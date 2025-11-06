Rangers-Roma: dove vederla, formazioni e precedenti

Serata cruciale per la Roma di Gian Piero Gasperini che stasera alle 21:00 affronta i Rangers Glasgow all’Ibrox Stadium nella quarta giornata di Europa League. I giallorossi, reduci dalla sconfitta per 1-0 contro il Milan a San Siro, devono assolutamente conquistare i tre punti per rilanciare un cammino europeo finora complicato.

Dove vedere Rangers-Roma in TV e streaming

La partita Rangers-Roma sarà trasmessa in esclusiva su Sky, disponibile sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). Gli abbonati potranno seguire il match anche in streaming tramite Sky Go e NOW, scaricando l’app su smart tv, tablet, pc e smartphone oppure collegando il televisore a dispositivi come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

L’arbitro designato dalla UEFA è il danese Morten Krogh, coadiuvato dagli assistenti Wollenberg Rasmussen e Bramsen. Al VAR ci sarà il belga Van Driessche con l’assistente francese Delajod.

La situazione in classifica

La Roma occupa la 23esima posizione con 3 punti, frutto della vittoria all’esordio contro il Nizza (2-1) e delle due successive sconfitte casalinghe contro Lille (0-1) e Viktoria Plzen (1-2). I Rangers sono invece ultimi con 0 punti e la peggiore differenza reti (-5) tra le squadre ancora a secco, avendo perso contro Genk (0-1), Sturm Graz (1-2) e Brann (0-3).

L’ultimo turno: Roma sfortunata a Milano

Sabato scorso la Roma è caduta per 1-0 a San Siro contro il Milan, con la rete decisiva di Strahinja Pavlovic al 39′ del primo tempo. Una sconfitta che ha interrotto una striscia positiva e che ha evidenziato difficoltà offensive, con Dybala protagonista negativo: l’argentino ha sbagliato un calcio di rigore e si è infortunato durante l’esecuzione, rimediando una lesione muscolare che lo terrà fuori sia contro i Rangers che contro l’Udinese.

I Rangers arrivano invece da un momento delicato: dopo le difficoltà iniziali con Russell Martin in panchina, il club ha nominato il giovane tecnico tedesco Danny Rohl, reduce dalla sconfitta per 3-1 contro il Celtic nella finale di Scottish League Cup.

Probabili formazioni: Dovbyk al posto di Dybala

Dovbyk (Depositphotos)

RANGERS (3-4-2-1): Butland; Djiga, Souttar, Cornelius; Tavernier, Raskin, Diomande, Meghoma; Aasgaard, Danilo; Chermiti. All. Rohl

Rohl dovrebbe confermare la linea difensiva a tre con Djiga, Souttar e Cornelius davanti a Butland. Il capitano James Tavernier, capocannoniere della squadra con sei reti stagionali, agirà sulla fascia destra. In attacco spazio al francese Djeidi Gassama e al giovane centravanti Youssef Chermiti.

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Koné, Tsimikas; Cristante; Soulé, Dovbyk. All. Gasperini

Con l’assenza di Dybala, Gasperini dovrebbe schierare Dovbyk come centravanti, supportato da Soulé. A centrocampo confermati Koné, El Aynaoui e Cristante, con Celik a destra e Tsimikas che potrebbe far rifiatare Wesley sulla corsia mancina. In difesa il trio consolidato formato da Mancini, N’Dicka e Hermoso davanti a Svilar.

Precedenti: primo incrocio in Europa League

Si tratta del primo confronto assoluto tra Rangers e Roma in competizioni europee. I giallorossi hanno un bilancio positivo con le squadre scozzesi: memorabile la rimonta contro il Dundee United nella stagione 1983/84 quando, dopo il 2-0 subito in Scozia, la Roma si impose all’Olimpico raggiungendo poi la finale di Coppa Campioni.

Le chiavi tattiche del match

Rohl sta provando a rivoluzionare la squadra riportando il capitano Tavernier a dominare la fascia destra e vuole sfruttare la fantasia di Aasgaard e Danilo dietro al gigante portoghese Chermiti. L’ambiente dell’Ibrox Stadium, sempre caldissimo, rappresenterà un fattore da non sottovalutare per i giallorossi.

Per la Roma, la sfida sarà trovare profondità senza Dybala: Dovbyk è a caccia del primo gol europeo stagionale, mentre Soulé cerca continuità dopo cinque partite senza segnare. La solidità difensiva sarà fondamentale contro un avversario ferito e alla disperata ricerca di punti.

Pronostico e curiosità

I bookmaker danno la Roma favorita con una quota di 1,73, mentre il successo dei Rangers è quotato a 4,40 e il pareggio a 3,80. Gli esperti si aspettano una partita da Over, considerando che entrambe le squadre hanno bisogno di vincere.

Otto delle tredici partite ufficiali giocate dalla Roma in stagione sono finite 1-0, a testimonianza dell’equilibrio che caratterizza le prestazioni giallorosse. Per i Rangers, invece, Tavernier è il miglior realizzatore con sei gol in stagione, un dato che evidenzia le difficoltà offensive della squadra scozzese.

La Roma non può più sbagliare: una vittoria a Glasgow riaprirebbe completamente il discorso qualificazione, mentre un passo falso complicherebbe ulteriormente il cammino europeo di Gasperini.