X Factor 2025 torna questa sera, giovedì 6 novembre, con un appuntamento imperdibile che promette di emozionare milioni di telespettatori. Il terzo Live Show dello show Sky Original prodotto da Fremantle andrà in onda in diretta su Sky e in streaming su NOW, trasportando il pubblico in un viaggio nel tempo attraverso uno dei decenni più iconici della musica mondiale.

Back to the 90s: un tuffo nella nostalgia musicale

Il tema della serata sarà “Back to the 90s”, un tributo agli anni Novanta che hanno segnato profondamente la cultura pop e musicale internazionale. L’X Factor Arena si trasformerà in una vera e propria macchina del tempo, permettendo ai concorrenti di cimentarsi con hit immortali e brani di artisti che hanno definito un’intera generazione.

Gli anni ’90 rappresentano un’epoca d’oro per la musica, caratterizzata da una straordinaria varietà di generi e stili. Dal britpop britannico al pop italiano, passando per le power ballad americane e il grunge, quel decennio ha prodotto alcuni dei brani più memorabili e ascoltati della storia della musica moderna. La scelta di dedicare un’intera puntata a questo periodo dimostra la volontà della produzione di celebrare un patrimonio musicale che continua a influenzare gli artisti contemporanei.

Giorgia conduce tra emozioni e tensioni

Al timone della serata ci sarà ancora una volta Giorgia, una delle voci più apprezzate del panorama musicale italiano. La conduttrice, giunta alla sua prima esperienza alla guida di X Factor, si è già dimostrata all’altezza del compito nelle prime due puntate ad alta intensità, riuscendo a gestire con professionalità ed empatia le emozioni dei concorrenti e le dinamiche tra i giudici.

Il suo ruolo sarà cruciale nel mantenere il ritmo della serata, introducendo le esibizioni e gestendo la tensione che inevitabilmente si crea durante i momenti più delicati dello show, in particolare durante le votazioni e lo scontro finale.

I giudici e le loro squadre

Dopo due serate che hanno già visto diverse eliminazioni, i quattro giudici arrivano a questo appuntamento con squadre di dimensioni diverse. Achille Lauro e Jake La Furia hanno ora solo due concorrenti ciascuno, avendo già dovuto dire addio ad alcuni dei loro artisti. Al contrario, Francesco Gabbani e Paola Iezzi possono ancora contare su formazioni complete con tre artisti per squadra.

Questa disparità numerica aggiunge un ulteriore elemento di competizione e strategia al programma. I giudici con meno artisti dovranno proteggere con ancora maggiore attenzione i loro talenti, mentre chi ha squadre più numerose dovrà gestire le assegnazioni cercando di valorizzare al massimo ogni componente del proprio team.

Le assegnazioni: un viaggio tra i grandi classici

La squadra di Achille Lauro: intensità e presenza scenica

Achille Lauro ha scelto per i suoi due artisti rimasti brani che richiedono grande interpretazione emotiva. LAYANA si esibirà con “Meravigliosa Creatura” di Gianna Nannini, una delle ballad più potenti e amate nella musica italiana degli anni ’90. Il brano richiede una voce intensa e la capacità di trasmettere emozioni profonde, caratteristiche che potrebbero permettere alla giovane artista di brillare sul palco dell’X Factor Arena.

eroCaddeo, invece, affronterà “Uomini soli” dei Pooh, un classico senza tempo che, nonostante risalga tecnicamente al 1990, è diventato un simbolo della musica italiana del decennio successivo. Si tratta di un brano estremamente impegnativo che richiede non solo tecnica vocale, ma anche grande presenza scenica e capacità di coinvolgere emotivamente il pubblico.

Francesco Gabbani e i grandi successi internazionali

Francesco Gabbani, con la sua squadra ancora al completo, ha optato per tre brani iconici che attraversano diversi stili musicali. tellynonpiangere porterà sul palco “Qualcosa di grande” dei Lùnapop, autentico inno generazionale del pop italiano di fine decennio. Il brano, pubblicato nel 1999, è ancora oggi uno dei più amati e cantati da chi ha vissuto quegli anni, e la sua energia positiva potrebbe creare un momento di grande coinvolgimento con il pubblico.

PierC si misurerà con “I Don’t Want to Miss a Thing” degli Aerosmith, power ballad tra le più celebri di sempre, resa ancora più iconica dalla colonna sonora del film “Armageddon”. La canzone richiede un controllo vocale impeccabile e la capacità di gestire crescendo emotivi molto intensi.

MICHELLE, infine, interpreterà “Torn” di Natalie Imbruglia, uno dei brani più emblematici del pop anni ’90. Pubblicato nel 1997, il pezzo divenne immediatamente un successo planetario e ancora oggi rappresenta uno dei brani più riconoscibili del decennio.

Jake La Furia tra britpop e canzone d’autore

Anche Jake La Furia ha scelto sfide interessanti per i suoi due artisti rimasti in gara. TOMASI affronterà “Don’t Look Back In Anger” degli Oasis, uno dei brani più iconici della scena britpop e della band dei fratelli Gallagher, fresca di una reunion stellare che ha fatto notizia in tutto il mondo. Il brano richiede la giusta dose di attitudine rock e la capacità di trasmettere quel mix di malinconia e determinazione che caratterizza il sound degli Oasis.

DELIA, invece, porterà una versione personale di “Dolcenera” di Fabrizio De André, maestoso capolavoro della canzone d’autore italiana pubblicato nel 1990. Si tratta di una scelta coraggiosa, considerando la delicatezza e la profondità poetica del testo di De André, che richiede un’interpretazione matura e consapevole.

