Roma-Udinese: formazioni, precedenti e dove vederla

Domenica 9 novembre alle ore 18:00 la Roma giocherà all’Olimpico contro l’Udinese il match valido per l’11esima giornata di Serie A. I giallorossi, reduci dalla vittoria in Europa League contro i Rangers, cercano punti per restare ai piani alti della classifica.

Dove vedere Roma-Udinese: diretta TV e streaming

La partita sarà trasmessa sia su DAZN che su Sky. Gli abbonati DAZN potranno seguire l’incontro tramite l’app su smart tv oppure collegare al televisore console PlayStation o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

I clienti Sky avranno la possibilità di vedere la partita dell’Olimpico sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport. Streaming disponibile anche su NOW TV e Sky Go.

L’arbitro sarà Giuseppe Collu della sezione di Cagliari. Al VAR opererà Dionisi.

La Roma vuole dare continuità dopo il successo europeo

I giallorossi di Gian Piero Gasperini arrivano alla sfida con una rosa ridotta, soprattutto nel reparto offensivo. La vittoria per 2-0 contro i Rangers a Glasgow ha dato morale alla squadra, che però deve fare i conti con diverse assenze importanti.

Paulo Dybala non sarà disponibile per infortunio, così come Bailey e Ferguson, quest’ultimo convocato dall’Irlanda nonostante l’indisponibilità. Anche Angelino non ha ancora recuperato, costringendo Gasperini ad adattare Wesley sulla fascia sinistra.

In attacco agirà Artem Dovbyk con Matias Soulé, mentre scivola in panchina Lorenzo Pellegrini. Al suo posto torna Manu Koné in mediana con Cristante che agirà da incursore.

Probabili formazioni Roma

Gasperini dovrebbe confermare il 3-4-2-1. Davanti a Svilar, agirà il terzetto difensivo composto da Mancini, Ndicka ed Hermoso. Sulle corsie esterne Celik a destra e Wesley a sinistra. In mezzo al campo Cristante-Koné, con quest’ultimo che torna titolare. Sulla trequarti Pellegrini e Soulé avranno il compito di innescare Dovbyk.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Pellegrini, Soulé; Dovbyk. All. Gasperini

Indisponibili: Dybala, Bailey, Ferguson, Angelino

L’Udinese e il ritorno di Zaniolo all’Olimpico

I bianconeri di Kosta Runjaic si presentano all’Olimpico senza particolari defezioni, eccezion fatta per Kristensen. Nel consueto 3-5-2 in porta ci sarà Okoye.

Grande attesa per il ritorno di Nicolò Zaniolo all’Olimpico. L’ex gioiello della Roma, eroe della notte di Tirana, ha già segnato in questo stadio con la maglia dell’Atalanta ed è reduce da due gare consecutive a segno. Il classe 1999 guiderà l’attacco friulano insieme a Buksa, con Davis che potrebbe subentrare a gara in corso.

Probabili formazioni Udinese

In difesa favorito Bertola rispetto a Goglichidze dopo la buona prestazione contro l’Atalanta. Completeranno la linea Kabasele e Solet. Sulle fasce Zanoli e Kamara, con Karlstrom in cabina di regia. Atta è imprescindibile a centrocampo, mentre Ekkelenkamp completa la linea.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa. All. Runjaic

Indisponibili: Kristensen

I precedenti: dominio giallorosso

Sono 100 i precedenti tra le due compagini in Serie A con un bilancio nettamente favorevole alla Roma: 53 successi giallorossi, 23 vittorie friulane e 24 pareggi. La Roma ha vinto 18 delle ultime 22 sfide contro l’Udinese in Serie A, tenendo la porta inviolata in 11 occasioni.

La Roma ha segnato 182 gol nei 100 precedenti contro l’Udinese in Serie A: una media di 1,82 reti a partita, la più alta per i giallorossi contro una delle avversarie affrontate più di 60 volte nel massimo campionato.

Dal 2009/10 quella friulana è la formazione battuta più volte in casa dai giallorossi in campionato: 14 vittorie nelle ultime 16 sfide casalinghe.

Le chiavi tattiche del match

La partita si preannuncia interessante dal punto di vista tattico. La Roma dovrà sopperire alle assenze con intensità e qualità, mentre l’Udinese cercherà di sfruttare le ripartenze con la velocità di Zaniolo e la fisicità di Buksa.

Fondamentale sarà il duello a centrocampo tra Cristante-Koné da una parte e Karlstrom-Atta-Ekkelenkamp dall’altra. I friulani hanno dimostrato di essere una squadra solida e organizzata, capace di mettere in difficoltà chiunque.

In attacco, Dovbyk è andato a segno in entrambe le sfide stagionali contro l’Udinese nello scorso campionato. L’ucraino cerca continuità realizzativa dopo un inizio stagione complicato.

Curiosità e statistiche

Nicolò Zaniolo torna all’Olimpico da ex. Il fantasista ha collezionato le prime 94 presenze in Serie A con la Roma tra il 2018 e il 2023, realizzando 13 gol e 6 assist. È andato a segno da due presenze di fila e potrebbe eguagliare la sua miglior serie realizzativa: tre gol consecutivi.

Artem Dovbyk ha segnato in entrambe le sfide contro l’Udinese nella scorsa stagione, incluso il rigore decisivo per la vittoria della Roma nell’ultima gara (2-1 il 26 gennaio 2025). La squadra friulana potrebbe diventare il suo bersaglio preferito in Serie A.

La Roma viaggia a una media esatta di una rete segnata a partita (10 in 10 incontri) e nell’era dei tre punti a vittoria non ha mai realizzato meno gol dopo le prime 10 gare stagionali in Serie A.

Pronostico

La Roma parte favorita per i precedenti, il fattore campo e la maggiore qualità individuale. Tuttavia, l’Udinese ha raccolto almeno 15 punti dopo le prime 10 gare in ciascuna delle ultime due stagioni e si presenta all’Olimpico con grande fiducia.

I giallorossi hanno una delle migliori difese dei Big-5 tornei europei (solo 5 gol subiti), ma l’Udinese ha dimostrato di poter far male a chiunque grazie alla velocità e alla qualità dei suoi attaccanti.

Appuntamento alle 18:00 all’Olimpico per questa sfida tra due squadre in cerca di punti importanti prima della sosta.