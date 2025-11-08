Tale e Quale Show ha chiuso la sua quindicesima edizione con la vittoria di Tony Maiello, ma dietro il successo consolidato si nascondono segnali preoccupanti.

La prima puntata del 26 settembre 2025 ha segnato un record negativo storico con 2.783.000 telespettatori, il dato più basso mai registrato nella storia del programma. Un calo significativo rispetto alla media dell’edizione 2024, che viaggiava intorno ai 3 milioni di spettatori con punte di 3.538.000 e share del 22,6%.

Dopo quindici anni di successi ininterrotti, il format ideato da Carlo Conti sembra aver bisogno di una profonda riflessione per ritrovare quella freschezza che l’aveva reso un fenomeno del venerdì sera.

Il cast 2025: tra “minestra riscaldata” e polemiche social

L’annuncio del cast dell’edizione 2025 ha scatenato una critica social, con un pubblico sempre più insoddisfatto verso le scelte di casting.

Il cast comprendeva: Carmen Di Pietro (alla sua seconda partecipazione), Pamela Petrarolo (reduce dal Grande Fratello), Le Donatella (Giulia e Silvia Provvedi, veterane dei reality), Antonella Fiordelisi (ex gieffina e influencer), Marina Valdemoro Maino (tiktoker poco nota al grande pubblico), Samuele Cavallo, Gianni Ippoliti, Tony Maiello, Peppe Quintale e la coppia Flavio Insinna-Gabriele Cirilli.

Tale e Quale Show: tempo di rinnovare formula e cast? Analisi

Una formula che non evolve: sempre le stesse dinamiche

Dopo quindici edizioni, lo schema del programma appare cristallizzato in dinamiche ormai prevedibili. Gli spettatori più affezionati conoscono a memoria i meccanismi dello show: le imitazioni dal vivo, i commenti della giuria, le classifiche settimanali.

Carlo Conti mantiene lo stesso stile di conduzione pacato ed elegante, la giuria composta da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi (subentrata a Loretta Goggi nel 2024) ripropone gli stessi ruoli: Malgioglio implacabile e tagliente, Panariello ironico, la Marcuzzi materna e conciliante. Il quarto giudice a rotazione aggiunge varietà, ma non sufficiente a rompere la monotonia di fondo.

Le imitazioni seguono un copione prevedibile: artisti italiani classici (Mina, Celentano, Battisti), icone internazionali (Lady Gaga, Diana Ross, Michael Jackson), tormentoni contemporanei. Poche le sorprese, molte le scelte già viste nelle edizioni precedenti.

Gli ascolti che lanciano l’allarme

Il calo di ascolti dell’edizione 2025 rappresenta un campanello d’allarme che non può essere ignorato. Passare da una media di oltre 3 milioni a una premiere da 2,78 milioni significa perdere circa 220.000 spettatori rispetto all’anno precedente, un dato che in termini percentuali si traduce in un calo di circa il 7-8%.

Il confronto con il passato

L’edizione 2024 aveva esordito il 20 settembre con 3.012.000 spettatori e il 19,9% di share, mantenendo poi una media costante sopra i 3 milioni. L’edizione 2025, pur chiudendo le sette puntate con la vittoria di Tony Maiello, non è riuscita a replicare quegli standard.

Come sottolineato da molti osservatori: “Qualcosa quest’anno non ha funzionato, ma si sa, la chiave del programma è sempre il cast”. Ed è proprio sul cast che si concentrano le maggiori perplessità.

Cosa si potrebbe cambiare: proposte per un rilancio

Per risollevare le sorti di un format che inizia a mostrare segni di stanchezza, servirebbero interventi strutturali che vadano oltre il semplice cambio di concorrenti.

