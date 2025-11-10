Vertice a Nola: imprenditori e professionisti campani uniti per il rilancio politico del territorio

Nola (NA) – Un incontro di alto profilo ha riunito figure di spicco dell’imprenditoria campana e del mondo professionale presso la struttura Rho di Nola, in un vertice che ha unito confronto istituzionale e sostegno politico.

L’iniziativa, curata e promossa dall’avvocato Micaela Ottomano, ha rappresentato un momento di coesione tra realtà economiche e professionali della regione, con l’obiettivo di sostenere il progetto politico di Fratelli d’Italia e i suoi candidati di riferimento.

L’evento e i protagonisti

Il vertice, voluto dall’avv. Micaela Ottomano – responsabile del Dipartimento Giustizia della provincia di Napoli e consulente del Ministro del Turismo Daniela Santanchè – ha avuto un chiaro intento: creare un punto d’incontro tra il mondo produttivo campano e la politica nazionale, in vista delle prossime sfide regionali.

L’appuntamento ha visto la partecipazione di personalità di primo piano, tra cui il Vice Ministro Edmondo Cirielli, candidato alla carica di Governatore della Campania, e Ira Fele, considerata una delle figure politiche più attive sul territorio.

La presenza di un ampio parterre di imprenditori, professionisti e rappresentanti istituzionali ha conferito all’evento una valenza strategica, evidenziando il sostegno trasversale al progetto politico e alla linea nazionale guidata dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Un ponte tra politica e mondo produttivo

Al centro del dibattito, la volontà di costruire un dialogo stabile tra politica, impresa e professioni.

La serata ha offerto l’occasione per analizzare criticità e opportunità del sistema economico regionale, ma anche per definire strategie comuni di crescita e rappresentanza.

L’incontro non si è limitato a una manifestazione di consenso formale, ma ha voluto segnare l’inizio di un percorso di collaborazione attiva tra istituzioni e forze produttive del territorio, con l’obiettivo di rafforzare la presenza politica di Fratelli d’Italia in Campania.

Le eccellenze presenti

A rappresentare il tessuto produttivo erano presenti aziende simbolo dell’economia campana, a conferma della vivacità e della qualità imprenditoriale della regione.

Il Gruppo Giuliano di Nola , con Umberto Giuliano e le figlie Antonella e Ivana , che ha da tempo consolidato un ruolo di primo piano nel panorama industriale locale.

, con e le figlie e , che ha da tempo consolidato un ruolo di primo piano nel panorama industriale locale. L’azienda Nusco, leader nel settore delle porte e serramenti a livello nazionale e internazionale, rappresentata dal titolare Luigi Nusco e dalla moglie, l’ingegnere Matilde, testimoni dell’eccellenza manifatturiera campana.

A dare ulteriore valore all’incontro è stato anche il contributo del Dottor Angelo Iovino, titolare della Clinica La Madonnina di San Gennaro Vesuviano, che ha portato la voce del settore sanitario e professionale.

A completare il quadro, la presenza di medici, avvocati e notai, segno di una convergenza interprofessionale che travalica i confini delle singole categorie per unirsi in una visione comune di crescita e rappresentanza.

L’impegno di Micaela Ottomano

Protagonista dell’iniziativa, Micaela Ottomano è una figura di rilievo del panorama giuridico e politico campano.

Avvocato, responsabile del Dipartimento Giustizia FdI Napoli e consulente del Ministro Santanchè, Ottomano ha più volte promosso occasioni di confronto tra istituzioni, professionisti e cittadini, con l’obiettivo di valorizzare le competenze e creare sinergie concrete.

La sua capacità di connettere mondi diversi – dalla politica all’imprenditoria, dal diritto alla comunicazione – si è riflessa anche in questo appuntamento, che ha unito valori, idee e progettualità attorno a un obiettivo condiviso: dare più forza alla Campania produttiva e professionale.

Un segnale di coesione per il territorio

Il vertice di Nola si è distinto per il tono costruttivo e propositivo, in cui i partecipanti hanno espresso unità d’intenti e senso di responsabilità verso il futuro della regione.

Le figure intervenute, tutte caratterizzate da autorevolezza e stabilità professionale, hanno ribadito la volontà di sostenere il percorso politico di Fratelli d’Italia con un impegno concreto e duraturo.

Non un semplice endorsement, ma un sostegno strategico e partecipato, basato sulla convinzione che il rinnovamento del tessuto economico e politico campano passi anche attraverso una nuova alleanza tra impresa e istituzioni.

L’obiettivo: consolidare la presenza politica in Campania

L’iniziativa ha messo in luce una chiara strategia: rafforzare la presenza di Fratelli d’Italia in Campania, promuovendo una rete territoriale di competenze e valori condivisi.

Il messaggio emerso è stato quello di una mobilitazione genuina, priva di interessi opportunistici, ma orientata al consolidamento politico e sociale della regione.

In un momento di transizione economica e politica, la Campania si conferma una terra ricca di energie e professionalità, pronta a contribuire in modo attivo al rilancio del Mezzogiorno e al rafforzamento del partito guidato da Giorgia Meloni.

Verso una nuova stagione di partecipazione

L’incontro presso la struttura Rho di Nola si chiude con un messaggio chiaro: unire competenze e visioni per un progetto comune.

Il vertice, nato dall’iniziativa dell’avv. Ottomano, ha dimostrato che l’imprenditoria e le professioni possono e vogliono essere parte attiva del cambiamento, contribuendo a scrivere una nuova pagina per la politica campana.

Un appuntamento che segna un passaggio simbolico: dal sostegno individuale alla partecipazione collettiva, con la consapevolezza che solo attraverso la collaborazione tra pubblico e privato si può costruire una crescita duratura per la Campania e per l’Italia.