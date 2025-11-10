Raimondo Todaro attacca Carolyn Smith a La Volta Buona

Nuova polemica nel mondo di Ballando con le Stelle. Raimondo Todaro, ospite nel salotto televisivo di La Volta Buona condotto da Caterina Balivo, ha lanciato una dura stoccata alla giuria del dance show di Rai1, rivolgendo critiche particolarmente pungenti nei confronti di Carolyn Smith, presidente della giuria che fino a poco tempo fa considerava l’unica competente del panel di giudici.

Le dichiarazioni del maestro di ballo catanese hanno fatto subito discutere, soprattutto considerando che in passato Todaro aveva sempre risparmiato la Smith dalle sue critiche feroci verso gli altri giurati. Questa volta, invece, nemmeno lei è stata risparmiata. Scopriamo nel dettaglio cosa è successo e quali sono state le parole che hanno scatenato il dibattito.

L’attacco alla giuria di Ballando

Durante la puntata de La Volta Buona, il tema del giorno era lo sfogo di Filippo Magnini dopo la sua partecipazione a Ballando con le Stelle 2025. L’ex nuotatore aveva pubblicato sui social (per poi rimuovere) un video in cui criticava apertamente il trattamento ricevuto dalla giuria, lamentandosi della sua posizione in classifica nonostante le buone performance.

Incalzato da Caterina Balivo, Raimondo Todaro non si è tirato indietro e ha espresso un pensiero chiaro sulla vicenda: “Il risultato in classifica non è influenzato dal suo commento, ha parlato dopo aver ballato, quindi se vado a valutare come ha ballato e lo vedo settimo su nove…”.

Il maestro di ballo ha poi affondato il colpo con una dichiarazione che ha lasciato molti a bocca aperta: “Quello che mi è dispiaciuto è stato vedere il più bravo nettamente che, se ci fosse stata una giuria di competenti, avrebbe vinto a mani basse”.

Le critiche a Carolyn Smith

Ma la vera sorpresa è arrivata quando Todaro ha rivolto le sue critiche direttamente a Carolyn Smith, l’unica giurata che in passato aveva sempre difeso e considerato tecnicamente preparata. Le parole del ballerino sono state particolarmente dure:

“Carolyn non si deve far influenzare negativamente dagli altri, gli ha dato lo stesso voto di Nancy Brilli che è stata fuori tempo tutto il tempo”.

Secondo Raimondo, la Smith si sarebbe lasciata condizionare dagli altri membri della giuria, rinunciando a imporre il suo giudizio tecnico che dovrebbe essere, per competenza e ruolo, quello più autorevole. Un’accusa pesante per la coreografa scozzese che da anni è il volto della competenza tecnica nel programma di Milly Carlucci.

La teoria della giuria a simpatia

Non è la prima volta che Raimondo Todaro se la prende con la giuria di Ballando con le Stelle. Durante precedenti apparizioni a La Volta Buona, il maestro di ballo aveva già smascherato quello che secondo lui è il vero criterio di valutazione dei giurati: non la tecnica, ma la simpatia o antipatia verso i concorrenti.

Il caso Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca

Todaro aveva portato come esempio lampante il trattamento riservato a Barbara D’Urso e al suo maestro Pasquale La Rocca: “L’ha detto prima Mariotto non volendo: l’anno scorso lui odiava Pernice, siccome Pernice è con la Fialdini che a loro piace, Pernice quest’anno è diventato bravo. La Rocca che era il numero uno quest’anno è diventato un pipino perché ha la D’Urso. Vanno puramente a simpatia!”.

Secondo il ballerino catanese, i maestri professionisti vengono giudicati non in base alle loro capacità tecniche e coreografiche, ma in funzione della simpatia che la giuria prova per il vip con cui fanno coppia. Una teoria che, se confermata, minerebbe alla base la credibilità del sistema di votazione dello show.

Il passato glorioso a Ballando

Le parole di Todaro acquistano ancora più peso considerando il suo palmares straordinario nel programma. Il maestro siciliano ha infatti vinto ben cinque edizioni di Ballando con le Stelle, un record che gli conferisce grande autorevolezza quando parla del programma.

E proprio su questo punto Raimondo ha lanciato una frecciata finale: “Io ho vinto 5 volte perché non c’era ancora 50 giuria e 50 pubblico, era solo pubblico, tiè!”. Con questa battuta, il ballerino ha voluto sottolineare come le sue vittorie siano arrivate quando il verdetto dipendeva esclusivamente dal televoto, senza l’intermediazione della giuria.

Il rapporto con Carolyn Smith nel passato

Quello che rende ancora più sorprendente l’attacco di Todaro a Carolyn Smith è il fatto che in passato il maestro l’avesse sempre esclusa dalle sue critiche. In un’intervista di settembre 2024, sempre a La Volta Buona, aveva dichiarato senza mezzi termini: “Certe volte per me la giuria di Ballando era insopportabile, a parte Carolyn nessuno capisce una ceppa”.

