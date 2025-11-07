La nostalgia degli anni Novanta ha invaso il palco dell’X Factor Arena nella serata di giovedì 6 novembre 2025, con il terzo Live Show che ha trasportato concorrenti e pubblico in un viaggio musicale tra le hit più iconiche di un decennio che ha segnato la cultura pop mondiale. Tra emozioni, Standing ovation e tensioni crescenti tra i giudici, la puntata si è conclusa con l’eliminazione di MAYU, la giovane cantante italo-giapponese della squadra di Paola Iezzi.

Un tuffo nel passato con le hit degli anni ’90

Il tema “Back to the ’90s” ha dominato la terza puntata dei Live Show di X Factor 2025, lo show Sky Original prodotto da Fremantle condotto da Giorgia. I dieci concorrenti rimasti in gara, divisi nelle squadre di Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, si sono cimentati con brani che hanno fatto la storia della musica: dagli Oasis a Michael Jackson, dai Pooh ai 4 Non Blondes, fino agli Aerosmith e a Fabrizio De André.

La serata si è aperta con un’opening esplosiva di Giorgia, che ha mixato alcuni dei successi più rappresentativi del decennio: “Baby One More Time” di Britney Spears, “Sweet Dreams” di La Bouche, “Jump Around” di House of Pain e “Smells Like Teen Spirit” dei Nirvana. Un inizio che ha immediatamente catapultato il pubblico in sala e a casa nell’atmosfera vibrante degli anni Novanta.

Le performance della serata: standing ovation per PierC

La prima manche ha visto tutti e dieci i concorrenti esibirsi con classici intramontabili degli anni ’90, ognuno con l’obiettivo di conquistare il pubblico e i giudici con la propria interpretazione.

I momenti più emozionanti

Tra le esibizioni più apprezzate della serata spicca quella di PierC, il concorrente della squadra di Francesco Gabbani che continua a confermarsi come grande favorito per la vittoria finale. La sua interpretazione di “I Don’t Want to Miss a Thing” degli Aerosmith ha conquistato una standing ovation da parte del pubblico e commenti entusiastici da tutti i giudici. Achille Lauro ha dichiarato di essere un suo fan, mentre Francesco Gabbani ha sottolineato la crescita costante del suo talento.

Un’altra performance che ha fatto vibrare l’Arena è stata quella di DELIA, artista catanese della squadra di Jake La Furia, che ha portato sul palco “Dolcenera” di Fabrizio De André con una potenza vocale straordinaria. Dopo l’ovazione ricevuta al primo Live, DELIA ha confermato il suo carisma scenico e la sua capacità di emozionare.

rob, concorrente della squadra di Paola Iezzi, ha scatenato l’entusiasmo con “What’s Up?” delle 4 Non Blondes, ricevendo complimenti da Achille Lauro e Francesco Gabbani per la sua personalità vocale distintiva. Una performance energica che ha fatto cantare tutto il pubblico.

Le difficoltà di alcuni concorrenti

Non tutte le esibizioni hanno convinto pienamente i giudici. tellynonpiangere è uscito dalla sua comfort zone indie con “Qualcosa di grande” dei Lùnapop, ma i giudici lo hanno trovato sottotono, giudicando la performance portata a casa con fatica.

MAYU ha interpretato “One” degli U2, ma la sua esibizione è apparsa incerta e piena di insicurezze, molto lontana dalla sicurezza vocale mostrata durante le audizioni. Jake La Furia, con il suo solito linguaggio diretto, ha commentato: “Sembravate tutti una pubblicità di Abercrombie”, riferendosi allo stile estetico ma mettendo in discussione la sostanza musicale.

Anche eroCaddeo, della squadra di Achille Lauro, ha ricevuto critiche per la sua interpretazione di “Uomini soli” dei Pooh, giudicata troppo influenzata dallo stile del suo mentore e poco personale.

Il ballottaggio decisivo: MAYU vs LAYANA

Al termine delle due manche, il pubblico da casa ha decretato le due concorrenti meno votate: MAYU della squadra di Paola Iezzi e LAYANA della squadra di Achille Lauro. Le due giovani artiste si sono quindi sfidate nel ballottaggio finale, esibendosi con i loro cavalli di battaglia.

Le performance del ballottaggio

MAYU ha scelto “Cheyenne” di Francesca Michielin, lo stesso brano che le aveva permesso di conquistare i giudici alle audizioni. Tuttavia, secondo i critici presenti, la sua esibizione è apparsa meno convincente rispetto alla prima volta, con una voce che sembrava aver perso parte della sua brillantezza.

LAYANA ha cantato “The Greatest” di Billie Eilish, ma la sua esibizione è stata interrotta da un problema tecnico al microfono. In un momento di grande tensione, Giorgia è intervenuta prontamente per sistemare il dispositivo, permettendo alla concorrente di ricominciare da capo. Una decisione giusta che ha dato a LAYANA una seconda opportunità di dimostrare il suo valore.

