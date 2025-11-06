Vasco Rossi, Live 2025: esce il doppio album il 14 novembre

Vasco Rossi torna a emozionare i suoi fan con un progetto discografico innovativo che celebra l’essenza dei concerti del 2025. “VASCO LIVE 2025 – THE ESSENTIALS” non è semplicemente la registrazione di un tour, ma un vero e proprio album di studio concepito per rivivere l’esperienza live con una nuova prospettiva artistica.

Un progetto originale che va oltre il semplice live album

Già disponibile in prevendita, questo nuovo lavoro discografico rappresenta un esperimento unico nel panorama musicale italiano. Vasco Rossi, insieme al fidato collaboratore Vince Pastano, ha creato un’opera che va oltre la tradizionale documentazione di un concerto. Le 21 canzoni selezionate, per una durata complessiva di circa 99 minuti, non sono casuali: sono state scelte perché “essenziali” per trasmettere il concept che ha guidato l’intero tour 2025, ovvero celebrare la vita.

Il progetto si distingue per la particolare attenzione dedicata ai testi e per una scaletta studiata nei minimi dettagli. Ogni brano è stato riorganizzato seguendo un percorso narrativo che parte da “Vita Spericolata” e si conclude con il finale di “Se ti potessi dire”, cantato in coro e ripetuto in loop, culminando nel messaggio “Senza rimpianto”.

La filosofia dietro la scaletta

Durante un incontro con i fan, Vasco ha spiegato la genesi di questo lavoro: “Se vogliamo celebrare la vita, quale miglior canzone d’apertura se non Vita Spericolata. Tutti i brani che vengono dopo in scaletta dovevano essere collegati. Tutte le mie canzoni sono delle polaroid di vita, di certe sensazioni che proviamo. Ad un certo punto ho capito che NOI siamo una vita, una vita spericolata”.

Questa dichiarazione rivela la profondità concettuale dell’album. Non si tratta semplicemente di una raccolta di successi, ma di un viaggio attraverso le emozioni e le esperienze che definiscono l’esistenza umana. Ogni canzone diventa un tassello di un mosaico più grande, che racconta la vita vissuta intensamente, libera da condizionamenti e piena di significato.

Vince Pastano, che ha curato gli arrangiamenti insieme a Vasco, ha aggiunto un’importante precisazione: “I nuovi arrangiamenti non vogliono sostituire le versioni originali dei brani, che sono immortali. Sono nuove riletture, che insieme in scaletta creano un vero e proprio concept”. Questa affermazione sottolinea il rispetto per le versioni originali dei brani, pur introducendo elementi di novità che arricchiscono l’ascolto.

I formati disponibili e le edizioni speciali

“VASCO LIVE 2025 – THE ESSENTIALS” sarà disponibile in diversi formati per soddisfare tutti i collezionisti e gli appassionati:

2CD con la tracklist completa divisa in due dischi

con la tracklist completa divisa in due dischi 3LP numerato in vinile per gli amanti del formato analogico

in vinile per gli amanti del formato analogico Formato digitale per lo streaming e il download

Sul Blasco Shop ufficiale saranno disponibili anche bundle esclusivi che includono:

T-Shirt in edizione limitata

Bracciale VASCO FAN CREW

Libro fotografico del tour 2025

La tracklist completa dell’album

Il primo CD si apre con l’INTRO VASCO LIVE 2025 e prosegue con VITA SPERICOLATA, SONO INNOCENTE MA…, MANIFESTO FUTURISTA DELLA NUOVA UMANITÀ, VALIUM, VIVERE, ED IL TEMPO CREA EROI, MI SI ESCLUDEVA, GLI SPARI SOPRA, VIVERE NON È FACILE e QUANTE VOLTE.

Il secondo CD include BUONI O CATTIVI, C’È CHI DICE NO, SIAMO QUI, VA BENE VA BENE COSÌ, REWIND, IO PERDERÒ, E ADESSO CHE TOCCA A ME, SENZA PAROLE, SALLY, SIAMO SOLO NOI e SE TI POTESSI DIRE.

