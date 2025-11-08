Nuova puntata di “Tv Talk”, in onda sabato 8 novembre alle 15.00 su Rai 3, con la conduzione di Mia Ceran. Anche questa settimana il programma di analisi televisiva offrirà al pubblico uno sguardo attento sui linguaggi, i protagonisti e le trasformazioni della tv italiana e internazionale, tra attualità, costume e nuovi trend mediatici.

Peter Gomez, Angela Calvini e Carlo Puca ospiti in studio

Ad aprire la puntata saranno Peter Gomez, direttore de Il Fatto Quotidiano.it, la giornalista Angela Calvini e Carlo Puca, giornalista e analista politico.

Con loro, Mia Ceran affronterà un tema di grande impatto mediatico: il crollo della Torre dei Conti a Roma, un evento che ha scatenato un vasto racconto televisivo e social anche a livello internazionale.

Il dibattito analizzerà come la tv ha scelto di raccontare la tragedia, tra informazione, emozione e spettacolarizzazione.

Il potere mediatico del nuovo sindaco di New York

Un altro argomento della puntata sarà la figura del nuovo sindaco di New York, protagonista di un fenomeno di comunicazione globale.

Si analizzerà la costruzione della sua immagine pubblica, il linguaggio usato nei media americani e la capacità di imporsi come icona politica anche al di fuori dei confini nazionali.

Il “modo maschile” di condurre le interviste

Dopo la rubrica “ReTVeet”, che ripropone i momenti più significativi della settimana televisiva, la discussione si sposterà su un tema originale e provocatorio:

esiste un modo maschile di condurre le interviste televisive?

Attraverso esempi, clip e confronti, gli ospiti cercheranno di capire se lo stile, la postura e il linguaggio dei conduttori uomini differiscano realmente da quello delle loro colleghe.

Barbara Palombelli e il caso Forum

La presenza in studio di Barbara Palombelli offrirà l’occasione per analizzare il suo storico programma “Forum”, un format che da decenni mescola informazione, intrattenimento e racconto sociale, mantenendo costante il suo successo.

Con lei, Mia Ceran discuterà dell’evoluzione del linguaggio televisivo giudiziario, della credibilità dei talk e del rapporto con il pubblico popolare.

Camila Raznovich presenta la nuova stagione del Kilimangiaro

Tra gli ospiti anche Camila Raznovich, che anticiperà le novità della nuova edizione de “Il Kilimangiaro”, storico programma di viaggio e scoperta di Rai 3.

Un momento di approfondimento sul valore culturale e divulgativo della televisione di viaggio, che unisce curiosità, geografia e narrazione emozionale.

La televisione rompe l’ultimo tabù: la menopausa

In questa puntata, “Tv Talk” si soffermerà anche su un tema sociale ancora poco trattato: la menopausa, affrontata di recente in tv con un linguaggio più libero e consapevole.

Un cambiamento significativo che mostra una televisione più inclusiva, capace di dare voce a esperienze universali e di rompere antichi silenzi.

Mario Tozzi e la nuova divulgazione scientifica

A chiudere la puntata, un focus con Mario Tozzi, geologo e divulgatore, che rifletterà sui cambiamenti della divulgazione scientifica nella nuova televisione.

Dai format digitali ai social, Tozzi racconterà come la scienza sia diventata più accessibile e interattiva, mantenendo però l’autorevolezza dei contenuti.

Con la regia di Giulia Sodi, “Tv Talk” si conferma un laboratorio di idee e analisi, dove ogni settimana il mondo della televisione viene osservato, raccontato e discusso con competenza e ironia.