I voti dei giudici

Come da regolamento, i quattro giudici hanno dovuto votare per decidere chi eliminare:

Paola Iezzi ha votato per eliminare LAYANA, cercando ovviamente di salvare la sua artista MAYU

ha votato per eliminare LAYANA, cercando ovviamente di salvare la sua artista MAYU Achille Lauro ha votato per eliminare MAYU, proteggendo la sua concorrente LAYANA

ha votato per eliminare MAYU, proteggendo la sua concorrente LAYANA Jake La Furia ha dichiarato: “Ci troviamo davanti a due talenti equivalenti”, ma ha deciso di salvare LAYANA

ha dichiarato: “Ci troviamo davanti a due talenti equivalenti”, ma ha deciso di salvare LAYANA Francesco Gabbani, con il voto decisivo, ha spiegato: “Siete giovani, avete una vita davanti. Io vedo da una parte la possibilità più accesa di sviluppare un percorso di ottimizzazione espressiva, e la vedo in LAYANA”

Il risultato è stato quindi l’eliminazione di MAYU, che lascia la competizione al terzo Live dopo aver conquistato i giudici durante tutte le fasi precedenti del programma.

Chi era MAYU: il talento “japoletano”

Mayu Lucisano, questo il nome completo della concorrente eliminata, aveva 19 anni ed era una delle voci più interessanti e delicate di questa edizione di X Factor. Nata nella provincia di Nagasaki da madre giapponese e padre napoletano, si definiva orgogliosamente “japoletana“, un mix perfetto di due culture apparentemente distanti.

Il viaggio da Tokyo a Milano

Dopo aver trascorso l’infanzia a Tokyo, in seguito al disastro di Fukushima del 2011, la famiglia di MAYU si è trasferita in Europa, prima a Roma, poi a Lugano e infine a Milano, dove attualmente la giovane artista studia all’università. Il suo nome, “Mayu”, in giapponese significa “La vera dolcezza“, una definizione che si rifletteva perfettamente nel suo stile elegante e nella sua voce limpida.

Pianista e cantante, MAYU univa nel suo stile sonorità pop a contaminazioni soul e R&B, citando tra le sue ispirazioni Dua Lipa, Beyoncé e Rihanna. La sua capacità di rendere personale ogni interpretazione, sia in italiano che in inglese, l’aveva resa una delle concorrenti più apprezzate dal pubblico.

Il percorso a X Factor

Il viaggio di MAYU a X Factor era iniziato nel modo migliore: alle audizioni aveva conquistato i quattro giudici con una toccante versione di “Cheyenne” di Francesca Michielin, ottenendo quattro sì e l’accesso diretto ai Bootcamp. Durante quella fase aveva riconfermato il suo talento con “Mercy” di Shawn Mendes, guadagnandosi l’X Pass da parte di Paola Iezzi, che l’aveva scelta per la sua squadra.

Ai Live, MAYU aveva dimostrato sensibilità e intensità, ma nelle ultime due puntate aveva mostrato qualche incertezza che non era passata inosservata né al pubblico né ai giudici. La sua eliminazione rappresenta una perdita significativa per il programma, ma come ha ricordato Francesco Gabbani, “ha una vita davanti” per sviluppare il suo talento.

Tommaso Paradiso scalda il pubblico

L’ospite speciale della serata è stato Tommaso Paradiso, ex frontman dei Thegiornalisti e ora affermato artista solista. Il cantautore romano si è esibito con “Lasciamene un po’“, il singolo che da settimane domina le classifiche radiofoniche e che anticipa l’uscita del nuovo album.

“Casa Paradiso“, questo il titolo del disco, sarà disponibile dal 28 novembre 2025 in digitale e in formati fisici da collezione, tra cui vinile blu oceano e vinile ghiaccio. Durante la sua presenza sul palco, Tommaso Paradiso ha anche raccontato la gioia di essere diventato da poco papà di Anna, dichiarando: “La cosa più bella del mondo per me è tornare a casa”.

L’artista ha anche annunciato il tour nei palasport italiani previsto per la primavera 2026, con tappe confermate il 18 aprile a Roma al Palazzo dello Sport, il 22 aprile a Milano all’Unipol Forum, il 23 aprile a Torino all’Inalpi Arena, il 25 aprile a Bologna all’Unipol Arena, il 26 aprile a Padova al Kioene Arena, il 28 aprile a Firenze al Mandela Forum e il 30 aprile a Napoli al Palapartenope.

I giudici: finalmente le unghie fuori

Uno degli aspetti più interessanti della terza puntata è stato il cambio di atmosfera al tavolo dei giudici. Dopo due serate caratterizzate da complimenti reciproci e valutazioni molto diplomatiche, finalmente i quattro giudici hanno iniziato a tirare fuori le unghie, con critiche più affilate e confronti accesi che hanno reso la puntata più avvincente.

Look e stile da anni ’90

Anche i giudici hanno voluto rendere omaggio al tema della serata con look ispirati agli anni Novanta. Paola Iezzi si è presentata in versione Madonna Platinum con occhi di ghiaccio, ricevendo consensi unanimi sui social (anche se qualcuno l’ha paragonata scherzosamente a Tina Cipollari). Jake La Furia ha indossato una tuta acetata blu elettrico che ha fatto discutere per il caldo che deve aver provato, ma il coraggio stilistico è stato apprezzato.

