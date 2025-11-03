L’Inter conquista tre punti fondamentali al Bentegodi grazie a un’autorete di Martin Frese arrivata al 94′ minuto. Una vittoria sofferta ma preziosa che permette ai nerazzurri di Cristian Chivu di portarsi a soli un punto dal Napoli capolista, in quello che si conferma un campionato aperto e combattuto fino all’ultimo respiro.

Il primo tempo: botta e risposta tra Zielinski e Giovane

La partita del 2 novembre 2025 al Bentegodi è iniziata con l’Inter che ha messo subito pressione al Verona, creando pericoli con Zielinski e Lautaro Martinez già nei primi minuti. L’approccio aggressivo dei nerazzurri ha dato i suoi frutti al 16′ minuto.

Il gol capolavoro di Zielinski

Su corner di Calhanoglu, Zielinski ha realizzato una magnifica conclusione al volo sotto l’incrocio dei pali, portando in vantaggio l’Inter con un gesto tecnico di altissimo livello. Il centrocampista polacco, alla prima da titolare in campionato, ha dimostrato tutta la sua classe con questa perla balistica.

Ma il Verona non si è lasciato intimorire. Belghali si è reso protagonista di diverse iniziative pericolose sulla fascia, tenendo in apprensione la difesa nerazzurra.

La risposta dell’Hellas con Giovane

Al 40′ è arrivato il meritato pareggio dei gialloblù. Giovane ha realizzato un’azione personale funambolica: dopo aver ricevuto palla in profondità da Orban, si è liberato di Bastoni con un paio di dribbling e ha concluso con un destro splendido all’angolino.

Prima dell’intervallo, il Verona ha sfiorato addirittura il vantaggio quando Orban ha colpito il palo con un destro al volo dopo l’ennesimo spunto di Belghali. Si è andati al riposo sull’1-1, con una partita decisamente equilibrata e aperta a ogni risultato.

La ripresa: Inter in difficoltà ma vincente nel finale

Il secondo tempo ha visto un Verona più coraggioso e un’Inter che ha faticato a costruire azioni pericolose. Chivu ha cercato di dare una scossa alla squadra con tre cambi simultanei al 55′ minuto.

I cambi decisivi di Chivu

Dentro Barella per Zielinski, Dumfries per Luis Henrique ed Esposito per Bonny. Successivamente è entrato anche Dimarco al posto di Carlos Augusto. Le mosse dell’allenatore nerazzurro hanno dato maggiore dinamismo alla squadra, ma il gol continuava a non arrivare.

Pio Esposito ha avuto un paio di occasioni importanti, reclamando anche un calcio di rigore per un contatto con Bella-Kotchap. La partita sembrava destinata al pareggio, ma il calcio sa essere imprevedibile.

L’episodio arbitrale che ha fatto discutere

Al 66′ minuto si è verificato l’episodio più controverso della partita. Giovane ha anticipato tutti su un retropassaggio spericolato di Sucic, costringendo Bisseck, ultimo uomo, a intervenire in scivolata prendendo in pieno l’avversario. La panchina del Verona ha protestato vivacemente chiedendo l’espulsione del difensore tedesco, ma l’arbitro Doveri ha optato solo per il cartellino giallo.

Il gol vittoria: quando la fortuna aiuta gli audaci

Nel quarto minuto di recupero è arrivato l’episodio che ha deciso la partita. Cross insidioso di Barella e deviazione fortuita di testa di Frese che ha depositato accidentalmente la palla nella propria porta, regalando all’Inter una vittoria insperata fino a pochi istanti prima.

Le statistiche della partita

La partita ha evidenziato alcuni dati interessanti:

L’Inter è una delle due squadre con più marcatori differenti in questo campionato (10, al pari dell’Atalanta)

Il Verona invece ha trovato la rete con soli tre giocatori diversi, al pari di Parma e Pisa

Questa è la nona vittoria nelle ultime dieci partite per l’Inter

Le prestazioni individuali

Zielinski è stato sicuramente il migliore tra i nerazzurri, con un voto medio di 7 nelle pagelle. Il polacco ha dimostrato di essere tornato ai suoi livelli migliori con un gol meraviglioso e una prestazione di sostanza.

Giovane, dall’altra parte, è stato il migliore in campo con voto 7, autore di un gol splendido e di una prova di grande personalità per il talento brasiliano del Verona.

Tra gli altri protagonisti positivi dell’Inter vanno segnalati Calhanoglu per la regia e Barella per l’assist decisivo sull’autorete del 2-1. Meno brillante la prestazione della coppia d’attacco titolare, con Bonny e Lautaro Martinez che hanno faticato a incidere.

La classifica dopo la decima giornata

Con questa vittoria, l’Inter sale a quota 21 punti, seconda a -1 dal Napoli. I nerazzurri restano in piena corsa per lo scudetto, dimostrando di avere il carattere delle grandi squadre anche quando le cose si mettono male.

Il Verona invece rimane in zona retrocessione con soli 5 punti, frutto di cinque pareggi in nove partite. Una situazione preoccupante per la squadra di Paolo Zanetti, che però sta dimostrando di poter dire la sua contro chiunque, come testimoniato dalla prestazione contro i nerazzurri.

Prossimi impegni

L’Inter affronterà la Lazio nel prossimo turno di campionato, mentre il Verona dovrà vedersela con il Lecce. Due partite importantissime per obiettivi completamente diversi: l’Inter per restare agganciata alla vetta, il Verona per cercare quella prima vittoria stagionale che manca ormai da troppo tempo.