Ricetta veloce della settimana: lasagne bianche ai funghi

Un piatto comodo. Zero sugo di pomodoro. Solo funghi, besciamella e formaggio. È una teglia cremosa che profuma di bosco. Perfetta per la cena di settimana. Si prepara in poco tempo e cuoce mentre metti a tavola.

Dosi: 6 porzioni

Tempo: 20 min prep + 35–40 min cottura

Difficoltà: facile

Teglia: 20×30 cm

Ingredienti

Per la besciamella

700 ml latte intero

60 g burro

60 g farina 00

Noce moscata q.b.

Sale e pepe

Per il ripieno

500 g funghi misti (champignon, pleurotus, porcini se li hai)

2 cucchiai olio extravergine

1 spicchio d’aglio

1 cucchiaio prezzemolo tritato

Sale e pepe

Per l’assemblaggio

250 g sfoglie per lasagne fresche (o secche “pronte in forno”)

80 g Parmigiano Reggiano grattugiato

150 g scamorza o mozzarella ben scolata (facoltativa)

Un filo d’olio per la teglia

Procedimento

Pulisci i funghi. Taglia a fette. Asciuga bene. Salta in padella. Scalda l’olio con l’aglio schiacciato. Unisci i funghi. Fiamma viva per 5–6 minuti. Devono perdere l’acqua e dorare un po’. Sala, pepa. Togli l’aglio. Aggiungi il prezzemolo. Metti da parte. Besciamella rapida. Sciogli il burro in un pentolino. Versa la farina e mescola 1 minuto. A filo aggiungi il latte caldo, sempre con la frusta. Cuoci 5–6 minuti finché vela il cucchiaio. Sala, pepa, un pizzico di noce moscata. Deve restare fluida. Se serve, allunga con poco latte. Preriscalda il forno. 190°C statico (180°C ventilato). Assembla. Ungi leggermente la teglia. Stendi un velo di besciamella. Poi sfoglia, besciamella, funghi, una spolverata di Parmigiano e, se vuoi, dadini di scamorza/mozzarella. Ripeti gli strati fino a esaurire. Chiudi con besciamella e Parmigiano. Cuoci. 30–35 minuti, finché fa le bolle e in superficie è dorata. Se scurisce troppo, copri con alluminio. Riposo. Fuori dal forno, attendi 10 minuti. La fetta viene pulita e non si smonta.

Consigli rapidi

Sfoglie secche. Se non sono “pronte in forno”, sbollenta 1–2 minuti e scola su canovaccio.

Se non sono “pronte in forno”, sbollenta 1–2 minuti e scola su canovaccio. Acqua dei funghi. Se ne rilasciano tanta, scolala. Altrimenti bagnano la teglia.

Se ne rilasciano tanta, scolala. Altrimenti bagnano la teglia. Besciamella giusta. Deve colare, non essere un mattone. Così cuoce bene la pasta.

Deve colare, non essere un mattone. Così cuoce bene la pasta. Porzionatura. Per 6 persone fai 5–6 strati sottili. Meglio strati leggeri che pochi strati spessi.

Varianti

Con speck. Aggiungi striscioline tra gli strati. Regola il sale.

Aggiungi striscioline tra gli strati. Regola il sale. Con taleggio. Sostituisci la scamorza con 120 g di taleggio a pezzetti. Più gusto, più cremosità.

Sostituisci la scamorza con 120 g di taleggio a pezzetti. Più gusto, più cremosità. Con porcini secchi. Ammolla 15 minuti, strizza e trita. Uniscili ai funghi freschi in padella.

Ammolla 15 minuti, strizza e trita. Uniscili ai funghi freschi in padella. Vegetariana “verde”. Inserisci spinaci saltati o bietole ben strizzate.

Inserisci spinaci saltati o bietole ben strizzate. Senza lattosio. Usa latte e formaggi delattosati. Burro senza lattosio o 50 ml di olio.

Usa latte e formaggi delattosati. Burro senza lattosio o 50 ml di olio. Light. Riduci il Parmigiano a 50 g e usa solo besciamella fluida.

Riduci il Parmigiano a 50 g e usa solo besciamella fluida. Gluten free. Sfoglie e farina senza glutine per la besciamella.

Conservazione e anticipo

In frigo. Coperta, 2 giorni. Scalda a 170°C per 12–15 minuti.

Coperta, 2 giorni. Scalda a 170°C per 12–15 minuti. In freezer. Cruda già assemblata: avvolgi bene. Cuoci da congelata a 180°C coperta, poi scopri e dorala.

Cruda già assemblata: avvolgi bene. Cuoci da congelata a 180°C coperta, poi scopri e dorala. Meal prep. Puoi cuocere i funghi e fare la besciamella il giorno prima. Assemblaggio espresso.

Valori nutrizionali (stima per porzione, 1/6 teglia)

Energia: ~430 kcal

~430 kcal Carboidrati: ~38 g

~38 g Proteine: ~18 g

~18 g Grassi: ~22 g (di cui saturi ~12 g)

~22 g (di cui saturi ~12 g) Fibre: ~3 g

~3 g Sale: dipende dai formaggi e dal sale in besciamella

I valori sono indicativi. Cambiano con i prodotti usati e con le porzioni.

Domande comuni

Posso usare solo un tipo di fungo? Sì. Champignon vanno benissimo.

Posso bagnare gli strati? Se le sfoglie sono molto secche, aggiungi 2–3 cucchiai di latte caldo sugli strati centrali.

Servono uova? No. Le uova non servono in questa versione bianca.

Abbinamenti