Achille Lauro ha sfoggiato un look da Milord di Sailor Moon, splendente grazie a una collana di diamanti e acquamarina e numerosi anelli preziosi. Il momento più toccante per lui è stato quando ha chiesto scusa a Giorgia per lo screzio della settimana precedente, ricevendo un’ovazione dal pubblico presente in sala.

Francesco Gabbani, più sobrio in jeans e spillette, ha completato il quartetto con un look meno appariscente ma funzionale, anche se gli occhiali particolari hanno fatto discutere sui social.

La situazione delle squadre dopo tre Live

Dopo l’eliminazione di MAYU, la situazione delle quattro squadre si fa sempre più interessante e serrata:

Francesco Gabbani rimane l’unico giudice con la squadra al completo: tellynonpiangere, PierC e MICHELLE. Il fatto di avere ancora tre concorrenti gli dà un vantaggio statistico importante nella corsa verso la finale.

Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi hanno ora tutti due concorrenti ciascuno:

Achille Lauro: LAYANA e eroCaddeo

Jake La Furia: TOMASI e DELIA

Paola Iezzi: VISCARDI e rob

In totale, rimangono 9 concorrenti in gara, e la competizione si fa sempre più serrata con la prospettiva della doppia eliminazione prevista per la prossima puntata.

PierC resta il super favorito secondo i bookmaker

Secondo i pronostici dei bookmaker riportati da Agipronews, PierC continua a essere il grande favorito per la vittoria finale di X Factor 2025. La sua quota oscilla tra 1,65 su Snai e 1,72 su Sisal, staccando nettamente tutti gli altri concorrenti.

Seguono a distanza eroCaddeo e DELIA, entrambi quotati a 6 volte la posta, mentre più indietro troviamo VISCARDI e rob, dati a 15. Le prestazioni costanti di PierC, unite alla sua capacità di emozionare con ogni esibizione, lo rendono effettivamente il candidato più credibile per il titolo.

Giorgia annuncia il nuovo album

Durante la serata, la conduttrice Giorgia ha emozionato il pubblico annunciando l’uscita del suo nuovo album “G” a mezzanotte. Il disco, atteso per il 7 novembre 2025, contiene 12 brani caratterizzati da un pop ricco di contaminazioni e include un featuring d’eccezione con Blanco.

“G” rappresenta una nuova fase artistica per Giorgia, che dalla fine di novembre sarà anche in tour nei palasport italiani. La conduttrice ha gestito la serata con il suo consueto mix di empatia, professionalità e carisma, confermandosi ancora una volta la padrona di casa perfetta per X Factor.

Prossima puntata: doppia eliminazione in arrivo

L’appuntamento con X Factor 2025 è per giovedì 13 novembre alle ore 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, con la replica in chiaro su TV8 martedì 18 novembre alle 21:30.

La quarta puntata dei Live Show si preannuncia cruciale: è stata infatti annunciata una doppia eliminazione che ridurrà drasticamente il numero dei concorrenti in gara, portandoli da nove a sette. Il tema della serata e le assegnazioni dei brani verranno rivelati nei prossimi giorni.

La tensione sale e la corsa verso la finale del 4 dicembre 2025 a Piazza del Plebiscito a Napoli entra nel vivo. Gli ingressi per l’evento finale sono gratuiti e disponibili tramite la piattaforma Ticketone dal 5 novembre.

Come seguire X Factor 2025

Per non perdere neanche un momento dello show, ecco tutti gli appuntamenti:

Live Show : Ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW

: Ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW Ante Factor : Prima di ogni live, condotto da Mariasole Pollio dal backstage

: Prima di ogni live, condotto da Mariasole Pollio dal backstage X Factor Daily : Dal lunedì al venerdì alle 19:40, con le prove e la preparazione dei concorrenti

: Dal lunedì al venerdì alle 19:40, con le prove e la preparazione dei concorrenti Road to X Factor : Ogni mercoledì alle 21:15, con il meglio della settimana

: Ogni mercoledì alle 21:15, con il meglio della settimana Replica in chiaro: Martedì successivo alle 21:30 su TV8

X Factor 2025 è uno show Sky Original prodotto da Fremantle, basato sul format “The X Factor” creato da Simon Cowell.

Le eliminazioni finora

Dopo tre puntate di Live, ecco chi ha lasciato la competizione:

Primo Live (23 ottobre 2025): Copper Jitters – unica band in gara, squadra di Achille Lauro Secondo Live (30 ottobre 2025): AMANDA – squadra di Jake La Furia, eliminata al Tilt contro MICHELLE Terzo Live (6 novembre 2025): MAYU – squadra di Paola Iezzi, eliminata al ballottaggio contro LAYANA

La strada verso la finale si fa sempre più stretta, e ogni errore può costare carissimo. Chi riuscirà a conquistare il titolo di vincitore di X Factor 2025? L’appuntamento è per giovedì prossimo con una puntata che promette emozioni forti e colpi di scena.