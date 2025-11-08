Nuovo appuntamento con “Top – Tutto quanto fa tendenza”, il magazine di Rai 2 dedicato a moda, costume, lifestyle e alle eccellenze del Made in Italy, in onda sabato 8 novembre alle 17.00.

A guidare il racconto sarà come sempre Enzo Miccio, che porterà il pubblico in un viaggio tra stile, creatività e cultura, attraversando i luoghi e le storie che definiscono la bellezza italiana e internazionale.

Enzo Miccio incontra Federica Balestra

La puntata si aprirà con un incontro speciale tra Enzo Miccio e Federica Balestra, figlia dell’indimenticabile Renato Balestra, il celebre “pittore della moda”.

Insieme, ripercorreranno la vita e la carriera del grande stilista, che ha saputo portare nel mondo l’eleganza, il colore e il glamour del Made in Italy.

Attraverso aneddoti personali, ricordi di famiglia e immagini d’archivio, si delineerà il ritratto di un uomo che ha trasformato la moda in arte, rendendo celebre la sua iconica “Blu Balestra” come simbolo di stile e raffinatezza.

L’artigianato umbro e il design sostenibile

Dal mondo dell’haute couture si passerà all’artigianato d’eccellenza, con un viaggio nel cuore verde dell’Umbria, dove la tradizione incontra il design contemporaneo.

Qui, la lavorazione del legno diventa un’arte che unisce creatività e sostenibilità, dando vita a orologi unici, realizzati con materiali naturali e curati in ogni dettaglio.

Un esempio di come il saper fare italiano continui a reinventarsi, mantenendo intatti valori come manualità, innovazione e rispetto per l’ambiente.

I luoghi green di Parigi

La puntata proseguirà poi a Parigi, con una parentesi dedicata ai luoghi verdi e poetici della capitale francese.

Un percorso tra giardini nascosti, caffè letterari e spazi culturali immersi nella natura, per scoprire una Ville Lumière più intima e sostenibile, lontana dal turismo di massa ma ancora profondamente affascinante.

Omaggio a Andrea Camilleri

Non mancherà un momento di celebrazione culturale: nel centenario della nascita di Andrea Camilleri, il programma renderà omaggio a uno dei più grandi autori italiani del Novecento.

Scrittore, regista e drammaturgo, Camilleri ha lasciato un’impronta profonda nel teatro, nella televisione e nella letteratura, creando personaggi indimenticabili come il Commissario Montalbano e contribuendo a portare la cultura italiana nel mondo.

Moda, sfilate ed eccellenze

Come di consueto, la puntata di “Top – Tutto quanto fa tendenza” si concluderà con uno sguardo sulle ultime novità del mondo della moda, tra sfilate, tendenze e storie di eccellenza sartoriale.

Un racconto elegante e ispirato che celebra la creatività, la bellezza e l’unicità del Made in Italy.