Roma al comando: Udinese ko 2-0, giallorossi in vetta alla Serie A

La Roma conquista il primo posto in classifica battendo l’Udinese 2-0 all’Olimpico e sfruttando al meglio i passi falsi delle rivali. I giallorossi di Gian Piero Gasperini centrano l’ottava vittoria in campionato grazie alle reti di Lorenzo Pellegrini su rigore e di Zeki Celik, portandosi a quota 24 punti e scavalcando momentaneamente Napoli e Milan. Una vittoria fondamentale per cancellare subito il ko di San Siro contro il Milan e per presentarsi alla sosta con il morale alle stelle. L’Udinese invece si ferma dopo la sorprendente vittoria sull’Atalanta e resta a 15 punti.

Primo tempo: Roma che domina, Pellegrini la sblocca dal dischetto

La partita all’Olimpico inizia con la Roma padrona assoluta del campo. I giallorossi pressano alto, tengono il possesso palla e cercano di scardinare la difesa friulana ben organizzata da Runjaic. Al 15′ arriva la prima grande occasione: Manu Koné impegna due volte Okoye con conclusioni ravvicinate, ma il portiere dell’Udinese si fa trovare pronto.

Al 21′ la Roma sfiora il vantaggio con un colpo di testa di Celik su cross dalla sinistra che termina di poco a lato del palo. La pressione giallorossa è costante e al 32′ arriva un altro brivido: Cristante calcia dal limite dopo una respinta su conclusione di Dovbyk, ma il pallone colpisce il palo dopo una leggera deviazione.

L’episodio che sblocca la partita

Al 42′ arriva l’episodio decisivo: su cross di Mancini in area, Kamara tocca il pallone con il braccio largo. L’arbitro Collu viene richiamato al VAR e dopo la revisione concede il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta il capitano Lorenzo Pellegrini, che con freddezza spiazza Okoye e porta avanti la Roma proprio nel finale di primo tempo.

Prima dell’intervallo c’è un problema per i padroni di casa: Dovbyk si ferma per un problema all’anca e deve lasciare il posto a Baldanzi. Un cambio obbligato per Gasperini che perde il suo centravanti titolare.

Ripresa: Celik chiude i conti, Roma al comando

La seconda frazione inizia senza cambi e con la Roma determinata a chiudere la pratica. L’Udinese prova a reagire ma fatica a creare occasioni pericolose contro una difesa giallorossa attenta e ben posizionata. Al 61′ arriva il raddoppio che mette il sigillo sulla vittoria: Zeki Celik chiude un triangolo fantastico in area con Mancini e con il destro batte Okoye per il 2-0. Per il terzino turco è il secondo gol con la maglia della Roma e il primo in Serie A, un momento speciale che corona una prestazione di alto livello.

Le occasioni nel finale e il brivido Zaniolo

L’Udinese prova a rientrare in partita ma si espone alle ripartenze romaniste. Al 72′ arriva il brivido più grande per i padroni di casa: erroraccio di Ndicka che regala palla a Nicolò Zaniolo, l’ex di turno che sta disputando una buona stagione con i friulani. Il numero 10 bianconero si presenta a tu per tu con Svilar, ma il portiere giallorosso è provvidenziale in uscita e neutralizza il tentativo con il sinistro del grande ex.

Gasperini opera alcune sostituzioni per gestire il risultato: dentro El Shaarawy ed El Aynaoui al posto di Pellegrini e Soulé. Anche Runjaic prova a cambiare le carte in tavola inserendo Bayo e Zemura per Zaniolo e Kamara, ma ormai la partita è in cassaforte.

La classifica si rivoluziona: Roma momentaneamente prima

Con questa vittoria la Roma sale a 24 punti e conquista momentaneamente il primo posto in classifica, approfittando del ko del Napoli a Bologna e del pareggio del Milan contro il Parma. I giallorossi dovranno però attendere il match serale tra Inter e Lazio: in caso di vittoria nerazzurra, le due squadre si ritroveranno appaiate in vetta.

Per Gasperini è un risultato importantissimo che conferma la crescita della squadra. La Roma non pareggia mai: sette vittorie e tre sconfitte in campionato, due vittorie e due ko in Europa League. Un andamento “dentro o fuori” che però sta portando i giallorossi nelle zone altissime della classifica.

L’Udinese si ferma dopo il colpaccio contro l’Atalanta

L’Udinese di Runjaic invece deve fare i conti con una battuta d’arresto che ferma l’entusiasmo dopo il successo contro l’Atalanta. I friulani restano a 15 punti in decima posizione, ma possono comunque guardare con fiducia al prosieguo della stagione. La squadra ha dimostrato di poter competere con le grandi, come testimoniano le vittorie contro Inter e Atalanta, ma all’Olimpico ha pagato la superiorità tecnica e fisica dei padroni di casa.

Zaniolo ha vissuto una serata particolare, fischiato dai suoi ex tifosi ogni volta che toccava palla. Il suo mancato gol nel finale avrebbe potuto riaprire la partita, ma Svilar è stato decisivo nel negare la gioia all’attaccante che tanto ha dato alla Roma in passato.

La ricetta di Gasperini: solidità difensiva e cinismo

La vittoria contro l’Udinese conferma i progressi della Roma di Gasperini. I giallorossi hanno mostrato grande solidità difensiva, concedendo pochissimo agli avversari nonostante le assenze importanti di Dybala, Ferguson, Bailey e Angeliño. Il tecnico ha saputo sopperire alle defezioni con un collettivo compatto e organizzato.

Pellegrini si conferma fondamentale nei momenti decisivi, mentre Celik ha mostrato crescita costante sia in fase difensiva che offensiva. La coppia Mancini-Ndicka al centro della difesa ha retto bene l’urto, nonostante qualche sbavatura come l’errore che ha rischiato di costare caro nel finale.

Verso la sosta: Roma con ambizioni da scudetto

La Roma si presenta alla sosta per le nazionali con il morale altissimo e con ambizioni concrete di lotta per il vertice. I 24 punti dopo 11 giornate rappresentano un bottino eccellente, frutto di otto vittorie e tre sconfitte. Il rendimento casalingo resta un punto da migliorare, con tre ko nelle ultime quattro all’Olimpico che rappresentano l’unica vera macchia in un percorso altrimenti positivo.

Gasperini avrà due settimane per recuperare gli infortunati e preparare al meglio la ripresa del campionato. Il sogno scudetto è vivo e la Roma vuole giocarselo fino alla fine.