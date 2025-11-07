La corsa verso il palco più ambito della musica italiana è ufficialmente iniziata. Durante la conferenza stampa tenutasi venerdì 7 novembre, Carlo Conti ha presentato tutti i dettagli dell’edizione 2025 di Sanremo Giovani, il talent che selezionerà i giovani talenti destinati al Festival di Sanremo 2026.

Sanremo Giovani 2025: le novità dalla conferenza stampa

Le anticipazioni di Carlo Conti sul Festival 2026

Il direttore artistico ha riservato alcune importanti sorprese durante l’incontro con la stampa. La notizia più attesa riguarda il numero dei Big in gara: Conti ha anticipato che probabilmente non riuscirà a rispettare il limite previsto dal regolamento di 26 artisti, arrivando a selezionare 28 o addirittura 30 Big per il Festival 2026.

Sanremo Giovani 2025: le novità dalla conferenza stampa

“Non credo di riuscire a stare nei 26 Big come previsto dal Regolamento”, ha dichiarato il conduttore, mostrando con le mani il numero tre per sottolineare la possibilità di arrivare a 30 partecipanti. Una decisione motivata dalla qualità eccezionale dei brani ricevuti, che quest’anno hanno superato le 200 candidature.

Quando saranno annunciati i nomi dei Big

L’annuncio ufficiale degli artisti in gara al Festival di Sanremo 2026 avverrà durante un’edizione domenicale del TG1 delle 13.30. Carlo Conti ha indicato come data più probabile il 23 novembre, anche se non esclude uno slittamento al 30 novembre. Il conduttore ha scherzato sul timing: “Vorrei evitare, come l’anno scorso, di fare l’annuncio e poi correre a Bologna per lo Zecchino d’Oro”.

Il format di Sanremo Giovani: come funziona la gara

Il programma prenderà il via martedì 11 novembre 2025 in seconda serata su Rai 2, Radio 2 e RaiPlay, con la conduzione di Gianluca Gazzoli, podcaster e voce radiofonica molto amata dal pubblico giovane.

Le tappe verso l’Ariston

Il percorso dei giovani artisti si articola in diverse fasi:

Quattro puntate eliminatorie (dall’11 novembre al 2 dicembre): ogni settimana si esibiranno 6 concorrenti, ma solo 3 per gruppo accederanno alla semifinale

(dall’11 novembre al 2 dicembre): ogni settimana si esibiranno 6 concorrenti, ma solo 3 per gruppo accederanno alla semifinale Semifinale del 9 dicembre : i 12 selezionati si contenderanno l’accesso alla finale con sfide dirette

: i 12 selezionati si contenderanno l’accesso alla finale con sfide dirette Finale “Sarà Sanremo” del 14 dicembre: in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo, dove solo 2 artisti conquisteranno il pass per il Festival 2026

I due vincitori si esibiranno nella sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026, programmato dal 24 al 28 febbraio, insieme ai due giovani provenienti da Area Sanremo.

I 24 concorrenti in gara

Durante la conferenza stampa, Carlo Conti ha svelato i primi sei nomi che si esibiranno nella puntata d’apertura dell’11 novembre: Antonia, Cmqmartina, Joseph, La Messa, Renato D’Amico e Xhovana.

La lista completa degli artisti

Dopo le audizioni dal vivo tenutesi il 28 ottobre nella storica Sala A di Via Asiago a Roma, sono stati selezionati i 24 protagonisti tra oltre 500 candidature. Tra i concorrenti figurano:

Amsi, Angelica Bove, Antonia, Cainero, Caro Wow, cmqmartina, Deddè, Disco Club Paradiso, Eyeline, Jeson, Joseph, La Messa, Lea Gavino, Mimì, Nicolò Filippucci, Occhi, Petit, Principe, Renato D’Amico, Seltsam, Senza Cri, soaJ, Tancredi e Xhovana.

Tra i partecipanti spiccano diversi volti noti al pubblico televisivo: Mimì (vincitrice di X Factor 2024), Antonia, Senza Cri, Nicolò Filippucci e Deddè (reduci da Amici), Petit (partecipante dell’edizione precedente del talent) e Lea Gavino (attrice della serie Skam).

La commissione musicale

Sanremo Giovani 2025: le novità dalla conferenza stampa

A valutare le esibizioni dei giovani talenti sarà una giuria d’eccezione composta da:

Carlo Conti (direttore artistico)

(direttore artistico) Claudio Fasulo (vicedirettore Intrattenimento Prime Time)

(vicedirettore Intrattenimento Prime Time) Ema Stokholma

Carolina Rey

Manola Moslehi

Enrico Cremonesi

Daniele Battaglia

“Squadra che vince non si cambia“, ha commentato Conti riferendosi alla commissione, sottolineando la competenza e l’equilibrio del gruppo di giurati.

Le parole su Gianluca Gazzoli

Il direttore artistico ha espresso grande entusiasmo per la scelta del conduttore: “Bravissimo professionista. Ho visto il suo entusiasmo, quella voglia di fare che parte dal cuore”. Gazzoli, noto per il suo podcast “Passa dal BSMT” e per il suo lavoro radiofonico, rappresenta una scelta strategica per avvicinare il pubblico giovane al mondo di Sanremo.

Conti ha però chiarito che non ci sarà co-conduzione al Festival 2026 né per Gazzoli né per Nicola Savino (che condurrà il Dopofestival), lasciando però aperta la possibilità di un’ospitata speciale all’Ariston.

La varietà musicale dell’edizione 2025

Parlando dei brani in gara, Carlo Conti ha evidenziato la ricchezza musicale di quest’edizione: “Musicalmente c’è un po’ di tutto. Pop, amore, ma anche sfaccettature dei sentimenti umani, dei momenti più intensi della nostra vita”.

La selezione riflette la volontà di rappresentare la nuova scena musicale italiana in tutta la sua eterogeneità, dal pop all’indie, dall’urban al soul, offrendo spazio a sonorità innovative e linguaggi espressivi contemporanei.

Il ritorno delle Nuove Proposte

Una delle scelte più significative operate da Carlo Conti è il ritorno della sezione Nuove Proposte, abbandonata nelle edizioni precedenti. Questa decisione conferma la volontà di valorizzare i giovani talenti e di offrire loro una vetrina prestigiosa sul palco dell’Ariston.

I quattro artisti che accederanno al Festival (due da Sanremo Giovani e due da Area Sanremo) avranno l’opportunità di esibirsi davanti a milioni di spettatori e di lanciare la propria carriera musicale.