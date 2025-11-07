Il weekend di novembre si accende su Canale 5 con due imperdibili appuntamenti di Verissimo. Silvia Toffanin conduce sabato 8 e domenica 9 novembre due puntate ricche di interviste esclusive e storie emozionanti che promettono di tenere incollati i telespettatori allo schermo.

Verissimo sabato 8 novembre: gli ospiti delle 16.30

Amanda Sandrelli protagonista di un’intervista ritratto

Sabato alle ore 16.30, il talk show di Canale 5 si apre con un’intervista ritratto dedicata all’attrice Amanda Sandrelli. La figlia d’arte sarà accolta da Silvia Toffanin per raccontare la sua carriera e i suoi progetti attuali.

Eliana Michelazzo: la vita dopo il Prati-gate

Eliana Michelazzo torna negli studi Mediaset per condividere come la sua vita sia profondamente cambiata negli ultimi anni. L’ex agente di Pamela Prati, dopo aver attraversato una lunga e complessa vicenda giudiziaria, è stata recentemente assolta dall’accusa di coinvolgimento di un minore nel celebre caso del “Prati-gate”.

Le storie di rinascita: Raffaella Fico, Malena e Patrizia Pellegrino

Lo studio di Verissimo accoglierà inoltre:

Raffaella Fico per raccontare il suo nuovo capitolo di vita, ricco di emozioni e cambiamenti

per raccontare il suo nuovo capitolo di vita, ricco di emozioni e cambiamenti Filomena Mastromarino (Malena) che condividerà il suo personale percorso di crescita

che condividerà il suo personale percorso di crescita Patrizia Pellegrino per parlare delle numerose prove superate nella sua vita

Burak Tozkoparan: il fascino turco approda a Verissimo

Chiude la puntata del sabato Burak Tozkoparan, l’affascinante attore turco che interpreta Cihan nella serie di Canale 5 “La notte nel cuore”. Un ospite internazionale che arricchisce ulteriormente il parterre di Silvia Toffanin.

Verissimo domenica 9 novembre: la puntata delle 16.00

Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio presentano il loro show

Domenica alle ore 16.00, i riflettori di Verissimo si accendono su Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio. La coppia artistica presenta il nuovo show “Gigi e Vanessa insieme”, in partenza mercoledì 12 novembre su Canale 5.

Max Giusti: quarant’anni di carriera e nuovi progetti

In studio arriva Max Giusti, artista poliedrico che vanta quarant’anni di carriera. L’intervista esplorerà i suoi mille talenti e i nuovi progetti che caratterizzano questa fase della sua vita professionale.

Emozioni e racconti di vita: da Valentina Persia a Fiordaliso

La puntata domenicale presenta un ricco parterre di ospiti:

Valentina Persia porterà la sua ironia e umanità caratteristiche

porterà la sua caratteristiche Fiordaliso condividerà le sue emozioni più intime

condividerà le sue più intime Leopoldo Mastelloni racconterà la sua storia tra luci e ombre

Evelina Sgarbi: aggiornamenti sulla vicenda del padre

Evelina Sgarbi torna a Verissimo con gli ultimi sviluppi e aggiornamenti sulla vicenda che vede protagonista suo padre Vittorio Sgarbi.

La testimonianza di Antonietta Gargiulo: sopravvissuta alla tragedia

La puntata si conclude con la tragica testimonianza di Antonietta Gargiulo, unica sopravvissuta alla strage familiare avvenuta a Cisterna di Latina nel febbraio 2018. Il suo ex marito, il carabiniere Luigi Capasso, esplose alcuni colpi d’arma da fuoco contro di lei e uccise le loro due figlie, prima di togliersi la vita.

Perché seguire Verissimo questo weekend

Questo weekend televisivo si preannuncia particolarmente intenso per gli appassionati del talk show condotto da Silvia Toffanin. Le due puntate offrono un mix perfetto di intrattenimento, storie umane e interviste esclusive che rendono Verissimo un appuntamento imperdibile del palinsesto Mediaset.

Non perdere sabato 8 e domenica 9 novembre gli appuntamenti con Verissimo su Canale 5: storie autentiche e ospiti d’eccezione ti aspettano!