L’edizione in vinile presenta una suddivisione studiata per ottimizzare l’esperienza d’ascolto su tre dischi, rispettando i tempi e le dinamiche del formato analogico.

Record e certificazioni: Vasco artista più certificato di sempre

Vasco Rossi ha recentemente consolidato il suo status di leggenda della musica italiana diventando ufficialmente l’artista più certificato di sempre nella storia della classifica FIMI/NIQ dal 2009 ad oggi. I numeri parlano chiaro e sono impressionanti:

2 dischi Diamante (unico artista italiano ad averne due)

(unico artista italiano ad averne due) 72 dischi di Platino

31 dischi d’Oro

Questi riconoscimenti testimoniano non solo il successo commerciale, ma soprattutto la capacità di Vasco di rimanere rilevante e amato attraverso le generazioni. La sua musica continua a vendere, a essere ascoltata in streaming e ad emozionare milioni di persone.

Il libro fotografico ufficiale con contenuti esclusivi

In contemporanea con l’uscita dell’album, il 14 novembre arriverà anche “VASCO LIVE 2025 – IL LIBRO FOTOGRAFICO UFFICIALE”, edito da LullaBit e curato da Chiaroscuro Creative. Il progetto è firmato da Arturo Bertusi insieme ai fotografi ufficiali Gianluca Simoni, Roberto Villani e Alessandra Trucillo.

Il libro non è solo una raccolta di immagini, ma include circa un’ora di video esclusivi girati durante le date del tour, accessibili online tramite QR code. Anche questo volume segue il concept CELEBRARE LA VITA, documentando i momenti vissuti dietro e davanti le quinte, catturando l’essenza spontanea e autentica dell’esperienza live.

Le fotografie raccontano la vita vissuta, celebrata e spericolata che caratterizza ogni show di Vasco, offrendo ai fan uno sguardo privilegiato su ciò che accade prima, durante e dopo i concerti.

Vasco Live 2026: il tour già sold out

Come se non bastasse, Vasco Rossi ha già annunciato il “VASCO LIVE 2026”, che è già completamente sold out. Le date confermate sono:

30 maggio 2026 – RIMINI, Stadio Romeo Neri (data zero)

– RIMINI, Stadio Romeo Neri (data zero) 5 e 6 giugno – FERRARA, Parco Urbano G. Bassani

– FERRARA, Parco Urbano G. Bassani 12 e 13 giugno – OLBIA, Arena

– OLBIA, Arena 18 e 19 giugno – BARI, Stadio San Nicola

– BARI, Stadio San Nicola 23 e 24 giugno – ANCONA, Stadio Del Conero

– ANCONA, Stadio Del Conero 28 e 29 giugno – UDINE, Bluenergy Stadium

Il fatto che tutte le date siano già esaurite con così largo anticipo dimostra la straordinaria capacità di Vasco di riempire gli stadi e la fedeltà incrollabile del suo pubblico. I fan sono già in trepidante attesa di scoprire quale sarà la scaletta del prossimo tour e quali sorprese il Blasco ha in serbo per loro.

Un fenomeno che attraversa le generazioni

Il successo di Vasco Rossi non conosce crisi. Con una carriera che abbraccia più di quattro decenni, l’artista di Zocca continua a essere un punto di riferimento per la musica rock italiana. La sua capacità di rinnovarsi senza tradire se stesso, di proporre progetti innovativi come questo “LIVE 2025 – THE ESSENTIALS” mantenendo intatta l’autenticità che lo ha sempre contraddistinto, è la chiave del suo successo duraturo.

I concerti di Vasco sono molto più di semplici eventi musicali: sono celebrazioni collettive, momenti di condivisione in cui decine di migliaia di persone si ritrovano unite dalla musica e dai messaggi di libertà, autenticità e intensità che caratterizzano le sue canzoni.

Il progetto “THE ESSENTIALS” rappresenta un modo per portare questa esperienza anche a chi non ha potuto partecipare ai concerti, offrendo una versione curata e concettualmente coerente che può essere apprezzata come un album di studio a tutti gli effetti.