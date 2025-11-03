Il 3 novembre è una data ricca di compleanni illustri nel mondo dello spettacolo, della moda e dello sport. Da icone del cinema italiano a supermodelle internazionali, da attivisti a registi pluripremiati, questo giorno ha visto nascere personalità che hanno lasciato un segno indelebile nella cultura popolare. Scopriamo insieme chi sono i vip e le celebrities che spengono le candeline in questa giornata autunnale.

Le icone italiane nate il 3 novembre

Monica Vitti: la regina della commedia all’italiana

Tra i personaggi più amati del cinema italiano, Monica Vitti, pseudonimo di Maria Luisa Ceciarelli, è nata a Roma il 3 novembre 1931. L’attrice ha saputo passare con straordinaria facilità dai film drammatici della cosiddetta “tetralogia dell’incomunicabilità” di Michelangelo Antonioni ai ruoli brillanti della commedia all’italiana.

La sua carriera è stata costellata di successi memorabili come La ragazza con la pistola e Io so che tu sai che io so. Nel corso della sua luminosa carriera ha conquistato ben 5 David di Donatello, tre Nastri d’argento, un Leone d’oro alla carriera e un Orso d’argento, testimonianza del suo talento straordinario e della sua versatilità interpretativa.

Cristina Parodi: il volto della televisione italiana

Cristina Parodi, giornalista e personaggio televisivo, è nata ad Alessandria il 3 novembre 1964 ed è stata storica conduttrice di Verissimo. La sua carriera televisiva l’ha vista protagonista di numerosi programmi di successo, diventando uno dei volti più amati della tv italiana.

Pupi Avati: il maestro del cinema italiano

Pupi Avati, il cui vero nome è Giuseppe, nasce a Bologna il 3 novembre del 1938. Il regista bolognese è una figura di spicco del cinema italiano, autore di pellicole che hanno segnato la storia della settima arte nazionale. La sua famiglia di estrazione borghese e la formazione in Scienze politiche hanno contribuito a forgiare uno stile cinematografico unico e inconfondibile.

Le stelle internazionali del 3 novembre

Kendall Jenner: la supermodella che ha conquistato il mondo

Kendall Nicole Jenner è nata il 3 novembre 1995 a Los Angeles, California, figlia dell’ex campione olimpico di decathlon Caitlyn Jenner e della personalità televisiva e imprenditrice Kris Jenner. La giovane modella ha raggiunto la fama grazie al reality show Keeping Up with the Kardashians, nel quale ha recitato per 20 stagioni dal 2007 al 2021.

Kendall è cresciuta a Calabasas, un elegante sobborgo a ovest di Los Angeles, insieme alla sorella Kylie e ai fratellastri Kardashian. La sua carriera nel mondo della moda è stata folgorante: oggi è considerata una delle top model più pagate e influenti al mondo. Ha collaborato con i più prestigiosi brand di moda e sfilato sulle passerelle più importanti, dal fashion week di New York a quello di Parigi.

Anna Wintour: la regina della moda

Anna Wintour, storica direttrice di Vogue dal 1988 ad oggi, è nata a Londra nel 1949. Figlia di Charles Wintour, direttore del quotidiano britannico London Evening Standard, ha mostrato fin da giovanissima una passione travolgente per la moda.

Dopo aver iniziato la carriera a Londra per Harper’s and Queen, si è trasferita a New York nella redazione di Harper’s Bazaar. Nel 1985 è tornata in Gran Bretagna come caporedattrice di British Vogue prima di volare nuovamente oltreoceano per dirigere House & Garden. La svolta definitiva è arrivata quando è stata chiamata alla direzione di Vogue America, riuscendo con le sue scelte editoriali a rivoluzionare l’estetica della moda.

Dolph Lundgren: il gigante del cinema d’azione

Dolph Lundgren è nato a Stoccolma nel 1957 ed è diventato famoso interpretando il temibile Ivan Drago in Rocky IV. L’attore svedese, con il suo fisico imponente e la sua presenza scenica, è diventato un’icona del cinema d’azione negli anni ’80 e ’90, continuando ancora oggi a recitare in numerose produzioni hollywoodiane.