Paola Iezzi e la varietà degli stili

Paola Iezzi, ex metà del duo Paola & Chiara, ha dimostrato nelle sue scelte di voler esplorare diverse sfaccettature musicali degli anni ’90. VISCARDI porterà sul palco “Black Or White” di Michael Jackson, brano simbolo di energia e messaggi universali contro il razzismo. La canzone del Re del Pop richiede grande presenza scenica e capacità di movimento, oltre a una voce potente.

MAYU si misurerà con l’intensità di “One” degli U2, tra le canzoni più emozionanti e significative del decennio, pubblicata nel 1991. Il brano degli irlandesi è considerato uno dei loro capolavori e richiede una grande sensibilità interpretativa.

rob reinterpreterà “What’s Up?” delle 4 Non Blondes, manifesto di libertà e vulnerabilità diventato cult. Pubblicato nel 1992, il brano della cantante Linda Perry è ancora oggi un inno generazionale che parla di ricerca di senso e affermazione personale.

La struttura della serata e le eliminazioni

Come nelle precedenti puntate, il terzo Live Show si articolerà in due manche. Le quattro squadre si confronteranno attraverso le esibizioni dei loro artisti, e al termine delle due manche, il pubblico da casa avrà votato i propri preferiti attraverso l’app ufficiale e gli altri canali messi a disposizione dalla produzione.

I meno votati di ciascuna squadra si ritroveranno poi nel consueto scontro finale, il momento più drammatico e teso della serata. In questa fase, saranno i giudici a dover decidere chi salvare e chi mandare a casa, in un ballottaggio che spesso crea dinamiche complesse e scelte difficili. Il meccanismo dello scontro finale prevede che ogni giudice debba esprimere il proprio voto, e in caso di parità sarà determinante il televoto ricevuto durante la serata.

Tommaso Paradiso ospite speciale

L’ospite musicale di questa terza puntata sarà Tommaso Paradiso, ex frontman dei Thegiornalisti e oggi affermato artista solista. Il cantautore romano è da settimane ai vertici delle classifiche radiofoniche con il singolo “Lasciamene un po'”, un brano che sta conquistando il pubblico italiano per la sua melodia orecchiabile e i testi che riflettono sulla complessità delle relazioni contemporanee.

Paradiso presenterà il suo nuovo album “CASA PARADISO”, in uscita il 28 novembre e già disponibile in pre-ordine su tutte le piattaforme digitali. Il disco rappresenta un nuovo capitolo nella carriera dell’artista e sarà seguito, nella primavera del 2026, da un tour nei Palasport di tutta Italia che si preannuncia già come uno degli eventi musicali più attesi del prossimo anno.

La presenza di Tommaso Paradiso a X Factor conferma la capacità dello show di attrarre artisti di primo piano del panorama musicale italiano, offrendo al pubblico non solo la competizione tra i concorrenti, ma anche performance di alto livello da parte di ospiti affermati.

Ante Factor e i programmi quotidiani

L’appuntamento con il Live Show sarà preceduto, come ormai tradizione, dall’Ante Factor, il programma condotto dal backstage da Mariasole Pollio. Questo format, che va in onda nei minuti immediatamente precedenti alla diretta, permette al pubblico di vivere la tensione e le emozioni dei concorrenti, dei giudici e degli ospiti prima di salire sul palco.

Mariasole Pollio, con la sua energia e spontaneità, racconta i momenti di preparazione, le ultime prove, i rituali scaramantici e le riflessioni dei protagonisti, creando un ponte tra il backstage e il pubblico da casa che aumenta il coinvolgimento emotivo verso lo show.

Ma X Factor 2025 non si limita all’appuntamento settimanale del giovedì sera. La produzione ha infatti strutturato un palinsesto ricco che permette ai fan di seguire da vicino il percorso dei concorrenti anche negli altri giorni della settimana.

Il Daily di X Factor

Dal lunedì al venerdì, alle 19:20 su Sky Uno e in streaming su NOW, va in onda il Daily di X Factor 2025. Questo appuntamento quotidiano racconta la preparazione ai Live Show e il lavoro in sala prove, mostrando i momenti di confronto tra i concorrenti e i loro giudici, le difficoltà nell’affrontare nuovi brani, i progressi tecnici e le dinamiche relazionali che si creano all’interno delle squadre.

Il Daily rappresenta un’occasione preziosa per comprendere meglio il percorso artistico di ogni concorrente e per apprezzare il lavoro che sta dietro ogni performance live.

Road To X Factor

Ogni mercoledì alle 21:15, sempre su Sky Uno e NOW, va in onda Road To X Factor 2025, un programma che ripercorre la settimana appena trascorsa tra assegnazioni, backstage e momenti inediti, fino all’accensione del palco per il Live Show. Questo format offre una visione più ampia e strutturata della settimana, permettendo di rivivere i momenti salienti e di prepararsi emotivamente all’appuntamento del giovedì sera.

X Factor e il suo impatto culturale

X Factor continua a essere uno dei talent show più seguiti e discussi in Italia. Giunto alla sua edizione 2025, il programma ha saputo rinnovarsi nel corso degli anni, mantenendo però intatta la sua capacità di scoprire nuovi talenti e di offrire al pubblico serate di grande intrattenimento musicale.

Il format, nato in Gran Bretagna e poi esportato con successo in tutto il mondo, ha lanciato la carriera di numerosi artisti che oggi sono affermati nel panorama musicale italiano e internazionale. La capacità di X Factor di creare momenti televisivi memorabili, di generare discussioni sui social media e di influenzare i gusti musicali del pubblico ne fa un fenomeno culturale che va oltre il semplice intrattenimento televisivo.

L’appuntamento di questa sera con il tema “Back to the 90s” promette di essere particolarmente emozionante, portando sul palco brani che hanno segnato la vita di milioni di persone e che ancora oggi vengono ascoltati e amati da diverse generazioni.