La selezione dei partecipanti dovrebbe privilegiare nomi davvero noti al grande pubblico, con credibilità artistica e capacità canore reali. Invece di ripescare ex gieffini e personaggi televisivi di seconda fascia, sarebbe più interessante coinvolgere:

Cantanti affermati disposti a mettersi in gioco (come fatto con successo in passato)

disposti a mettersi in gioco (come fatto con successo in passato) Attori di teatro con competenze musicali

con competenze musicali Personaggi dello sport che abbiano mostrato talento nel canto

che abbiano mostrato talento nel canto Volti della televisione generalista ma con un rapporto genuino con la musica

Novità nel format e nelle prove

Dopo quindici anni, il format potrebbe beneficiare di elementi innovativi:

Imitazioni a sorpresa non annunciate preventivamente, per aumentare il fattore wow

non annunciate preventivamente, per aumentare il fattore wow Sfide a tempo con meno giorni di preparazione per testare la vera versatilità

con meno giorni di preparazione per testare la vera versatilità Duetti reali tra concorrenti e ospiti famosi, non solo tra partecipanti

tra concorrenti e ospiti famosi, non solo tra partecipanti Prove tematiche (serate dedicate a specifici generi musicali o decenni)

(serate dedicate a specifici generi musicali o decenni) Coinvolgimento del pubblico attraverso votazioni social che incidano sulla classifica

Giuria: serve una scossa

La giuria, pur apprezzata, potrebbe beneficiare di un ricambio parziale. Mantenere Malgioglio come elemento di continuità, ma affiancargli volti nuovi del panorama musicale: produttori discografici, vocal coach celebri, critici musicali autorevoli. Il quarto giudice a rotazione funziona, ma andrebbe valorizzato con personalità davvero impattanti.

Il paragone con altri talent musicali

Guardando alla concorrenza, programmi come X Factor hanno saputo reinventarsi modificando giuria, conduzione e meccanismi di gara ogni due-tre edizioni. The Voice sperimenta con nuove categorie e coach sempre diversi. Amici di Maria De Filippi, pur mantenendo una struttura consolidata, introduce costantemente novità nel regolamento e nelle sfide.

Tale e Quale Show rischia di diventare una comfort zone troppo prevedibile, dove il pubblico già sa cosa aspettarsi prima ancora che inizi la puntata.

La sfida generazionale: conquistare i giovani

Un altro aspetto critico riguarda il target demografico. Tale e Quale Show è ormai identificato come programma per un pubblico maturo, la “televisione che fu”, come l’ha definita qualcuno. I giovani lo percepiscono come datato, poco in linea con i linguaggi contemporanei.

Per invertire questa tendenza servirebbe:

Presenza sui social più attiva e virale, con contenuti pensati per TikTok e Instagram

più attiva e virale, con contenuti pensati per TikTok e Instagram Artisti contemporanei da imitare, non solo icone del passato

da imitare, non solo icone del passato Linguaggio meno televisivo e più fresco

e più fresco Interazione digitale durante la diretta

I punti di forza da preservare

Nonostante le criticità, Tale e Quale Show mantiene elementi vincenti che vanno assolutamente preservati:

Esibizioni dal vivo senza playback, un valore sempre più raro in tv

senza playback, un valore sempre più raro in tv Professionalità tecnica altissima nel trucco e nei costumi

altissima nel trucco e nei costumi Leggerezza e positività in un panorama televisivo spesso troppo pesante

in un panorama televisivo spesso troppo pesante Coinvolgimento emotivo quando i concorrenti riescono davvero a emozionare

Conclusioni: rinnovare senza tradire

Tale e Quale Show si trova a un bivio importante. Può continuare sulla strada tracciata, accontentandosi di ascolti in calo ma comunque dignitosi, oppure può avere il coraggio di rinnovarsi profondamente, rischiando ma puntando a riconquistare quell’audience che sta progressivamente allontanandosi.

La chiave sta nel trovare il giusto equilibrio tra tradizione e innovazione, tra comfort zone e sperimentazione. Il programma ha dimostrato di saper funzionare per quindici anni, ma ora serve uno scatto di orgoglio per evitare che diventi una replica stanca di se stesso.

Il pubblico italiano ama Tale e Quale Show, ma vuole vederlo evolversi, sorprendersi, emozionarsi con cast all’altezza e prove davvero memorabili. Carlo Conti e la produzione hanno tutti gli strumenti per riportare lo show agli antichi splendori: basta avere il coraggio di cambiare.