Colin Kaepernick: l’atleta che ha cambiato lo sport

Colin Rand Kaepernick è nato il 3 novembre 1987 a Milwaukee, Wisconsin, ed è un attivista per i diritti civili e ex quarterback professionista. Ha giocato nella National Football League (NFL) per sei stagioni con i San Francisco 49ers. Nel 2016 ha ottenuto attenzione nazionale per le sue proteste contro l’ingiustizia razziale.

Kaepernick è nato da una madre diciannovenne di origini caucasiche, Heidi Russo, mentre il padre biologico, afroamericano di origini ghanesi, nigeriane e ivoriane, si è separato da Russo prima della nascita. A cinque settimane di vita, Kaepernick è stato dato in adozione a Rick e Teresa Kaepernick, una coppia bianca.

La sua carriera sportiva è stata brillante, ma è il suo attivismo a renderlo una figura memorabile. Il gesto di inginocchiarsi durante l’inno nazionale per protestare contro le violenze poliziali ha scatenato un dibattito nazionale e internazionale, facendo di Kaepernick un simbolo della lotta per i diritti civili.

Le leggende del passato

Vincenzo Bellini: il genio della melodia

Vincenzo Salvatore Carmelo Francesco Bellini, compositore italiano tra i più celebri operisti dell’Ottocento, nasce a Catania il 3 novembre 1801. Il maestro catanese ha studiato musica prima nella sua città natale e successivamente a Napoli, lasciando al mondo opere immortali che ancora oggi incantano il pubblico nei teatri di tutto il mondo.

Charles Bronson: il volto del cinema d’azione

Il leggendario attore americano, famoso per i suoi ruoli in film come Il giustiziere della notte e C’era una volta il West, è nato il 3 novembre 1921. Con il suo volto caratteristico e la sua presenza magnetica, Bronson è diventato un’icona del cinema d’azione, interpretando personaggi duri e carismatici che hanno segnato un’epoca.

Benvenuto Cellini: l’artista rinascimentale

Benvenuto Cellini nasce il 3 novembre del 1500 a Firenze, secondogenito di Maria Lisabetta Granacci e di Giovanni, costruttore di strumenti musicali. Scultore, orafo e scrittore, Cellini è stato una delle figure più importanti del Rinascimento italiano, lasciando opere d’arte di inestimabile valore.

Altri vip nati il 3 novembre

Tra gli altri personaggi celebri nati in questa data troviamo:

Afef Jnifen : ex modella tunisina nata nel 1963, nota per la sua storia d’amore con l’imprenditore Marco Tronchetti Provera

: ex modella tunisina nata nel 1963, nota per la sua storia d’amore con l’imprenditore Marco Tronchetti Provera Giovanni Leone : politico italiano nato a Napoli nel 1908, che fu Presidente della Repubblica Italiana

: politico italiano nato a Napoli nel 1908, che fu Presidente della Repubblica Italiana Alberto Manzi : maestro elementare reso celebre dalla televisione per aver insegnato a leggere a milioni di italiani attraverso il programma Non è mai troppo tardi

: maestro elementare reso celebre dalla televisione per aver insegnato a leggere a milioni di italiani attraverso il programma Non è mai troppo tardi Fred De Palma: cantante italiano emergente nel panorama della musica urban

Il 3 novembre: un giorno speciale per lo Scorpione

Chi nasce il 3 novembre appartiene al segno zodiacale dello Scorpione, caratterizzato da determinazione, passione e intensità emotiva. Non è un caso che molte delle personalità nate in questa data abbiano dimostrato nel corso della loro vita una straordinaria tenacia e capacità di lasciare il segno nel proprio campo.

Dallo schermo cinematografico alle passerelle di moda, dalla musica classica all’attivismo sociale, il 3 novembre ha dato i natali a personalità che hanno saputo eccellere in ambiti diversi, dimostrando talento, creatività e coraggio. Questi vip continuano a ispirare milioni di persone in tutto il mondo, mantenendo vivo il loro lascito attraverso le loro opere e il loro impegno.