All’epoca, Todaro aveva spiegato che dalla Smith accettava le critiche “perché è una professionista”, mentre gli altri giurati “con tutto il bene…” non avevano secondo lui le competenze tecniche necessarie. Addirittura aveva affermato: “Tritiamo la giuria di Ballando e mi tengo la mia buona amica Cele”, riferendosi ad Alessandra Celentano di Amici.

Il cambio di rotta nelle ultime dichiarazioni è quindi evidente e significativo.

La storia tra Todaro e Smith

I rapporti tra Raimondo Todaro e Carolyn Smith non sono sempre stati idilliaci. A marzo 2025, la coreografa aveva rilasciato un’intervista al magazine Nuova Tv in cui aveva criticato duramente il modo in cui Todaro aveva lasciato Ballando nel 2021 per passare ad Amici.

Le accuse di Carolyn Smith

“Non posso criticare la sua scelta: era un ragazzo giovane, che doveva capire che cosa fare da grande. E ancora forse non l’ha capito”, aveva dichiarato la Smith, aggiungendo poi la vera stoccata: “Ci poteva stare che lui volesse fare altro e mettersi alla prova in nuove avventure professionali: ciò che non ho condiviso è stato il modo in cui ha lasciato il programma, senza parlarne prima con Milly, una mossa sbagliata… Poi però, una volta uscito dal programma, ha cominciato a sparlare della persona che lo ha sempre aiutato”.

La risposta di Todaro

Raimondo non aveva tardato a replicare attraverso le sue storie Instagram: “Cara Carolyn Smith, mi dispiace sapere che tu abbia questa opinione di me, ti invito a trovare un articolo o un’intervista in cui abbia mai parlato male di Milly Carlucci o del programma e peraltro sarebbe meglio verificare i fatti prima di accusare ingiustamente qualcuno”.

Il maestro si era detto disponibile al confronto “ma sempre nel rispetto della verità che credimi è ben diversa da quella che hai raccontato”. Da allora, i rapporti tra i due sembrano essersi ulteriormente raffreddati.

Il caso Emanuele Filiberto

Durante la stessa puntata di La Volta Buona, Todaro non ha risparmiato critiche nemmeno ad altri protagonisti del passato di Ballando. Parlando dell’edizione 2009, il maestro ha dichiarato senza mezzi termini che Emanuele Filiberto di Savoia è stato “il più scarso tra tutti quelli che hanno vinto”.

“Vinse perché si chiamava Emanuele Filiberto, era tra i più scarsi”, ha affermato Todaro, aggiungendo: “Quell’anno Bettarini era mille volte più bravo di lui. A livello di ballo, tra quelli che hanno vinto, è il più scarso”.

Anche Fabio Canino, giurato di Ballando presente in studio, ha dato ragione a Todaro: “Bravo Raimondo, bravo. Ha vinto perché si chiamava Emanuele Filiberto. Nonostante fosse molto simpatico”.

L’addio ad Amici e il futuro incerto

Raimondo Todaro si trova attualmente in una fase di transizione della sua carriera. Dopo aver lasciato Ballando nel 2021 per diventare insegnante ad Amici di Maria De Filippi, al termine della scorsa edizione il ballerino è stato sostituito da Deborah Lettieri, direttamente dal Crazy Horse di Parigi.

“Non so perché è finita, io sono stato benissimo in questi 3 anni”, aveva spiegato Todaro a settembre 2024. “Non è che me ne sono andato, è che come ogni percorso della vita le cose belle finiscono”. Il maestro ha sottolineato che non si è trattato di una sua scelta: “Io sarei rimasto”.

Durante l’intervista aveva anche rivelato quanto Amici sia stato importante per lui in un momento difficile: “Amici è stata la mia salvezza durante la malattia, entravo in sala con i ragazzi e non pensavo al tumore”.

Le voci su un ritorno a Ballando

Nelle ultime settimane sono circolate voci su un possibile ritorno di Raimondo Todaro nell’universo di Ballando con le Stelle. La conduttrice Milly Carlucci ha confermato la presenza del maestro nello speciale Sognando Ballando, andato in onda a maggio 2025 per festeggiare i vent’anni del programma.

Tuttavia, come ha precisato la Carlucci durante la conferenza stampa: “La sua carriera è come insegnante e coreografo”, lasciando intendere che Todaro non rientrerà nel cast ufficiale come ballerino professionista. Resta però il dubbio su come verranno accolte le sue recenti dichiarazioni critiche verso la giuria.

Il futuro del dibattito

Le parole di Todaro hanno riaperto un dibattito mai sopito sulla credibilità della giuria di Ballando con le Stelle e sui criteri con cui vengono assegnati i voti. La questione non riguarda solo l’edizione in corso, ma investe la struttura stessa del programma e il ruolo che giurati e pubblico dovrebbero avere nel determinare il vincitore.