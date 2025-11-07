Storie al bivio su Rai 2 sabato 8 novembre: Casellati, Parietti, Folliero e Rossetti si raccontano a Monica Setta

Nuova e intensa puntata di “Storie al bivio”, il programma condotto da Monica Setta, in onda sabato 8 novembre alle 15.30 su Rai 2. Come sempre, il salotto pomeridiano diventa luogo di confessioni intime, ricordi, emozioni e rinascite, con grandi protagoniste del mondo della politica e dello spettacolo pronte a raccontarsi senza filtri.

Maria Elisabetta Alberti Casellati: la forza della famiglia e la prima donna presidente del Senato

Per la prima volta, Maria Elisabetta Alberti Casellati, attuale ministro per le Riforme istituzionali del governo Meloni ed ex prima donna presidente del Senato nel 2018, apre il suo album di famiglia in un’intervista ricca di umanità.

Davanti a Monica Setta, il ministro si commuove parlando del padre:

“Mio padre Vincenzo Alberti è stato fondamentale nella mia vita. Era un partigiano antifascista e liberale. Dopo il carcere, il 25 aprile, fu liberato. L’ho amato profondamente.”

La Casellati ripercorre i momenti chiave del suo percorso personale e professionale: dalle nozze con Giovanbattista Casellati, con cui vive un amore lungo oltre cinquant’anni, al legame con i figli Ludovica e Alvise e con la madre Elvira.

Racconta anche la difficoltà di crescere in un’epoca in cui alle donne non era riconosciuta la stessa libertà di studio e ambizione:

“Mio padre, pur essendo antifascista, pensava che per me non fossero adatti gli studi liceali. Ero destinata a fare la maestra, invece sono diventata avvocato. Nel 1974 sono stata la prima donna iscritta all’albo degli avvocati del tribunale ecclesiastico del Triveneto.”

E con orgoglio ricorda:

“Quando è nata mia figlia Ludovica stavo studiando per la seconda laurea. Spingevo la carrozzina con un piede mentre studiavo diritto canonico.”

Non manca un passaggio sulla candidatura al Quirinale durante la rielezione di Sergio Mattarella:

“Ho sfiorato il Quirinale, poi sono mancati i voti. Ma è stata un’emozione fortissima. Prima di me solo Nilde Iotti era stata candidata alla presidenza della Repubblica senza essere eletta.”

Alba Parietti: “Nessun ritorno di fiamma, ma non rinnego nulla”

Ospite della stessa puntata anche Alba Parietti, che chiarisce definitivamente le voci su un presunto ritorno con Fabio Adami:

“Dopo una storia d’amore bellissima abbiamo deciso di prendere strade diverse e non torniamo indietro.”

L’artista e conduttrice si apre a un lungo racconto sui suoi amori: da Stefano Bonaga a Christopher Lambert, fino ad Alain Delon:

“Mi disse: ‘Sei l’unica donna che mi ha detto no’. Svenne per il nervosismo. Non rinnego nulla del mio passato, ma oggi guardo avanti.”

E aggiunge con sincerità:

“Sono sola con un figlio e tanti amici. Non voglio invecchiare da sola, ma stare con donne come me è complesso. Gli uomini spesso non si sentono all’altezza.”

Un pensiero pieno d’affetto va a Giuseppe Lanza di Scalea, definito da lei “l’unico uomo che ha davvero voluto il mio bene”.

Emanuela Folliero: la truffa sventata e la paura per la salute

Nel salotto di Monica Setta, Emanuela Folliero racconta due episodi che hanno segnato di recente la sua vita.

La prima, una tentata truffa ai danni della madre Carla, 97 anni:

“È stata chiamata da persone che le chiedevano soldi perché io avevo avuto un incidente. Sembrava tutto vero, visto che pochi giorni prima ero finita in ospedale per una forte reazione allergica.”

La Folliero ha reagito con prontezza:

“Ho chiamato subito i carabinieri, che sono intervenuti immediatamente. Non tutti gli anziani hanno questa fortuna.”

Poi il racconto del malore che l’ha portata d’urgenza al pronto soccorso:

“Avevo preso un farmaco con codeina senza sapere di essere allergica. Ho temuto di morire. Per fortuna ora sto bene, ma è stato un vero spavento.”

Patrizia Rossetti: “Ho ritrovato l’amore con Marco Antonio Bellini”

La puntata si chiude con il sorriso e la serenità di Patrizia Rossetti, che annuncia il suo nuovo amore con l’attore Marco Antonio Bellini, più giovane di oltre vent’anni.

“Eravamo amici da anni, poi qualcosa è cambiato. Oggi sono la donna più felice del mondo.”

La conduttrice, reduce da una lunga fase da single, racconta la rinascita sentimentale:

“Marco è una persona splendida. Dimostra che le cose belle arrivano quando non le cerchi più. Non ho avuto figli, ma considero come una figlia una mia giovane amica, Chiara, e con Marco costruisco un nucleo che fa famiglia.”

E conclude con serenità: