuperare il rapporto con la figlia, porterà Fulvio a una scelta che nessuno si aspettava. Nel corso della settimana, l’uomo comunicherà a Roberto la sua decisione di restare al Paradiso, rinunciando definitivamente all’idea di dare le dimissioni.

La vicenda di Fulvio e Caterina rappresenta uno dei momenti più toccanti della stagione, mettendo in luce come spesso siano i momenti di crisi a far emergere i legami più profondi tra genitori e figli.

La gelosia di Irene per Johnny

Un altro filone narrativo centrale della settimana riguarda Irene, che si troverà a fare i conti con sentimenti che fatica ad ammettere a se stessa. Il legame sempre più stretto tra Johnny e Barbara non la lascia indifferente, anzi: la giovane manifesterà un fastidio crescente ogni volta che vedrà i due insieme.

La complicità tra Johnny e Barbara provoca in Irene fitte di gelosia sempre più difficili da celare. Nonostante cerchi di nascondere i propri sentimenti, il suo comportamento tradisce un’inquietudine evidente che non sfugge a chi le sta intorno.

Il chiarimento di Johnny

La situazione prende una piega inattesa quando Johnny decide di chiarire con Irene. Il giovane le confessa che il bacio con Barbara che lei aveva visto giorni prima era solo una messa in scena, nient’altro che una recita concordata. Questa rivelazione apre nuovi scenari nel rapporto tra i due.

Nel frattempo, Johnny si trova ad ascoltare involontariamente una conversazione privata tra Delia e Irene che lo riguarda direttamente. Ciò che sente lo lascia profondamente scosso e sorpreso, aggiungendo un ulteriore elemento di tensione alla vicenda.

L’arrivo di zia Sandra e le indagini su Cesare

Il ritorno improvviso di zia Sandra a Milano getta ulteriore scompiglio nella vita di Irene. La donna scopre che la nipote ha passato il Natale con Cesare e pretende di conoscerlo, iniziando a indagare su di lui con crescente curiosità.

Le indagini di zia Sandra portano alla luce dettagli molto intimi della vita di Irene, tra cui la scoperta che Johnny vive con lei. La zia non perde tempo a mettere in guardia la nipote sui possibili rischi che questa situazione potrebbe comportare per il rapporto con Cesare, creando nuovi motivi di preoccupazione.

Marina testimonial impeccabile: il Paradiso diventa un set

Grande protagonista della settimana sarà anche Marina Valli, impegnata a prepararsi per il suo nuovo ruolo cinematografico. L’attrice decide di prendere molto sul serio l’esperienza e chiede supporto a Landi per immedesimarsi al meglio nel personaggio di commessa.

Determinata a entrare nel ruolo, Marina indossa la divisa delle Veneri e inizia a servire i clienti del Paradiso con sorprendente disinvoltura. La sua professionalità trasforma per un attimo il grande magazzino in un vero e proprio set cinematografico, dimostrando le sue indubbie qualità di attrice e testimonial.

L’idea promozionale di Marcello

La presenza di Marina al Paradiso ispira a Marcello un’idea promozionale per l’azienda con cui collabora. Vedere l’attrice nella sua nuova veste accende la creatività dell’uomo, che inizia a elaborare un progetto destinato a valorizzare l’immagine del grande magazzino.

La performance di Marina si rivela impeccabile, confermando il suo talento e la sua capacità di adattarsi a qualsiasi situazione con eleganza e professionalità.

Il musicarello a rischio: l’intervento di Umberto

Le vicende legate al film che vede protagonista Marina non sono prive di ostacoli. Odile si schiera accanto a Matteo per affrontare un serio problema che rischia di compromettere il musicarello: la mancanza di fondi minaccia di far saltare l’intera produzione.

Ettore decide di intervenire per salvare la situazione e si rivolge a Umberto, chiedendogli di finanziare il film per sostenere Odile. Guarnieri accetta la proposta e non solo mette a disposizione le risorse necessarie, ma svela anche alla figlia che l’idea del finanziamento è stata proprio di Ettore.

Il gesto d’amore di Ettore

Odile interpreta il gesto di Ettore come una prova d’amore nei suoi confronti, convinta che il giovane abbia agito spinto da sentimenti sinceri. Tuttavia, la ragazza è ancora ignara dei veri piani che si nascondono dietro questo intervento: i fratelli Marchesi potrebbero avere in mente qualcosa di molto diverso.

