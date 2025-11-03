Il Grande Torino ha vissuto un pomeriggio di emozioni contrastanti nella decima giornata di Serie A. La partita tra Torino e Pisa, disputata il 2 novembre 2025, si è conclusa con un vibrante pareggio per 2-2, con tutti i gol concentrati in un primo tempo spettacolare. La doppietta di Stefano Moreo sembrava indirizzare la gara verso la prima storica vittoria stagionale dei nerazzurri toscani, ma la reazione d’orgoglio dei granata con Simeone e Adams ha ristabilito l’equilibrio.

Un primo tempo da antologia

La prima frazione di gioco all’Olimpico Grande Torino è stata un concentrato di emozioni pure, con ritmi altissimi e continui ribaltamenti di fronte. I padroni di casa sono partiti con grande intensità, cercando immediatamente di imporre il proprio gioco offensivo.

Il miracolo di Semper e la traversa di Adams

All’8′ minuto è arrivata la prima grande occasione della partita. Pedersen ha servito perfettamente Adams al centro dell’area, con l’attaccante scozzese che sembrava destinato a sbloccare il risultato. Semper però ha compiuto un autentico miracolo con il piede, deviando la conclusione sulla traversa e salvando il Pisa da un gol praticamente fatto.

La doppietta da sogno di Moreo

Il Pisa ha saputo reagire con freddezza e cinismo, sfruttando alla perfezione le ripartenze. Stefano Moreo, attaccante di 32 anni, ha vissuto il pomeriggio più bello della sua carriera in Serie A, realizzando i suoi primi due gol nel massimo campionato.

Il primo gol: sinistro perfetto

Al 13′ è arrivato il vantaggio toscano. Dopo che Akinsanmiro aveva colpito la traversa, Leris ha messo un cross perfetto in area per Moreo, che ha colpito di sinistro al volo depositando la palla nell’angolino. Un gol di rara bellezza tecnica che ha gelato l’Olimpico.

Il rigore del raddoppio

La serata da protagonista di Moreo è continuata al 29′ minuto. L’attaccante ha confezionato un assist perfetto per Vural che, lanciato a rete, è stato atterrato in area da Casadei. L’arbitro Arena non ha avuto dubbi e ha indicato il dischetto. Dallo stesso Moreo si è presentato dal dischetto, spiazzando Paleari con freddezza glaciale e portando i suoi sul 2-0.

La rimonta granata: carattere e determinazione

Il Torino sembrava al tappeto, ma ha trovato la forza di reagire proprio quando la situazione si era fatta più complicata. I granata hanno alzato il baricentro e hanno cominciato ad attaccare con maggiore convinzione.

Il gol di Simeone: una spizzata da manuale

Al 42′ è arrivato il gol che ha riaperto la partita. Su un cross dalla destra di Ismajli, Giovanni Simeone ha anticipato Canestrelli con una spettacolare girata di testa che si è infilata all’angolino alla destra di Semper. Un gol che ha ridato speranza e fiducia alla squadra di Baroni.

L’occasione clamorosa sprecata

Un minuto dopo Simeone ha avuto l’occasione per pareggiare immediatamente i conti. L’argentino si è ritrovato solo davanti a Semper, lo ha saltato con grande abilità, ma incredibilmente ha perso l’equilibrio proprio sul più bello, non riuscendo a depositare la palla nella porta ormai vuota. Sull’episodio sono seguite proteste veementi della panchina granata, con l’allenatore Marco Baroni espulso per le sue contestazioni all’arbitro.

Adams firma il 2-2 allo scadere

Ma il destino aveva in serbo un’altra emozione. Al 45’+3′, nell’ultimo pallone del primo tempo, è arrivato il gol del pareggio. Cross perfetto di Lazaro dalla sinistra, la difesa del Pisa si è addormentata e Ché Adams ha controllato la palla, se l’è spostata sul sinistro e ha esploso un destro potentissimo sotto la traversa che ha fatto esplodere l’Olimpico. Un gol che ha chiuso un primo tempo semplicemente incredibile.

La ripresa: equilibrio e occasioni

Il secondo tempo ha vissuto di sussulti e tentativi da entrambe le parti, ma con un’intensità leggermente inferiore rispetto alla prima frazione.

Le mosse di Gilardino

Il tecnico del Pisa ha inserito Aebischer al posto di Hojholt per dare maggiore solidità al centrocampo. I nerazzurri toscani hanno mostrato grande personalità, riuscendo a controllare meglio il pallone e alzando il baricentro.

Ngonge vicino al gol della vittoria

Al 51′ il neoentrato Ngonge ha sfiorato il vantaggio per il Torino con un tiro al volo dal limite dell’area che è terminato di pochissimo a lato. Un’occasione ghiotta che avrebbe potuto regalare i tre punti ai padroni di casa.

Il Pisa risponde con Calabresi

Anche i toscani hanno avuto la loro grande chance al 74′ minuto. Calabresi si è inserito perfettamente in area di rigore, ma la sua conclusione è stata neutralizzata da un attento Paleari, che ha sventato il pericolo.

Le statistiche del match

Il pareggio conferma alcune tendenze interessanti per entrambe le squadre:

Il Pisa colleziona il quarto pareggio consecutivo in campionato

in campionato I nerazzurri toscani salgono a quota 6 punti, tutti conquistati con pareggi

Il Torino raggiunge 13 punti, agganciando l’Atalanta al decimo posto

Moreo realizza i suoi primi due gol in carriera in Serie A all’età di 32 anni

Il Pisa non vince in Serie A da 34 anni e mezzo

Le prestazioni individuali

Stefano Moreo è stato indiscutibilmente il migliore in campo, con una doppietta da incorniciare che gli vale un meritato 7 nelle pagelle. Il veterano attaccante ha dimostrato classe, cinismo e freddezza nei momenti decisivi.

Anche Simeone e Adams hanno meritato la sufficienza piena per il Torino, trascinando i granata nella rimonta con personalità e qualità. Nel Pisa da segnalare le ottime prestazioni di Akinsanmiro a centrocampo e di Semper tra i pali.

Prossimi impegni e classifica

Con questo risultato il Torino si prepara al big match della prossima giornata: il derby della Mole contro la Juventus, una partita che promette scintille e che potrebbe dire molto sulle ambizioni stagionali dei granata.

Il Pisa invece ospiterà la Cremonese all’Arena Garibaldi, con l’obiettivo di conquistare finalmente quella prima vittoria in Serie A che manca da troppo tempo e che permetterebbe alla squadra di Gilardino di guardare con maggiore tranquillità alla classifica.

Il pareggio lascia sensazioni contrastanti: il Torino recrimina per non aver sfruttato il fattore campo contro una diretta concorrente per la salvezza, mentre il Pisa può ritenersi soddisfatto per aver sfiorato l’impresa ma con il rammarico di aver sprecato un doppio vantaggio che poteva valere tre punti d’oro.