Udinese-Atalanta 1-0: gol Zaniolo, prima sconfitta per la Dea

L’Udinese conquista una vittoria di prestigio battendo l’Atalanta 1-0 nella decima giornata di Serie A disputata sabato 1 novembre 2025 al Bluenergy Stadium di Udine. La rete decisiva porta la firma di Nicolò Zaniolo al 40′ del primo tempo, in quella che rappresenta la prima sconfitta stagionale per i bergamaschi dopo nove risultati utili consecutivi.

Il match: l’Udinese domina, l’Atalanta delude

La partita ha visto i friulani dominare territorialmente sin dalle prime battute, con Zaniolo particolarmente ispirato contro la sua ex squadra. I bianconeri hanno imposto ritmi elevati e un’intensità fisica che ha messo in difficoltà gli ospiti per l’intera durata del match.

L’Atalanta ha trovato il gol con Sulemana al 23′, ma la rete è stata annullata per fuorigioco di Zappacosta nella fase di preparazione dell’azione. È stato l’unico vero squillo degli uomini di Juric in un primo tempo dominato dall’Udinese.

Il gol dell’ex Zaniolo decide la partita

Al 40′ è arrivata la rete del vantaggio: Kamara ha pennellato un assist perfetto dalla sinistra per Zaniolo che, tutto solo davanti a Carnesecchi, ha fulminato il portiere con un preciso sinistro. Per l’attaccante si tratta del secondo gol consecutivo e del terzo nelle ultime quattro partite.

Due minuti dopo il gol, Karlstrom ha sfiorato il raddoppio con un tiro all’incrocio che solo un grande intervento di Carnesecchi ha evitato.

Il secondo tempo: tentativi sterili dell’Atalanta

Nella ripresa, Juric ha cercato di scuotere i suoi inserendo forze fresche. Al 59′ sono entrati Krstovic e Lookman al posto di Scamacca e Sulemana, ma i cambi non hanno prodotto gli effetti sperati.

I problemi dell’Atalanta in fase offensiva:

Scarsa pericolosità negli ultimi metri

Imprecisioni tecniche diffuse

Mancanza di incisività dei subentrati

Zero tiri nello specchio della porta per l’intera partita

L’Udinese è rimasta compatta in difesa e ha saputo sfruttare con intelligenza le ripartenze, gestendo il vantaggio fino al triplice fischio.

Le prestazioni individuali: Zaniolo protagonista, Atalanta spenta

La stella della giornata è stata senza dubbio Nicolò Zaniolo, che ha trascinato l’Udinese con una prestazione da leader. L’attaccante ha mostrato generosità anche in fase difensiva e ha trovato il secondo gol consecutivo con un inserimento perfetto.

Dall’altra parte, Gianluca Scamacca è apparso inesistente, non riuscendo mai a mordare e venendo sostituito dopo meno di un’ora. Anche i cambi offensivi non hanno cambiato l’inerzia del match.

La difesa dell’Udinese: muro invalicabile

Kabasele ha offerto una prestazione da leader, vincendo il duello fisico con Scamacca e non concedendogli mai spazio per girarsi. Ottima anche la prova di Bertola e Solet, che hanno formato una retroguardia praticamente impenetrabile.

Le statistiche parlano chiaro: crisi Atalanta

I numeri della partita confermano le difficoltà dei bergamaschi:

Era da marzo 2025 contro la Fiorentina che l’Atalanta non chiudeva un match di Serie A con zero tiri nello specchio

L’Atalanta ha pareggiato sette delle ultime nove gare in Serie A, incluse tutte le ultime cinque prima di questa sconfitta

L’Atalanta non vinceva da 6 partite consecutive in Serie A, la striscia più lunga dall’agosto-ottobre 2018

Per l’Udinese, invece, i dati sono incoraggianti: i friulani hanno collezionato almeno 15 punti dopo le prime 10 giornate di Serie A per due stagioni di fila per la prima volta dal 2007/08 e 2008/09.

La classifica si fa interessante

Con questa vittoria, l’Udinese sale a 15 punti e aggancia momentaneamente Bologna e Juventus in sesta posizione, inserendosi pienamente nella lotta per le zone europee.

L’Atalanta, invece, resta ferma a 13 punti e vede complicarsi la sua situazione. Dopo 10 giornate, i bergamaschi hanno ottenuto solo 2 vittorie e 7 pareggi, numeri da medio-bassa classifica che non si vedevano dal 2014/15.

Juric (Depositphotos)

Juric sempre più in discussione

La sconfitta di Udine mette ulteriormente sotto pressione il tecnico croato Ivan Juric, arrivato a sostituire Gasperini. Dopo il match, Juric ha dichiarato a DAZN: “Prestazione negativa in tutto, non eravamo noi. Ma non deve ripetersi”.

Le scelte di formazione del tecnico sono state discusse, in particolare quella di lasciare inizialmente in panchina giocatori come Lookman e De Ketelaere. La mancanza di vittorie da oltre un mese (ultimo successo il 21 settembre contro il Torino) inizia a pesare sull’ambiente bergamasco.

Il tabellino completo

UDINESE-ATALANTA 1-0

Marcatori: 40′ Zaniolo (U)

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola (75′ Palma), Kabasele, Solet; Zanoli (75′ Ehizibue), Ekkelenkamp (69′ Piotrowski), Karlström, Atta, Kamara; Zaniolo (69′ Bayo), Buksa (86′ Zarraga). All. Runjaic

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou (85′ Brescianini), Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Zalewski (77′ Bellanova); Samardzic (77′ De Ketelaere), Sulemana (59′ Lookman); Scamacca (59′ Krstovic). All. Juric

Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna

Ammoniti: Kamara (U), Krstovic (A), De Ketelaere (A), Ederson (A)

Conclusioni: una vittoria che vale doppio

La vittoria dell’Udinese contro l’Atalanta rappresenta molto più di tre punti. È la conferma che la squadra di Runjaic sta crescendo e può competere con le big del campionato. Zaniolo si conferma in stato di grazia e potrebbe davvero tornare nel giro della Nazionale se continua su questi livelli.

Per l’Atalanta, invece, è tempo di riflessioni profonde. La prima sconfitta stagionale arriva in un momento già delicato, caratterizzato da troppi pareggi e poche vittorie. Juric dovrà trovare rapidamente le soluzioni per invertire la rotta e rilanciare le ambizioni europee dei bergamaschi.