La questione del finanziamento del musicarello apre interrogativi sul futuro del rapporto tra Odile ed Ettore, e su quali saranno le reali conseguenze di questa manovra apparentemente generosa.

Il ritorno di Marcello al Paradiso

Dopo un periodo segnato da scelte difficili e dalla fine della relazione con Adelaide, Marcello si trova in una fase di grande incertezza. La partenza di Rosa per l’America lo ha lasciato disorientato, ma proprio in questo momento arriva una proposta che non si aspettava.

Il Paradiso vuole riaccoglierlo nel suo staff, una richiesta che sorprende Marcello soprattutto perché arriva quando pensava di aver chiuso definitivamente con quel capitolo della sua vita. L’uomo riflette a lungo, combattuto tra il desiderio di voltare pagina e il richiamo di un luogo che per lui ha rappresentato una vera famiglia.

La scelta finale

Alla fine, Marcello decide di accettare la proposta, pronto a rimettersi in gioco con una nuova maturità acquisita attraverso le esperienze degli ultimi tempi. Il suo ritorno al Paradiso rappresenta un segnale importante: l’uomo è tornato a essere un punto di riferimento creativo e professionale per il grande magazzino.

La telefonata di Rosa da New York arriva proprio nel finale di settimana, riaprendo distanze e domande sul loro rapporto e su cosa riserverà il futuro.

Il trionfo di Mimmo in Caffetteria

Una delle sorprese più piacevoli della settimana riguarda Mimmo, che torna dalla Sicilia con una serenità ritrovata dopo aver finalmente ricucito i rapporti con il padre. Il confronto con la famiglia d’origine sembra avergli restituito equilibrio e fiducia.

Al Paradiso, il giovane mette in pratica i consigli di Caterina sulla preparazione del soufflé, ottenendo un risultato straordinario. Il piatto si rivela talmente buono da conquistare i clienti della Caffetteria, compreso un avventore particolarmente esigente.

L’articolo di giornale

Il successo culinario di Mimmo non passa inosservato: un articolo di giornale elogia pubblicamente le sue doti ai fornelli, trasformando il giovane in motivo di orgoglio per tutto lo staff del Paradiso. In Caffetteria si brinda al suo trionfo, celebrando un talento finalmente riconosciuto.

Questa svolta rappresenta per Mimmo un momento di gloria del tutto inaspettato, che potrebbe aprire nuove prospettive per il suo futuro professionale.

Le altre vicende della settimana

Parallelamente alle storie principali, la settimana riserva sviluppi importanti anche per altri personaggi. Enrico continua la sua collaborazione con lo studio del dottor Moretti, scoprendo aspetti stimolanti di questa nuova esperienza professionale.

Proprio quando sembra aver trovato un equilibrio, Enrico riceve un’offerta dal Rettore dell’Università che lo mette di fronte a un bivio importante. L’uomo vuole essere certo di fare la scelta giusta prima di prendere una decisione definitiva sul proprio futuro.

La gioia di Agata

Ottime notizie arrivano anche per Agata, che viene ammessa al prestigioso corso di restauro a cui aspirava. Un traguardo importante che corona mesi di impegno e dedizione, aprendo alla giovane le porte di un percorso formativo di alto livello.

Cosa aspettarsi dalla settimana

Le anticipazioni de Il paradiso delle signore dal 19 al 23 gennaio 2026 delineano una settimana ricca di emozioni contrastanti e svolte narrative decisive. I telespettatori assisteranno a:

Il dramma di Fulvio tra malore e decisioni importanti

La rinuncia di Caterina al viaggio per Roma

La gelosia di Irene per Johnny e il chiarimento sul bacio

Le indagini di zia Sandra su Cesare

Marina testimonial impeccabile al Paradiso

Il salvataggio del musicarello grazie a Umberto

Il ritorno di Marcello nello staff del grande magazzino

Il trionfo di Mimmo celebrato su un giornale

L’offerta universitaria per Enrico

L’ammissione di Agata al corso di restauro

La telefonata di Rosa da New York

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle ore 16:10. Gli episodi sono disponibili anche in streaming su RaiPlay subito dopo la messa in onda televisiva.